Gouden droom hockeyer Verga uiteengespat: bondscoach heeft hem niet meer nodig

Valentin Verga. Beeld Getty Images

Eerder vielen de routiniers Bob de Voogd (31) en Diede van Puffelen (27) al buiten de olympische selectie. Caldas ontkent dat hij na het teleurstellende EK in België en de moeizame start in de Pro League alsnog een verjongingsproces doorvoert bij de Nederlandse ploeg. ‘Het gaat niet om jong of oud, maar puur om de prestatie.

‘We hebben afgesproken dat we spelers zouden laten afvallen als we zeker waren dat ze de Spelen niet gingen halen. Als staf hadden we het gevoel dat Verga het niet zou redden. En dan kun je beter op tijd zijn en het hem eerlijk vertellen.’

Verga werd na het WK in 2018 al ruim een jaar niet geselecteerd, omdat hij deelname aan de Maleisische competitie prioriteit gaf boven de wedstrijden met het Nederlandse team in de Pro League. De routinier keerde in oktober terug voor de olympische kwalificatie tegen Pakistan, maar valt nu dus af na vier duels in de Pro League tegen India en Spanje.

Caldas: ‘Verga bracht niet wat we hadden gehoopt en verwacht. Hij vroeg me of het jaar zonder Nederlands team hem heeft genekt. Het zou kunnen. Niet zozeer vanwege de verbinding met de andere internationals, maar hij heeft het spel op topniveau gemist. Vali heeft de potentie om het verschil te maken, maar ik vind dat zijn concurrenten op het middenveld zich beter ontwikkelden.’

De verbanning van Verga is extra pijnlijk voor bondscoach en speler, omdat hun wortels in Argentinië liggen. Caldas heeft een warme band met Alex Verga, vader van Valentin en technisch directeur bij Kampong. De volgende reis in de Pro League voert uitgerekend naar Argentinië, waar Valentin Verga zo graag tegen zijn voormalige landgenoten had willen hockeyen.

Caldas: ‘Natuurlijk ligt het gevoelig. Ik ken de familie Verga al lang en Vali is een leuke jongen. Ik zei: het was de gemakkelijkste weg geweest om je mee te nemen naar Buenos Aires en je daarna alsnog te laten afvallen. Vali had graag meegewild, het deed hem pijn.

‘Maar ik ga mezelf niet verloochenen. Het zou ook van weinig respect getuigen, ik wil Verga geen bullshit verkopen. Dit is de harde route. Wij kiezen voor spelers die in Tokio een hoofdrol kunnen spelen en die zie ik niet voor Verga.’

Caldas werkt nog met een groep van 23 spelers, inclusief drie keepers. Sommige keuzen zijn gemaakt, Pirmin Blaak is na twee reservebeurten in Londen 2012 en Rio 2016 eindelijk eerste keeper op de Spelen in Tokio. Sam van der Ven is reservedoelman. Caldas moet voor de Spelen nog vijf veldspelers laten afvloeien. De resterende duels in de Pro League tot juni zijn bepalend.

Verga maakte in 2009 zijn debuut in het Nederlandse en speelde 193 interlands, waarin hij 35 keer scoorde. Hij won in 2012 olympisch zilver en werd met het Nederlandse team twee maal tweede bij de WK’s in 2014 en ’18. Zijn droom om na twee Europese titels eindelijk olympisch goud te winnen is uiteengespat.

Verga wil alleen kwijt dat hij beschikbaar blijft voor de Nederlandse ploeg en ‘van het leven geniet’. Zijn boodschap: ‘Ik wil de opgaande lijn voortzetten bij Amsterdam, ze krijgen mij niet klein.’ Hij informeerde bij Caldas of de deur naar Tokio voor hem definitief is gesloten. Alleen in geval van blessures komt Verga weer in beeld. ‘Maar daar moet hij niet vanuit gaan.’