Gouden generatie van AZ grijpt weer naast Champions League: ‘Teleurstelling overheerst’

AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners verlaat teleurgesteld het veld na een 0-0 op bezoek bij FC Groningen,. Beeld ANP

Even is Teun Koopmeiners boos. Wanneer de aanvoerder in de blessuretijd hoog over schiet uit een corner, is het gedaan in Groningen: AZ komt niet verder dan 0-0. Waar de andere spelers van AZ wat gelaten reageren op het laatste fluitsignaal, is de frustratie bij Koopmeiners hoorbaar en zichbaar. Een luidkeelse vloek wordt gevolgd door het zakken van de schouders.

Doordat PSV simpel wint tegen PEC Zwolle (4-2), betekent het gelijkspel voor de Alkmaarders dat plek twee en het daarbij behorende ticket voor de Champions League-voorrondes uit zicht zijn.

Na afloop is Koopmeiners een stuk nuchterder, wanneer hij gevraagd wordt naar het gezapige spel van zijn ploeg in een wedstrijd waar nog zoveel op het spel stond: ‘Wij proberen als voetballers natuurlijk altijd gas te geven en het maximale eruit te halen. De ene wedstrijd ziet dat er frivool uit, de andere keer juist weer moeizaam en hardwerkend. Ons best doen we in elk geval altijd.’

Volwassenheid

Koopmeiners is duidelijk over waar het misging in Groningen. ‘In de tweede helft laten we vandaag simpelweg na om grote kansen te creëren. Dat zit ’m in een volwassenheid van spelen. Op een gegeven moment merk je dat bepaalde dingen niet lopen: individuele acties, lange ballen vanaf de zijkant. Dan moet je als speler weten: we gaan het nu anders doen, gewoon heel zakelijk blijven inspelen en doorbewegen. Als je dat niet doet, en in het gevoel van frustratie blijft hangen, zie je dat het makkelijker, zelfs voorspelbaar voor de tegenstander wordt om je af te stoppen.’

De voorspelbaarheid in het Alkmaarse spel zit de ploeg in de weg in Groningen. Een vrije trap van Koopmeiners, genomen vanaf de rechterflank, eindigt in de twaalfde minuut nog op de lat en de paal. Daarna heeft AZ het merendeel van het balbezit, maar krijgt het nauwelijks nog kansen.

Op glansloze wijze grijpt een gouden generatie jonge AZ-talenten ook dit seizoen naast een beloning voor het goede spel. Vorig legde de pandemie een spannende titelrace met Ajax stil, dit jaar blijkt PSV niet meer in te halen in de strijd om Champions League-plaatsing na een rampzalige seizoensstart, waar AZ in elk van de eerste vier competitieduels een voorsprong weggaf in de slotfase.

‘Dat we onze beide onderlinge duels winnen van PSV, maar alsnog als derde eindigen, is vervelend’, zegt trainer Pascal Jansen na afloop. ‘Op dit moment overheerst dan ook de teleurstelling over het mislopen van plek twee, in plaats van tevredenheid over een prima seizoen dat eindigt in de topdrie.’

Gouden generatie

Jonge, gewilde uitblinkers als Koopmeiners, Owen Wijndal, Calvin Stengs en Myron Boadu bleven afgelopen zomer de club trouw, om dit seizoen revanche te nemen op de plots gestaakte titelstrijd van vorig jaar. Of dat nog een jaar het geval zal zijn, lijdt twijfel.

Het wederom mislopen van Champions League-voetbal is volgens Koopmeiners niet de enige overweging die meespeelt bij een beslissing om deze zomer wel te vertrekken naar een grotere club: ‘Het gaat om veel meer dan dat. Je moet jezelf afvragen of je in een nieuwe omgeving wil spelen, een andere competitie wil ervaren, een nieuwe manier van leven wilt in een ander land. Tuurlijk speelt de mogelijkheid tot spelen in de Champions League mee, maar het hoeft niet per se de doorslaggevende factor te zijn.’

Trainer Jansen wil nog niet vooruitlopen op een drukke transferzomer: ‘Ik wacht rustig af. Dat circus komt pas op gang nadat het seizoen definitief is geëindigd.’

Toch klinkt Koopmeiners alsof er een hoofdstuk in Alkmaar wordt afgesloten. ‘Het is heel bijzonder dat er een paar jaar geleden zoveel jeugdspelers tegelijkertijd zijn doorgebroken, die over een langere periode een hoog niveau hebben behaald. Dat is een groot compliment aan de club waard. En ja, je weet dat daar op een gegeven moment een einde aan gaat komen. Of dat deze zomer is? Dat ligt wel voor de hand.’