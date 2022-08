Gouden Schilder en bronzen Van Klinken stoten verder dan ooit met hun kogel: ‘Het gaat om massa en versnelling’

Jessica Schilder (links) en Jorinde van Klinken concentreren zich op hun volgende worp tijdens de EK kogelstoten. De twee zullen later op het podium belanden als winnaars van het goud (Schilder) en brons (Van Klinken). Beeld Klaas Jan van der Weij

Daags nadien glundert Gert Damkat nog. Hij is de werpbondscoach en begeleidt in die hoedanigheid de 23-jarige Schilder. Hij stond van achter de boarding zijn pupil bij toen ze voor het eerst in haar loopbaan de 20-meterbarrière slechtte en de 4 kilogram zware kogel naar 20,24 stootte. ‘Toen was het toernooi voor mij al geslaagd. Ik wist wel dat ze daarmee zou winnen.’

Het was een prestatie waar nog nooit een Nederlander in slaagde. Ook niet bij de mannen. Daar bleef Rutger Smith, oud-pupil van Damkat, in 2012 steken op zilver.

Doorbraak

De 22-jarige Van Klinken, die verraste met het brons en 18,94 meter, traint in Amerika bij Brian Blutreich. De Amerikaan was er niet bij in München en dus liet ze zich coachen door haar zus Lilian, zelf ook werpster. In het verleden trainde ze wel bij Damkat en hij kent haar goed. Hij weet daarom ook precies waar de doorbraak van de Nederlandse vrouwen vandaan komt.

‘Er is te lang ingezet op de aanglij’, zegt Damkat, die al zestien jaar op Papendal aan het hoofd staat van het kogelstoten, discuswerpen en kogelslingeren. Hij doelt op de wijze waarop de atleten hun kogel wegstoten. Traditioneel gebeurde dit met één slepende achterwaartse stap en dan een halve draai. Daarna volgde de werkelijke stoot.

Bij de mannen was al jarenlang een andere techniek de standaard: de draaitechniek. Hierbij starten de kogelstoters ook met de rug naar de grindbak, maar zetten ze geen stap naar achter. Ze draaien anderhalf keer om hun as en kunnen de dan opgebouwde snelheid meenemen in de stoot met de kogel.

Bij vrouwen duurde het veel langer tot die technisch veel complexere aanpak, die Schilder en Van Klinken gebruiken, ingeburgerd raakte. Damkat: ‘Dat het zo lang heeft geduurd is het gevolg van de historie in onze sport, waarbij doping meer invloed heeft gehad bij de vrouwen dan bij de mannen.’

‘Overduidelijk doping’

De werpnummers zijn decennialang doordesemd geweest van stimulerende middelen. Het wereldrecord van Natalja Lisovskaja staat al sinds 1987 op 22,63 meter. Dat behaalde de Russin met de traditionele aanglijtechniek, maar toch vooral vanwege de onnatuurlijke kracht die ze had opgekweekt. ‘Dat was overduidelijk doping’, zegt Damkat beslist. En zij was niet de enige.

In de landen die de discipline domineerden, kwamen de kogelstootsters al zo ver met hun opgepompte spieren dat er geen noodzaak was om de lastigere draaitechniek van de mannen over te nemen. Die gedachtegang zat de ontwikkeling van het kogelstoten bij de vrouwen in de weg en zeker ook diegenen die het spel zuiver wilden houden.

Zelfs nog tot ver na de millenniumwisseling werden de resultaten beïnvloed door oneerlijke praktijken, denkt de bondscoach. ‘Ik heb in 2010 bij de WK indoor ook nog wel een paar Russinnen gezien waarvan ik dacht: dat ziet er technisch niet zo goed uit, maar ze komen wel heel ver.’

Inmiddels is het anders, merkt hij. ‘Er werd overal gebruikt, in Oost-Duitsland, maar ook in West-Duitsland. Maar in Rusland en Belarus zijn ze er langer mee doorgegaan. Voor mijn gevoel is dat nu redelijk gezuiverd.’

In die besmette periode was kogelstoten eigenlijk simpel. Als je groot was en sterk, dan stootte je ver. Dat lukte prima met de traditionele techniek. Er zijn nog altijd toppers die aanglijden, zoals de olympisch kampioen Gong Lijiao uit China, maar zij zullen in de nabije toekomst het onderspit delven, denkt Damkat. ‘Nu komt het meer aan op techniek, meer op atletisch vermogen. En ook een voordeel: het is geschikt voor alle lichaamstypes. Ook voor kleinere dames. Jessica is maar 1,73 meter lang.’

Klein en licht

Behalve relatief klein is Schilder voor een kogelstootster ook aan de lichte kant. Ze weegt 85 kilogram in een discipline waar sommige concurrenten wel 120 kilo halen. En mits je je snelheid en explosiviteit kunt behouden is dat extra gewicht een voordeel. ‘Het gaat om massa en versnelling’, zegt Damkat. ‘Het is Newton.’

Los van de techniek komt het ook aan op de vermogens van de individuele sporters. In zijn zestien jaar als bondscoach heeft Damkat altijd werpers onder zijn hoede gehad. De één succesvoller dan de ander. ‘Dat gaat in vlagen. Ik heb altijd wel sporters met talent, maar niet altijd bijzonder talent.’ Schilder en Van Klinken zijn wel van die laatste categorie, meent Damkat.

Schilder behaalde dit jaar brons bij de WK indoor en outdoor. Ze verbeterde zevenmaal het nationaal record. Wat dat voor de toekomst precies betekent, vindt Damkat moeilijk te zeggen. Er kan altijd van alles misgaan, weet hij uit ervaring. Blessures liggen in de werpnummers altijd op de loer en succes is niet te voorspellen.

De progressie die Schilder de afgelopen twee jaar heeft doorgemaakt – ze is bijna twee meter verder gaan stoten – zal ongetwijfeld vertragen. 2022 was een superjaar waarin eigenlijk niets verkeerd ging. Hij heeft er met zijn pupil al over gesproken. ‘Dat gaat niet weer gebeuren.’