Grappen over corona maakt besmette Usain Bolt niet meer

Usain Bolt tijdens de finale van de 100 meter hardlopen op het WK atletiek in het Olympisch Stadion in Londen. Beeld anp

In april zette Usain Bolt nog een grappig bedoelde foto online over social distancing. Het was de finishfoto van zijn olympische finale op de 100 meter in Beijing in 2008. Bolt liep toen met zoveel overmacht naar het goud dat het, anno 2020, inderdaad lijkt alsof hij zich tijdens de race aan de regels van afstand houden hield om het coronavirus tegen te gaan. Zo ver lag hij voor op de rest.

In werkelijkheid nam de gepensioneerde sprinter het de laatste tijd niet zo nauw met de adviezen om afstand tot mensen te houden. Bolts Instagram staat vol met foto’s van uitjes met vrienden. Hij vierde zijn 34ste verjaardag vrijdag groots en hield daarbij geen afstand. Zijn gasten droegen geen mondkapjes.

Maandag zette de Jamaicaan, die in 2017 een punt achter zijn carrière zette, een video online waarin hij meldt dat hij uit voorzorg in quarantaine is gegaan terwijl hij op de resultaten van zijn coronatest wacht. Hij voelt zich goed en heeft geen symptomen. Het Jamaicaanse ministerie van volksgezondheid bevestigde dat Bolt het virus heeft opgelopen.

Omdat het aantal positief geteste mensen snel oploopt in Jamaica, heeft de Jamaicaanse premier Andrew Holness het houden van feestjes en andere vormen van amusement verboden voor een periode van twee weken. Er is een onderzoek ingesteld naar wat er mis is gegaan op het feestje van Usain Bolt.

De voormalig sprinter is niet de enige grote naam uit de sportwereld die het coronavirus opliep. Eerder raakten tennissers besmet bij een demonstratietoernooi van Novak Djokovic. De nummer één van de wereld liep zelf ook het virus op.

De Jamaicaanse sprinters lijken in sportief opzicht weinig last gehad te hebben gehad van de uitbraak van het coronavirus. Elaine Thompson-Herah liep ruim twee weken geleden 22,19 seconden op de 200 meter. Dafne Schippers liep dit jaar pas één keer een 200 meter in wedstrijdverband. Vorige week in Hongarije kwam Schippers in 22,94 seconden over de finish. Dat is op dit moment de zeventiende jaartijd.

Shaunae Miller-Uibo van de Bahamas voert de seizoenslijst aan op de 200 meter. Miller-Uibo liep in juli 21,98 seconden.