Goud voor zwemster Van Rouwendaal na weer een aanloop vol ontberingen

Sharon van Rouwendaal in actie op de 10 kilometer open water in Boedapest. Beeld REUTERS

Zeven weken geleden, een bericht van Sharon van Rouwendaal op WhatsApp. Ze stuurt een filmpje waarin ze lasagnebladen van elkaar lostrekt. Het deeg is hard als beton. De tomatensaus tussen de bladen is aangekoekt.

Van Rouwendaal is op trainingskamp op hoogte in de Sierra Nevada. Dat is geen pretje, wil ze zeggen met de video. ‘Je zit op een berg met slecht eten. Geen vrije dagen. Je kunt verder niks doen. Is echt vreselijk.’

De weg naar haar felbegeerde eerste wereldtitel op de 10 kilometer open water, woensdag in Boedapest, verliep via nieuwe ontberingen. Na harde jaren bij de excentrieke Franse coach Philippe Lucas, die haar in 2016 naar de olympische titel in Rio hielp, vertrok Van Rouwendaal naar het Duitse team van openwaterzwemmers bij Bernd Berkhahn in Maagdenburg. Berkhahn zoekt met zijn ploeg veelvuldig de bergen op om sterker te worden door de lage zuurstofdruk. Daardoor wordt de aanmaak van rode bloedlichaampjes gestimuleerd, goed voor het uithoudingsvermogen.

Van Rouwendaal maakte in de aanloop naar de WK weken van over de honderd zwemkilometers. Ze voelde zich met 28 jaar soms een ‘omaatje’ tussen de jonkies. Als teamgenoten na de lunch de hort op gingen, sliep de Nederlandse zwemster. Het middagdutje bleef heilig om de zware weken door te komen.

Angstgegner Cunha

Dit alles om de haast onverslaanbare Braziliaanse Ana Marcela Cunha een keer voorbij te zwemmen. Cunha stond in Beijing in 2008 op 16-jarige leeftijd al op de Spelen toen openwaterzwemmen voor het eerst olympisch was. Van Rouwendaal was haar te slim af in Rio in 2016, toen de Nederlandse goud won, maar in Tokio vier jaar later was Cunha weer de beste.

Van Rouwendaal won vorig jaar olympisch zilver. De Braziliaanse won dit jaar nagenoeg alle wedstrijden in het open water en werd deze week ook wereldkampioen op de 5 kilometer, toen Van Rouwendaal teleurstellend als tiende finishte. De Nederlandse had te veel gas moeten geven en besloot het voor de 10 kilometer anders aan te pakken.

Sharon van Rouwendaal: ‘Ik heb voor mijn gevoel de hele race niks gedaan. Als er een versnelling was, liet ik iemand anders het werk doen.' Beeld AFP

In het Lupameer aan de linkeroever van de Donau liet Van Rouwendaal zich in de zes rondjes van 1,6 kilometer bijna niet zien. Het was Cunha in de voorhoede het tempo bepaalde met een paar andere wereldtoppers, terwijl haar belangrijkste concurrent zich in de buik van het peloton schuil hield.

Pas in de laatste ronde kwam de Nederlandse naar voren. ‘Ik heb voor mijn gevoel de hele race niks gedaan. Als er een versnelling was, liet ik iemand anders het werk doen en ging ik in haar voeten liggen. Zo kon ik mijn lange slagen met veel power behouden.’

Laatste 10 meter

Het werd in het slot van de wedstrijd een bloedstollend gevecht tussen Cunha, de Duitse Leonie Beck en Van Rouwendaal. Cunha en Beck kwamen in de laatste tien meter voor de finish terecht in een man-tot-man gevecht, terwijl Van Rouwendaal besloot er rechts omheen te zwemmen. Ze maakte het verschil op de aantik, waarna ze meteen haar vuisten balde. Na olympisch goud en zilver, 3 zilveren WK-medailles en 7 Europese titels, is nu eindelijk haar felbegeerde wereldtitel binnen.

‘Dit was precies wat ik voor ogen had. Als die twee, Cunha en Beck, met elkaar in gevecht komen dan moet jij de iets langere weg kiezen en rechts van de finishstraat erlangs sprinten. Maar ik zag ze harder en harder gaan. Eerst zag ik Ana Marcela op kop. Daarna Leonie. Ineens lig ik op kop. Dan tik je aan en dan heb je ‘m. Ik kan het nog steeds niet geloven.’

Van Rouwendaal bewijst met de wereldtitel opnieuw dat haar eigenzinnige aanpak succes heeft. De zwemster kwam na haar jeugdopleiding in Frankrijk, waar ze grotendeels opgroeide, terug naar Nederland om onder Jacco Verhaeren te trainen. In Eindhoven miste ze uitdaging, dus vertrok ze in 2013 naar de Franse beul Philippe Lucas waar ze meer trainingskilometers kon maken. Via Spartaanse trainingen in Frankrijk bereikte ze met de olympische titel haar ultieme doel.

Maar het had niet veel gescheeld of de schouders van Van Rouwendaal hadden de sessies niet overleefd. Een blessure had haar bijna de olympische titel gekost. Ze was net op tijd fit.

Bij de Duitse ploeg is meer aandacht haar techniek, al brengt ze sommige weken nog meer uren door in het zwembad dan voorheen. Lange trainingen, aangekoekte lasagne, saaie uren op een berg. Na de wereldtitel weet Van Rouwendaal: het was het weer allemaal waard.