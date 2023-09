Griekse oud-spits Charisteas: ‘Er staat voor ons ongelooflijk veel op het spel’

Voormalig Grieks international Angelos Charisteas. Beeld Getty Images

Angelos Charisteas (43) wordt vandaag de dag nog steeds gevraagd naar zijn gouden moment, de kopbal waarmee hij de EK-finale van 2004 besliste ten koste van thuisland Portugal. ‘Net nog, door een paar jongetjes,’ vertelt hij vanuit Thessaloniki. ‘Er gaat geen dag voorbij als ik in Griekenland ben of ze vragen ernaar. Ouderen, jongeren. Die jongetjes kunnen die goals op YouTube zien.’

Zo blijft hij een held. ‘Ach, ik hoef geen held te zijn, hoor. Maar als het me helpt het Griekse voetbal weer omhoog te stuwen dan maak ik er graag gebruik van.’

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Vanavond speelt Griekenland tegen Nederland in de kwalificatiecyclus voor het EK. Een cruciale wedstrijd voor Griekenland, vindt Charisteas. ‘We zitten in een loodzware groep met Frankrijk en Nederland, ploegen die op het laatste WK pas na strafschoppen zijn uitgeschakeld door de wereldkampioen. We moeten minimaal een grote uitwedstrijd winnen. Plaatsing voor het EK is cruciaal voor het Griekse voetbal. Er is best een goede spelersgroep, we hebben het Frankrijk thuis heel moeilijk gemaakt. Dat kunnen we tegen Nederland weer doen. En we hebben onze wapens met spits Pavlidis van AZ, met middenvelder Bakasetas van Trabzonspor die overal vandaan op doel schiet, een goede keeper Vlachodimos en nog wat spelers in de Premier League. Het is alleen onbegrijpelijk dat Douvikas niet is geselecteerd. De topscorer van de eredivisie! Nou dat word je niet zomaar.’

Ietwat gestreste spits

Charisteas weet er alles van. Hij staat in het collectieve Nederlandse geheugen toch vooral gegrift als een vaak treurig kijkende, ietwat gestreste spits waarvan het haar per gemiste kans dunner leek te worden. Het vlotte niet met hem bij Ajax en Feyenoord, de clubs waar hij neerstreek kort nadat hij Europees kampioen was geworden. ‘Dat is mijn eigen fout geweest. Ik heb onderschat hoeveel tijd het me kostte om me aan te passen.’

Hij had de clubs voor het uitkiezen, maar Charisteas werd overtuigd door de huidige bondscoach van Nederland, Ronald Koeman, destijds Ajax-coach. ‘Een grote naam, een grote persoonlijkheid. Maar ik kwam tijdens de winterstop en Koeman stond al onder druk. Er waren problemen met spelers, met Van der Vaart en Sneijder. Ik wist dat allemaal niet. Als we 4-4-2 speelden, het systeem dat mij goed lag, mocht dat weer niet van Johan Cruijff. Laatst op het WK zag ik Nederland 5-3-2 spelen Toen moest ik wel glimlachen.’

Hij maakte daarna de geruchtmakende overstap naar Feyenoord. ‘Ook een fout. Een club met een totaal ander profiel dan Ajax, de fans vonden mij maar niets omdat ik van Ajax kwam. Als je jong bent, realiseer je je die impact niet.’

Liedjes op zijn bouzouki

Avondenlang speelde de Griekse voetbalheld (die nooit meer dan tien competitiegoals in een seizoen maakte) liedjes van eigen bodem op zijn bouzouki in een Rotterdams appartement ter troost en vermaak van zichzelf. Hij had wel een fijne klik met toenmalig Feyenoordtrainer Erwin Koeman, de huidige assistent-bondscoach. ‘Erwin stond dichter bij de spelers, hij luisterde naar je en probeerde een vriendschapsband op te bouwen. Ronald stond er toch boven. Hij had echt aanzien. Ik denk dat die twee een perfecte combinatie vormen.’

In Griekenland kijken ze nog steeds op tegen de gouden 2004-generatie. ‘We hadden veel goede voetballers, die EK-winst was geen toevalstreffer zoals men in het buitenland graag schrijft. We stonden jarenlang in de top-10 van de FIFA-ranking. Dat is daarna niet meer gebeurd en dat gaat ook niet snel meer gebeuren. In Europa verliest AEK van Antwerp en Panathinaikos van Braga. Dat was vroeger onmogelijk. Olympiakos was jarenlang een grootmacht die grote spelers als Karembeu, Giovanni en Rivaldo aantrok en die Real Madrid angst aanjoeg. Maar er is geen geld meer, dus moeten we de jeugd beter maken. En er is genoeg goede jeugd, want Griekenland is verzot op voetbal. Maar de grote clubs stellen maar een of twee Grieken op.’

Nederlandse mentaliteit

De ontsnappingsroute leidt onder meer via Nederland waar vooral jonge Griekse aanvallers floreren. ‘In Nederland krijgen spelers meer tijd en ruimte om zich te ontwikkelen. Ze koesteren er talent, ze willen iets creëren, ik houd van de Nederlandse mentaliteit. Die moeten we overnemen.’

Charisteas streek na zijn carrière nog een periode neer in Amsterdam, als uitbater van restaurant Libertine Comptoir de Cuisine in hartje stad. Maar in 2018 keerde hij terug naar Griekenland. ‘Ik wilde terug het voetbal in, had een goede periode als directeur bij Aris en ben nu adviseur van 128 voetbalacademies, daarnaast adviseer ik de regering. Op alle niveaus moeten we eigen talenten kansen bieden. Ik zie tal van Nederlandse oud-ploeggenoten nu trainer worden, John Heitinga was even hoofdcoach bij Ajax en trekt nu naar West Ham United. We moeten hier zo’n structuur bouwen. Op elk podium dat ik krijg, schreeuw ik dat we moeten inzetten op de jeugd. Er is veel tegenwerking van conservatieve clubpresidenten. Daarom zou het zo goed zijn ons weer eens te plaatsen voor een groot toernooi. Er staat voor ons ongelooflijk veel op het spel.’