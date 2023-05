Griekspoor uitgeschakeld na spannende vijfsetter in tweede ronde Roland Garros

Griekspoor strandde net als vorig jaar in de tweede ronde in Parijs. Beeld ANP / EPA

Griekspoor mocht bij een 5-4 voorsprong in de vierde set met nieuwe ballen voor de wedstrijd serveren, maar liet die ultieme kans liggen. Op de drempel van de derde ronde sloeg de spanning op zijn armen. ‘Hoe kan dit nou gebeuren?’, riep de nummer 39 van de wereld nadat hij zijn servicebeurt had verloren.

Hurkacz trok de vierde set naar zich toe en had in de vijfde set genoeg aan een break. Zo kwam er na 4 uur en 41 minuten een einde aan de wedstrijd die voortdurende plotwendingen en een bizarre tiebreak in de derde set kende. De tiebreak duurde bijna een half uur.

Het was haast niet bij te houden wat er allemaal gebeurde aan het eind van de derde set. Een snaar van het racket van Griekspoor sprong, een toeschouwer riep plots ‘out’ bij een bal die in was, waarna een ballenmeisje de baan op rende en de veegploeg begon al met het vegen van de baan, terwijl de tiebreak nog niet voorbij was.

Ondertussen misten zowel Hurkacz als Griekspoor een trits aan setpunten. Beide hadden al vijf kansen laten liggen, toen Griekspoor op 14-13 het beslissende punt binnenhaalde. Het publiek op de volle tribune op baan 7 ging massaal op de banken staan. Zij kon amper geloven wat zich zojuist had afgespeeld.

Griekspoor leek de mentale tik uitgedeeld te hebben, maar wist de wedstrijd in het vervolg niet af te maken. Zo strandde de Nederlander, die in januari op de Australian Open wel de derde ronde haalde, evenals vorig jaar in de tweede ronde in Parijs. gedesillusioneerd en met gebogen hoofd verliet hij de baan.

Griekspoor was de enige Nederlander die nog actief was op Roland Garros. Eerder werden Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus in de eerste ronde al uitgeschakeld.