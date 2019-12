Gregorius verhuist voor ruim 12 miljoen van New York naar Philadelphia

Didi Gregorius vertrekt uit de stad waarvan lang werd gedacht dat hij haar nooit meer zou verlaten. De international van het Nederlandse honkbalteam verruilt topclub New York Yankees na vijf jaar voor Philadelphia Phillies, waar hij naar verluidt in één jaar 12,6 miljoen euro gaat verdienen.

Gregorius plaatste vorige maand op Twitter al een cryptisch bericht op sociale media, waarin hij liet doorschemeren een gebrek aan waardering te voelen bij de Yankees. ‘Het probleem is dat goede mensen niet worden gewaardeerd, maar dat men ze probeert te gebruiken’, aldus Gregorius, die in zijn tweet zanger Bob Marley citeerde.

De club had een eenzijdige optie het aflopende contract van de 29-jarige Gregorius met een jaar te verlengen voor 16 miljoen euro. Dat vonden de Yankees alleen te veel geld voor een honkballer die afgelopen seizoen na een ingrijpende operatie aan zijn elleboog minder ballen raakte dan voorheen.

In een eerdere tweet had Gregorius zijn oud-coach bij de Yankees Joe Girardi al publiekelijk gefeliciteerd met zijn aanstelling bij de Phillies. De geruchtenmolen begon toen meteen te draaien, omdat Girardi in 2015 de toen relatief onbekende Gregorius naar de Yankees haalde als opvolger van clubicoon Derek Jeter.

Het was een transfer die nogal wat wenkbrauwen deed fronsen. Na zijn eerste, weifelende optredens zongen fans plagerig de naam van zijn illustere voorganger. Gregorius bleef alleen onverstoorbaar zijn wedstrijden spelen in The Bronx, werd steeds beter en groeide dankzij zijn aanstekelijke enthousiasme uit tot publiekslieveling bij een van de grootste sportclubs ter wereld.

Hij was niet meer weg te denken bij Yankees. Tot hij ruim een jaar geleden een band in zijn geblesseerde rechter elleboog moest vervangen door een pees elders uit zijn lichaam. Hij miste bijna het halve seizoen en haalde daarna niet meer consequent zijn oude, hoge niveau.

Toch reageerden Yankees-fans op sociale media beteuterd toen Amerikaanse media woensdag het vertrek van Gregorius meldden. Hoewel die teleurstelling snel werd weggespoeld door het nieuws over het aantrekken van topwerper Gerrit Cole. Voor hem trokken de Yankees wel de portemonnee; Cole verdient de komende negen jaar liefst 292 miljoen euro, een recorddeal voor een werper.

Hij moet het ontbrekende puzzelstuk worden van de recordkampioen die dit decennium voor het eerst in ruim een eeuw niet de World Series haalde. Of misschien blijkt over een jaar wel dat de club met Gregorius juist een ander puzzelstuk heeft laten gaan, als Gregorius de Phillies naar de eerste titel sinds 2008 leidt.

Bij de Yankees was hij vanwege zijn opgewektheid, arbeidsethos en winnaarsmentaliteit de spil van een jong team vol toptalent. Yankees-coach Aaron Boone noemde hem in juli in deze krant nog ‘echt een van onze leiders’.

Didi Gregorius eerder dit jaar met New York Yankees tegen Los Angeles Angels. Beeld Getty Images

Verder is er over het verdedigende talent van Gregorius geen twijfel. Als snelle, atletische korte stop behoort hij tot de besten van de Major League. En als slagman is de kans aanwezig dat hij met een gedegen seizoensvoorbereiding en het spelen van veel wedstrijden weer zijn oude topniveau haalt. Die twee zaken miste hij vorig jaar vanwege zijn operatie.

Bij de Phillies krijgt Gregorius komend seizoen in ieder geval de kans de Yankees een spijtgevoel te bezorgen. Het kan zomaar leiden tot een glorieuze terugkeer naar de Yankees, want Gregorius speelt in het tenue van de Phillies vooral voor een mooi slot van zijn loopbaan op het hoogste honkbalniveau.

Met een goed jaar heeft de Curaçaoënaar als 30-jarige nog een keer de mogelijkheid een lucratief meerjarencontract te verdienen bij een club die hem op waarde schat. Wat dat betreft zit hij bij de Phillies straks op de juiste plek. ‘Want ik ben altijd groot fan geweest van Didi en van wat hij heeft kunnen bereiken’, zei Phillies-coach Girardi begin deze maand.