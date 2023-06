Griekspoor ‘natuurlijk ontzettend blij’ met behalen finale Rosmalen: ‘Als ik die win, zit ik dan onder plek 30?’

Tallon Griekspoor viert een punt in de halve finale van Rosmalen tegen Ruusuvuori. Beeld ANP

Soms komt Tallon Griekspoor in, zoals hij dat noemt, ‘een bepaalde focus’. Dat is het gevoel dat de tennisser het liefst heeft. Dan is hij kalm, dan is hij rustig. Maar tegenstrijdig als dat tegelijkertijd klinkt: dan is hij ook ‘heel erg’ fel. Zaterdag tijdens het tennistoernooi van Rosmalen duurde die focus de hele wedstrijd lang. Daarmee zette Griekspoor zijn zegereeks voort en plaatste hij zich voor de finale van zondag, tegen de Australiër Jordan Thompson.

Minder dan anderhalf uur had Griekspoor (26) nodig voor zijn overwinning op Emil Ruusuvuori, de Fin die een dag eerder nog titelfavoriet Jannik Sinner uitschakelde. Het werd in een vol centre court 6-4, 7-5. Griekspoor maakte indruk door direct in de eerste game een break te pakken. ‘Dat geeft iets meer ruimte en lucht aan het begin van de wedstrijd. Heel erg lekker.’ De tweede set ging moeizamer, de Fin ging beter spelen, maar zoals in eerdere wedstrijden deze week toonde Griekspoor vechtlust. Een kans voor Ruusuvuori op een break voor 6-5 werkte Griekspoor weg, om een game later zelf een break te plaatsen en vervolgens uit te serveren.

‘Ik ben ontzettend blij, natuurlijk’, zegt Griekspoor na afloop. Hij oogt vol zelfvertrouwen, praat rustig en zelfverzekerd. Het is voor de tennisser uit Amsterdam de tweede keer in zijn carrière dat hij een ATP-finale (het hoogste niveau) haalt. De tennisser is sinds de zomer van 2021 bezig aan een opmars, met in januari dit jaar op het hardcourttoernooi van Pune in India verrassend zijn eerste overwinning. In Rotterdam bij de ABN Amro Open, waar hij op een wildcard binnenkwam, kwam hij in februari dit jaar tot de halve finale.

Hoogste plaats op wereldranglijst

‘Het halen van een finale is mooi, maar het is nog mooier om dit thuis te doen’, zegt hij nu. Gevraagd naar zijn manier van spelen zaterdag, begint hij aan een opsomming: ‘Ik heb goed geserveerd, goed geretourneerd. Ik las zijn service wel aardig, mijn backhand en forehand zaten er goed op. Eigenlijk ben ik heel blij met het niveau dat ik vandaag wederom gehaald heb.’

Zijn winst leverde hem direct een handdruk op van zijn fysieke trainer. Een handdruk met extra lading bovendien: ‘Hij geeft mij altijd een hand als er een nieuwe career high aan komt.’ Griekspoor staat momenteel op plaats 38 op de wereldranglijst, door zijn winstpartij zaterdag weet hij dat hij op plaats 33 komt te staan. De hoogste plaats waar hij vooralsnog stond was 34. Griekspoor stelde bij het drukken van de hand direct een wedervraag: ‘Als ik win, zit ik dan onder de 30?’

Plaats 30 is de hoogste notering die zijn coach Kristof Vliegen ooit haalde. Griekspoor: ‘En het antwoord was ‘ja’, dus er staat morgen wel iets meer op het spel.’ Dan, serieuzer: ‘Ik ben eigenlijk niet veel met de ranglijst bezig. Of ik nou 38 of 33 sta, om toernooien binnen te komen maakt het weinig uit.’ Tennissers tot en met plaats 32 zijn automatisch geplaatst voor de belangrijkste tennistoernooien en hebben daarmee grotere kans lastigere tegenstanders aan het begin van het toernooi te ontlopen. Mocht Griekspoor zondag ook de finale winnen, dan brengt hem dat naar plaats 29.

‘Maar ik ben meer bezig met de finale van morgen dan met mijn hoogste ranking.’ Bij winst zou Griekspoor de vierde Nederlandse winnaar van het toernooi bij de mannen worden. In 1994 en 1997 won Richard Krajicek, Sjeng Schalken schreef het toernooi in 2002 en 2003 op zijn naam en een jaar geleden schreef Tim van Rijthoven zijn eigen sprookje met zijn onverwachte winst.