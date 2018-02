Griekspoor stunt tegen Wawrinka in ABN Amro-toernooi: 'Een droom komt uit'

Wawrinka leek in niets op de powerhitter, die drie grandslamtitels veroverde

De ene Zwitser is de andere niet bij het ATP-toernooi in Rotterdam. Wawrinka leek in niets op de powerhitter die drie grandslamtitels veroverde. Hij werd bij zijn comeback op de Australian Open al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Amerikaan Sandgren en verloor vorige week in Sofia in de halve finales van de modale Basic, de nummer 129 van de wereld. Zelfs de nummer 259 was maandag in Ahoy te sterk voor de kwakkelende Wawrinka.



Tallon Griekspoor leek aanvankelijk geïntimideerd door de wetenschap dat hij de partij van zijn leven ging spelen. Hij leverde meteen zijn opslag in en met minimale inspanningen trok Wawrinka de set naar zich toe. Toch merkte Griekspoor al snel dat de Zwitser niet zichzelf was. 'Ik zag hem al in de eerste set naar de forehandhoek hinken, het plan was dus om hem vooral op die kant te bestoken.'