Griekspoor onderuit tegen supertalent Alcaraz

Tallon Griekspoor tijdens zijn partij tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz in de tweede ronde van Wimbledon. De Nederlander werd uitgeschakeld. Beeld REUTERS

Vol bravoure zei Tallon Griekspoor dat hij Carlos Alcaraz van alle top-10-spelers het minst vond op gras. Maar op baan 2 op Wimbledon ondervond hij waarom de Spanjaard als supertalent wordt gezien. De 25-jarige Nederlander verloor in de tweede ronde in drie sets (6-4, 7-6, 6-3) van de mondiale nummer zeven van de wereld.

Griekspoor kreeg in de eerste set op 2-1 nog wel als eerst een breakpoint, maar wist dat niet te verzilveren. Bij 4-4 leverde hij zijn servicebeurt in, waarna Alcaraz de eerste set vakkundig naar zich toetrok. Griekspoor wist dat het lastig zou worden als hij een set en een break achter zou komen tegen Alcaraz, al bleef de break in de tweede set uit.

Het was de eerste keer dat Griekspoor en Alcaraz tegenover elkaar op de ATP-tour. Wel troffen de twee elkaar vorig jaar twee keer op een lager niveau. Op het indoortoernooi van Montpellier trok Griekspoor de wedstrijd naar zich toe. Op het graveltoernooi van Estoril had hij weinig in te brengen tegen Alcaraz, die niet veel later zijn definitieve doorbraak zou beleven. Al gold dat ook voor Griekspoor.

Zo werd Alcaraz tegen Griekspoor ook een partij tussen tennissers wier carrière het laatste jaar een vlucht nam. Griekspoor maakte een grote sprong op de wereldranglijst, van plek 153 naar 54. Na zijn debuut op Wimbledon vorig jaar, waarbij hij in de eerste ronde werd uitgeschakeld, reikte hij nu wel tot de tweede ronde door Fabio Fognini te verslaan.

Stormachtige ontwikkeling

Alcaraz kende een zo mogelijk nog stormachtiger ontwikkeling. Hij won dit seizoen vier masterstoernooien en was in Madrid de eerste speler die op gravel achtereenvolgens Novak Djokovic en Rafael Nadal wist te verslaan. Toch bekende de nummer zeven van de wereld dat Wimbledon het toernooi is dat hij het liefst een keer wil winnen, net zoals Roger Federer, met wie hij zijn spel het best te vergelijken vindt. Federer kroonde zich acht keer tot winnaar.

Sinds de opkomst van de Grote Drie – Federer, Nadal en Djokovic – ruim vijftien jaar geleden was het niet meer voorgekomen dat de verwachtingen rondom een tennisser zo hoog gespannen waren. Met zijn afwisselende spel en meerdere wapens maakte Alcaraz de laatste maanden indruk op het hoogste niveau, al bleef lang onduidelijk hoe goed hij op gras zou zijn.

Griekspoor wist vooraf dat hij goed moest serveren en de punten zo kort mogelijk moest houden tegen de Spanjaard die het lekker vindt om rally’s te spelen. Maar voor de volgepakte tribunes kwam Griekspoor toch vaker dan hem lief was in een lange slagenwisseling. Het was juist Alcaraz die zijn breakpoint wist te benutten door naar het net te komen.

De Spanjaard oogde solide en handig op gras, terwijl lang onduidelijk was hoe hij zich op de snelle ondergrond zou houden. In de eerste ronde had hij vijf sets nodig om zich te ontdoen van de Duitser Jan-Lennard Struff. ‘Hij kwam goed weg volgens mij. Ik heb er stukjes van gezien, maar moet eerlijk zeggen dat ik vooraf misschien wel mijn geld op Struff had gezet’, zei Griekspoor na zijn eersterondepartij.

Elleboogblessure

Alcaraz speelde in aanloop naar Wimbledon geen enkel toernooi op gras vanwege een elleboogblessure. Hij meldde zich af voor Queens en nam twee weken rust na Roland Garros. Hij nam enkel deel aan twee demonstratiewedstrijden in het Engelse Hurlingham, waarin hij verloor van Casper Ruud en Frances Tiafoe.

Zonder een gedegen voorbereiding bereikte Alcaraz voor het eerst de derde ronde op Wimbledon, nadat hij vorig jaar als nummer 75 van de wereld in de tweede ronde was gestrand. Ruim een maand geleden reikte hij op Roland Garros al tot de kwartfinales. Hij werd de jongste speler die het in Parijs schopte tot de laatste acht sinds Djokovic in 2006.

Griekspoor daarentegen werkte dit jaar voor het eerst een volledig grasseizoen af, omdat hij als nummer 54 van de wereld verzekerd was van een plek op het hoofdtoernooi in Londen. Hij speelde negen partijen in aanloop naar Wimbledon en ervoer hoe anders het was om op gras te spelen.

De tennisser uit Nieuw-Vennep zei eerder al dat het grasseizoen hem hoe dan ook goed zou doen. De aanvallende manier van spelen wil hij meenemen naar zijn partijen op gravel en hardcourt, waar hij zich van nature meer op zijn gemak voelt. Alcaraz gaat op Wimbledon verder op jacht naar zijn missie: hij wil dit seizoen een grandslamtitel winnen.

van Rijthoven naar derde ronde Tim van Rijthoven heeft zich verzekerd van een plek in de derde ronde van Wimbledon. De nummer 104 van de wereld, toegelaten met een wildcard, versloeg de als vijftiende geplaatste Amerikaan Reilly Opelka met 6-4, 6-7 (8), 7-6 (7), 7-6 (4). De 25-jarige Van Rijthoven, die zijn debuut maakt op een grandslamtoernooi, is de eerste Nederlander die de derde ronde weet te bereiken op Wimbledon sinds 2013. Negen jaar geleden lukte het Igor Sijsling twee wedstrijden te winnen in Londen. Sijsling is nu de coach van Van Rijthoven. Van Rijthoven neemt het vrijdag in de derde ronde op ­tegen Nikoloz Basilasjvili uit ­Georgië, die als 22ste geplaatst is. Botic van de Zandschulp komt donderdagmiddag nog in actie in de tweede ronde, tegen de Fin Emil Ruusuvuori.