Griekspoor door naar tweede ronde Roland Garros na moeizame overwinning

Een vroege aftocht van Roland Garros leek na een 2-1 achterstand in sets aanstaande, maar Griekspoor wist de partij tegen Martinez om te draaien. Beeld ANP / EPA

De 26-jarige Nederlander sukkelde in aanloop naar het grandslamtoernooi in Parijs met een voetblessure en had vooraf al gezegd dat hij niet hoopte op een slopende vijfsetter tegen de taaie nummer 135 van de wereld, die zich via het kwalificatietoernooi had geplaatst. Maar na een 2-1 achterstand in sets wist Griekspoor dat hij vijf sets nodig had om uitschakeling te voorkomen.

Griekspoor begon aardig aan zijn partij en sleepte de eerste set binnen, maar viel daarna ver terug. Mopperend bewoog hij zich over de baan, die volgens hem te glad was. ‘Ik ben alleen maar aan het glijden’, riep hij richting zijn coach Kristof Vliegen. De Belg zat niet meer op de tribune toen Griekspoor zijn partij uiteindelijk nog won.

Voor de volgepakte tribunes – vooral met Nederlanders – op baan 12 raakte Griekspoor het spoor in de tweede en derde set bijster. Het percentage gewonnen punten op de eerste service kelderde zienderogen: van 79 in de eerste set naar 60 in de tweede set en 54 in de derde set, die Griekspoor verloor zonder een game te pakken.

Gebrek aan ritme

Een vroegtijdige aftocht leek aanstaande. Te meer omdat Griekspoor zonder ritme naar Parijs was afgereisd. Hij kampt al een tijdje met een enkelblessure - waar hij wel mee kan spelen. Een maand geleden kwam daar in Madrid nog een scheurtje in het kapsel van die enkel bij. Hij sloeg het masterstoernooi van Rome over en trok zich in Genève na een gewonnen partij terug. Uit voorzorg, verzekerde hij.

Vaker lag Griekspoor de afgelopen weken op een massagetafel of behandelbank bij de fysiotherapeut of osteopaat. En anders koelde hij zijn voet in een speciale machine, om het herstel van zijn kwetsuur te bevorderen. Daardoor ontbrak het bij Griekspoor aan ritme en de vorm die hij aan het begin van het seizoen wel had.

De tennisser uit Nieuw-Vennep begon als nummer 95 van de wereld aan het seizoen en had als eerste doel om een plek in de top-100 te behouden. Maar met zijn verrassende toernooiwinst in het Indiase Pune, zijn eerste ATP-titel, en goede resultaten op de Australian Open (derde ronde) en ABN Amro toernooi (halve finale) capituleerde hij zichzelf naar de 34ste plek.

Maar met de start van het gravelseizoen, de favoriete ondergrond van Griekspoor, begonnen ook de problemen voor de een na beste tennisser van Nederland. Hij speelde in aanloop naar Roland Garros maar vijf partijen op gravel (twee gewonnen) en moest één keer met een blessure opgeven, waardoor zijn deelname aan het grandslamtoernooi in Parijs was omgeven door twijfels.

Levende muur

Op de eerste dag van Roland Garros was Martínez, vorig jaar nog de mondiale nummer 40, lange tijd een ware plaag voor Griekspoor. De Spanjaard was een soort levende muur: hij bleef de ballen maar terugbrengen. Daarnaast durfde Martínez met regelmaat én succes het dropshot in te zetten. Hij pakte ook in de vierde set een break voorsprong (4-2) en leek de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen.

Des te knapper was het dat Griekspoor zich alsnog oprichtte. Ogenschijnlijk niet gehinderd door zijn enkelblessure stond hij plots weer met vertrouwen op de baan en zweepte het publiek op na weer een gewonnen punt. Hij ging beter serveren en passeerde Martínez een aantal keer op fraaie wijze.

Griekspoor leunde in de vijfde set tussen de punten door een paar keer op zijn racket, maar bleef fysiek goed overeind. Hij toonde zich mentaal sterk en plaatste in de zevende game de belangrijke break. Die voorsprong gaf hij niet meer uit handen.

Zo bereikte Griekspoor voor de tweede keer de tweede ronde op Roland Garros. Daarin neemt hij het op tegen Hubert Hurkacz, de Poolse nummer 13 van de wereld.