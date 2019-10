GP van Japan loopt voor Verstappen uit op sof: ‘Had er veel meer van verwacht’

De bolide van Verstappen gleed van de baan waardoor hij achteraan moest sluiten om de race te kunnen voortzetten. Beeld EPA

Zo kwam met Verstappens tweede uitvalbeurt dit jaar in stijl een einde aan een weekeinde dat voor de Formule 1-coureur allesbehalve verliep zoals hij voor ogen had.

De aanloop naar de race werd gedomineerd door tyfoon Hagibis, die volgens meteorologen recht over het circuit zou trekken. Uit voorzorg werd op zaterdag daarom de baan gesloten, plaatsten teams zandzakken voor hun garages en werd de kwalificatie een dagje uitgesteld. Het leverde de coureurs een onverwachte vrije dag op, die Verstappen benutte door in zijn hotel een toernooi van voetbalspel FIFA te organiseren voor collega-coureurs.

Tegenvallende kwalificatie

Een dag later bleek dat de zwaarste tyfoon in Japan in zestig jaar het gebied rond Suzuka relatief had gespaard. Bij de start van de kwalificatie stuurden de rijders hun auto's onder een strakblauwe hemel het asfalt op. Het was voor Verstappen meteen een belangrijk moment. Zijn motorleverancier Honda was in de thuisrace op Japanse bodem niet van plan ook maar één pk achter te houden. Het zou moeten blijken tijdens de kwalificatie, als het maximale uit de krachtbronnen wordt geperst.

Verstappen kon zich alleen geen moment meten met de snellere Ferrari's en Mercedessen. Het verschil met de snelste kwalificatietijd van Sebastian Vettel (Ferrari) was een voor Formule 1-begrippen gigantisch gat van acht tiende van een seconde. En daar baalde de 22-jarige Nederlander zichtbaar van: ‘Ik had er veel meer van verwacht’, zei hij voor de camera van Ziggo Sport.

Hij hoefde niet lang te wachten voor een kans op revanche. Verstappen startte de race een paar uur later verbeten en goed vanaf de vijfde plek. In de tweede bocht reed hij al naast Ferrari-coureur Leclerc, die als tweede was vertrokken. De Monegask was alleen niet van plan zich te laten verschalken door Verstappen, bleef aan de binnenkant van de bocht zitten en gleed vervolgens hard tegen de zijkant van Verstappen aan.

Gemopper op scheidsrechters

Verstappen hield met moeite zijn auto op het circuit, spinde half en viel terug tot de voorlaatste plek. De wedstrijdleiding was eerst van mening dat geen van beide coureurs iets te verwijten viel, om later te besluiten het incident na de race toch nog eens te beoordelen. ‘Belachelijk’, zei Verstappen daarover nog tijdens de race bij Ziggo Sport, toen hij zijn auto had geparkeerd bij zijn team omdat hij te veel schade had opgelopen.

‘Dit moet meteen een straf zijn. Het was een hele lompe actie, want ik gaf hem genoeg ruimte en zat er eigenlijk al voor. Dan ga je daar gewoon niet vol op de limiet, zoals hij deed. Mijn hele zijkant was kapot gereden. Het had geen zin meer om door te rijden.’

Saillant is dat de terughoudendheid van de wedstrijdleiding om meteen straffen uit te delen gevolg is van een ander incident tussen Verstappen en Leclerc, bij de GP van Oostenrijk eerder dit seizoen. Toen voelde Leclerc zich benadeeld; na uren beraad oordeelden dat een gewaagde inhaalactie van Verstappen op Leclerc geoorloofd was, wat Verstappen de zege opleverde.

Dat besluit is sindsdien jurisprudentie voor alle andere soortgelijke incidenten. In Japan ervoer Verstappen de andere kant van de medaille. Het verbloemde het zorgwekkende gebrek aan snelheid in zijn auto in met name de kwalificatie. Voornamelijk met oog op volgend seizoen en Verstappens mogelijke titelkansen. ‘Want dit was buiten ons doen en dan doet het minder pijn’, zei Verstappen in Japan.

Als toeschouwer zag hij hoe Mercedes-coureur Valtteri Bottas dankzij een wereldstart de GP van Japan won. Hij bezorgde zo zijn team anderhalve maand voor het seizoenslot al de wereldtitel op de teamranglijst. Het is de zesde constructeurstitel op rij voor de Duitsers.