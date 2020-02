Grandslamkampioen en glamourgirl Maria Sjarapova stopt met tennis

Maria Sjarapova stopt met tennis. De 32-jarige Russische gold als een van de beste tennissers van haar generatie en koppelde sportprestaties aan een glamourbestaan. Ze behoort tot het selecte groepje van tien vrouwen die alle grandslamtitels won.

Sjarapova maakte haar besluit bekend via een uitgebreid essay op de site van Vogue en Vanity Fair. ‘Het is mooi geweest. Ik zeg iedereen gedag’, schrijft ze onder meer. ‘Ik heb mijn leven aan tennis gegeven en tennis heeft mij een leven gegeven. Ik zal het elke dag gaan missen.’ Aanhoudend blessureleed is de belangrijkste reden voor haar besluit. Vooral een chronische schouderblessure speelde haar het afgelopen jaar parten.

Sjarapova groeide op in Siberië, waar haar ouders vanwege de kernramp van Tsjernobyl naartoe waren verhuisd. Op haar 4de kreeg ze haar eerste racket, op haar 7de verhuisde ze naar Florida om tennisles te krijgen van Nick Bollettieri en tien jaar later, in 2004, won ze als 17-jarige Wimbledon door titelverdedigster Serena Williams te verslaan. Sjarapova won verder twee keer Roland Garros en één maal de Australian Open en de US Open. In augustus 2005 stond ze eerste op de wereldranglijst. In totaal won ze 36 WTA-toernooien.

Buiten de baan

Maar net zo zeer om haar tennisprestaties zal de Russische ook worden herinnerd om haar activiteiten buiten de baan. Ze was model, bracht het snoepmerk Sugarpova op de markt, was verloofd met NBA-basketballer Sasha Vujacic en was van 2005 tot en met 2015 ’s werelds best betaalde sportvrouw, met een inkomen tot 25 miljoen dollar per jaar. Ook haar gekreun op de baan was een aanhoudend onderwerp van gesprek.

In 2016 testte Sjarapova positief op het verboden middel meldonium. Ze werd voor 15 maanden geschorst. Beeld AP

Eigenlijk had Sjarapova al eerder willen stoppen, maar nadat ze begin 2016 positief testte op het toen net verboden middel meldonium en voor 15 maanden werd geschorst, besloot ze toch nog door te gaan. Ze wilde niet dat haar carrière om die reden zou eindigen. Na april 2017, bij haar terugkeer, slaagde ze er niet meer in haar oude vorm te hervinden. Ze kwam nooit meer verder dan een kwartfinale op een groot toernooi, twee jaar terug in Parijs.

Sjarapova stond tot aan vandaag 373ste op de wereldranglijst. Bij haar laatste drie deelnames aan grandslamtoernooien werd ze steeds in de eerste ronde uitgeschakeld. Wat ze nu gaat doen, is onbekend. In haar verklaring schrijft ze: ‘Hoe laat je het enige leven dat je kent achter je? Maar na 28 jaar en vijf grandslamtitels ben ik klaar om nieuwe berg te beklimmen.’

Sjarapova poseert voor de Eiffeltoren met haar trofee na de eindzege op Roland Garros in 2014. Beeld EPA