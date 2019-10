GP in Japan met een Honda-motor: voor Max Verstappen staat dit weekeinde veel op het spel

Max Verstappen vrijdag tijdens de vrije training op het circuit van Suzuka in Japan. Beeld Clive Mason / Getty

1. Honda haalt alles uit de kast

Werd Honda eerder dit seizoen nog door Red Bull-topman ­Helmut Marko verweten ‘te voorzichtig’ te zijn met het verbeteren van Verstappens krachtbron, in Japan gaat elk voorbehoud overboord. Voor Verstappens Japanse motorleverancier telt hier alleen de overwinning.

Bij de vorige race in Sotsji kreeg de Nederlander alvast een nieuwe motor. In Japan krijgt hij ook nog een geüpdatet brandstofmengsel in zijn tank die hem een paar tienden winst moet opleveren. Honda beloofde verder geen enkele pk onbenut te laten, ook al kost dat de motor misschien levensuren.

Verstappen bezorgde de Japanners dit seizoen de eerste Formule 1-zege sinds 2006. Zondag heeft het merk voor het eerst sinds 1991 als motorleverancier in de F1 een serieuze kans op de overwinning in eigen land. Het moet de definitieve revanche worden voor de pijnlijke samenwerking met McLaren tussen 2015 en 2017, die de eergevoelige Japanners flink heeft gekrenkt.

Belangrijker voor Verstappen: met de Honda-motor op vol vermogen wordt in zijn eerste race als 22-jarige duidelijk waar Red Bull precies staat in de wedloop met Ferrari en Mercedes. Als dat tegenvalt, lijkt een serieuze gooi naar de wereldtitel voor Verstappen ook volgend jaar onwaarschijnlijk.

2. De bazen kijken mee

Toen Verstappen wist dat hij vanaf dit seizoen met een Honda-motor zou rijden, heeft hij de samenwerking met het Japanse autobedrijf beschouwd als een die de tijd moet krijgen om te rijpen. Dat hij recentelijk op snelle circuits als Spa en Monza een bijrol speelde, accepteerde hij om die reden. Maar zijn geduld kan tevergeefs zijn.

Nog steeds heeft de bedrijfstop geen knoop doorgehakt of Honda na 2020 in de sport blijft, als het contract met Red Bull afloopt. Zelfs de Japanse bazen van het Formule 1-motorenprogramma hebben geen idee welke kant het opgaat.

Het sentiment na de GP van Japan kan zomaar een doorslaggevende factor zijn in het besluit van Honda, met mogelijk de bedrijfstop op de tribune van het circuit dat Honda-oprichter Soichiro Honda eind jaren vijftig hoogstpersoonlijk liet ontwerpen door de Nederlander Hans Hugenholtz.

3. Verstappens adjudant moet opstaan

De motor is niet het enige vraagteken in Verstappens garage. Hij heeft ook nog geen idee wie zijn teamgenoot is in 2020. Fransman Pierre Gasly moest na een reeks slechte races in de zomerstop al het veld ruimen. Momenteel krijgt F1-debutant Alexander Albon de kans zich naast Verstappen te bewijzen.

Na de volgende GP in Mexico neemt Red Bull een besluit over wie er volgend jaar definitief het stoeltje krijgt. Hoe belangrijk die beslissing is, bewijst Mercedes al jaren met rijdersduo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Hamilton is de leider die de titels grijpt. De kalme en constante Bottas snoept als nummer twee de WK-punten af van de concurrentie.

Vooralsnog laat Albon bij vlagen zien die Bottas-achtige teamgenoot te kunnen zijn, met vijfde en zesde plaatsen op circuits waar hij nooit eerder reed in een F1-auto. Japan wordt zijn meesterproef. Het circuit is een van de uitdagendste op de kalender vanwege de ‘8-vorm’ en de snelle, afwisselende bochten.

Technisch vaardige coureurs als Verstappen, die als 17-jarige in Japan zijn eerste F1-meters reed, blinken er uit. De Nederlander stond de afgelopen drie jaar op het podium in Suzuka. Albon weet wat hem te doen staat.