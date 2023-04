Gretige Van der Poel profiteert van werk ploeggenoten en pech concurrenten bij solowinst in Roubaix

Van der Poel juicht in Roubaix. Op de achtergrond nummers twee en drie Jasper Philipsen en Wout van Aert. Ze staan weliswaar op de foto, maar moeten nog een rondje rijden in het velodroom op het moment dat Van der Poel finisht. Beeld Reuters

Titelverdediger Dylan van Baarle haalde de finish niet. Na weken van fysiek ongemak door valpartijen en ziekte, zat het hem ook vandaag niet mee. Op de beruchte kasseienstrook door het Bos van Wallers ging hij onderuit en moest hij opgeven. De koers van zijn opvolger Van der Poel kenmerkte zich juist door geluk, hoewel hij ook de sterkste in koers was. In de finale kwam Van der Poel bijna ten val en profiteerde hij van een lekke band van zijn belangrijkste rivaal Wout van Aert.

Diezelfde Van Aert opende de koers al vroeg. De Belg wilde niet wachten en viel al aan op de kasseienstrook vóór het Bos van Wallers, op meer dan 100 kilometer van het einde.

In het Bos vormde zich de groep die voor de overwinning zou strijden. Daarbij naast Van Aert sterke renners als Filippo Ganna, Mads Pedersen, Stefan Küng en voormalig winnaar John Degenkolb. Maar de belangrijkste: Mathieu van der Poel. Dat was bovendien de enige die nog twee ploeggenoten mee had met Gianni Vermeersch en Jasper Philipsen.

Vanaf dat moment bleef de koers hard. Op meer dan 50 kilometer van de streep probeerde een gretige Van der Poel, met enkele risicovolle manoeuvres in de bochten op kasseistroken, de groep van dertien uit te dunnen. Op een zeker moment bleef hij alleen over met zijn eeuwige rivaal Van Aert, maar vijf anderen konden nog terugkomen, onder wie Van der Poels ploeggenoot Philipsen.

Daarna bleef het relatief rustig in de kopgroep, tot de strook waar traditioneel de beslissing valt: Carrefour de l’Arbre, op 17 kilometer van de finish. Daar was het dringen geblazen toen Van der Poel een gat probeerde te vinden om te demarreren. Van der Poel en Degenkolb haakten na een zwieber van Philipsen in elkaar en de Duitser kwam ten val. Van Aert profiteerde en reed weg, maar Van der Poel, die net overeind bleef, kwam snel terug op zijn wiel.

Kort daarna bleef Van der Poel alleen over. Niet omdat hij sterker was maar omdat Van Aert lek reed. Zo kwam een door velen gehoopte sprint à deux tussen de rivalen op de betonnen baan van het velodroom er niet. Van der Poel reed alleen naar de finish. Philipsen zorgde voor een nog groter feest bij de Alpecin-ploeg door tweede te worden achter Van der Poel. Hij klopte Van Aert in de sprint.

Het is Van der Poels eerste overwinning in Parijs-Roubaix, waar hij wel al een keer op het podium stond. Hij won ook al Milaan-San Remo, de Amstel Gold Race en twee keer de Ronde van Vlaanderen.