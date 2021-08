Gretig Ajax trakteert naïef NEC op leerzame rentree in eredivisie

Ryan Gravenberch troeft Lasse Schöne af. Beeld ANP

Het gaat op deze zaterdag veel te snel voor dat aanvankelijk heerlijke naïeve NEC, qua spel, qua doelpunten, qua alles eigenlijk. Overal flitsen mannen in rood en wit voorbij. De routiniers van NEC wijzen en praten om het elftal, dat behoorlijk gewijzigd is ten opzichte van de eerste divisie, in het spoor te krijgen. Dat lukt nooit helemaal, al is het in de tweede helft eenvoudiger stand te houden, omdat Ajax rustiger aan doet en slordiger is dan voor de pauze en NEC steeds massaler verdedigt om de schade te beperken. Dat lukt goed.

De trainer zal zeggen dat de tweede helft in 0-0 eindigde en dat is al een hele prestatie in het stadion dat zijn 25ste verjaardag viert. Want het lijkt in de eerste twintig minuten op een jeugdwedstrijd, zo’n duel waarin automatisch een vorm van groeiend medelijden voelbaar is met het elftal dat het ene na het andere doelpunt incasseert en moet uitkijken voor dubbele cijfers. Je zou sommigen even over hun bol willen aaien, een troostende arm om hun schouders willen leggen. Het is 4-0 na 20 minuten, dat is een schema van 18-0. Dan is 5-0 na afloop een meevaller van formaat.

Tja, dan ben je terug in de eredivisie na vier jaar en mag je de competitie beginnen in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax, dat een week eerder met 4-0 heeft verloren van PSV om de Johan Cruijff Schaal, dat dus gretig is, dat eindelijk weer publiek ontvangt, tot tweederde van de capaciteit. Publiek dat zijn uitje heeft gemist, bijna anderhalf jaar lang, dat zingt en klapt, dat zelfs in de tweede helft enthousiast blijft, terwijl dan geen doelpunt meer valt en talloze opzetjes mislukken.

Niet alleen de spelers, ook de Ajax-fans konden weer eens losgaan in de Johan Cruijff Arena, op tweederde van de capaciteit. Beeld ANP

Ajax heeft aanvankelijk zin om lekker snel en fanatiek te voetballen en mist nog een reeks kansen ook, anders was de 0-13 van vorig seizoen bij VVV in zicht gekomen. Hier, op deze fijne zomeravond, is tevens een van de zwaktes van de eredivisie te aanschouwen; het verschil tussen Ajax en veel andere clubs is eenvoudig te groot gegroeid de laatste jaren. Ajax heeft andere, grotere ambities en laat zich niet remmen.

Bij Ajax verdient één topspeler meer dan een hele selectie van een middenmoter of degradatiekandidaat bij elkaar. Ajax wil in Europa aanpikken bij de top en stelt zich ten doel weer eens te overwinteren in de Champions League, hoe moeilijk dat ook is, want in feite heeft Ajax in Europa hetzelfde probleem als pakweg NEC in Nederland, waar misschien alleen PSV een echte concurrent voor de Amsterdammers is voor het kampioenschap. PSV houdt eerder op de avond een half dozijn mogelijke basisspelers buiten de ploeg en wint in Almelo eenvoudig bij Heracles.

Dusan Tadic maakte twee goals voor Ajax. Beeld ANP

NEC is als het nieuwe kind in de klas dat onopvallend wil meedoen aan de eerste lessen, maar op de proef wordt gesteld door de haantjes in de klas. Beetje naïef, NEC, lekkere intentie om aan te vallen, met vier verdedigers. Maar Ajax is in de eerste twintig minuten een storm, met veel druk, jagend op elke bal, prachtig combinerend. Het is bijna niet bij te houden, de doelpunten. Als NEC al eens de bal heeft, is het die vrijwel meteen kwijt.

Mazraoui zet voor op Haller: 1-0. Tadic legt de bal op het hoofd van Mazraoui, 2-0. Eigen doelpunt Van Rooij, 3-0. Tadic jaagt de bal angstaanjagend hard in het net na een hoekschop van Berghuis, 4-0. Dan zijn pas 20 minuten gespeeld.

Noussair Mazraoui kopt de 2-0 binnen. Beeld ANP

Trainer Rogier Meijer grijpt in, brengt met routinier Barreto een extra verdediger. De Paraguayaan is 37 jaar, gezegend met inzicht, techniek en een fijne trap. Hij zet de organisatie neer.

Aanvankelijk is het ook: arme Lasse Schöne. Hij is in de herfst van zijn loopbaan even terug in de Arena, waar hij onder meer drie kampioenschappen vierde, waar voor de wedstrijd zijn vrije trap voor 1-4 tegen Real Madrid talloze malen te zien is. Hij krijgt een beeldje en mooie woorden van directeur spelersbeleid Marc Overmars.

Nog voor rust is het 5-0, al gaat daaraan een door scheidsrechter Nijhuis genegeerde overtreding van Mazraoui vooraf. Weer scoort Tadic, na fijn voorbereidend werk van Klaassen en Berghuis. In de tweede helft biedt Ajax te weinig en houdt NEC tegen. Het meeste applaus krijgt Schöne, als hij tien minuten voor tijd naar de kant gaat. NEC heeft aardig geïnvesteerd, heeft een talentvolle trainer, een technisch directeur (Ted van Leeuwen) met tientallen jaren ervaring en een financier (Boekhoorn) die best wil meedoen om NEC in de eredivisie te houden. Daarbij is dit een leerzame avond.