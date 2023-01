Griekspoor kan op de ‘trage baan’ van de Rod Laver Arena geen vuist maken tegen Tsitsipas

Tallon Griekspoor moet zich tot het uiterste strekken in zijn partij tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. De Nederlander verloor in 3 sets. Beeld AFP

In het grootste stadion van Melbourne Park kwam voor Griekspoor een einde aan zijn zegereeks. In aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van het seizoen won hij verrassend het ATP-toernooi van Pune, India. De nummer 63 van de wereldranglijst zette die goede vorm door in Australië. Het was de eerste keer dat Griekspoor de laatste 32 op een grandslamtoernooi wist te halen.

Op een winderige buitenbaan boekte hij in de tweede ronde een knappe zege op zijn hogergeplaatste landgenoot Botic van de Zandschulp. Maar in de Rod Laver Arena, dat plek biedt aan ruim 14 duizend toeschouwers, moest hij wennen aan de omstandigheden. De baan in het grote stadion was veel trager dan de buitenbanen waar hij de afgelopen twee weken getraind en gespeeld had.

‘Volgens mij doen ze dat bewust’, zei Griekspoor telefonisch vanuit Melbourne. ‘De buitenbanen zijn misschien al een jaar niet geverfd. De banen in de stadions wel, waardoor ze trager worden. Dat maakt het interessanter voor de tv-kijker, omdat je meer rally’s krijgt.’

Voor Griekspoor was het de tweede keer dat hij op een grandslamtoernooi in een groot stadion speelde. Twee jaar geleden ervoor hij hetzelfde toen hij in de tweede ronde van de US Open in het Arthur Ashe Stadium van Novak Djokovic verloor. ‘Ik vind best apart’, zei hij. ‘De ballen stuiten veel hoger op en je krijgt een heel ander raakpunt.’

Volgens de nummer twee van Nederland is het een voordeel voor de betere spelers. ‘Zij trainen en spelen altijd in de grote stadions en zijn gewend aan deze banen. Maar dat hebben ze door de jaren heen ook afgedwongen’, zei Griekspoor, die voor zijn partij een halfuur mocht inspelen in de Rod Laver Arena. ‘Je weet dat het zo is.’

De Noord-Hollander wilde de omstandigheden allesbehalve als excuus gebruiken. Hij moest erkennen dat Tsitsipas, die al drie keer de halve finale haalde in Melbourne, een maatje te groot was. ‘Je hebt het gevoel dat je continu onder druk staat door de power in zijn slagen.

Griekspoor kreeg in de tweede set een setpoint op de service van Tsitsipas, maar wist die niet te benutten. Het was de enige kans die de Griek hem bood. ‘Voor nu overheerst de teleurstelling, maar ik denk dat ik straks kan terugkijken op een paar goede weken. Ik heb laten zien dat ik met de betere jongens mee kan als ik me goed voel.’