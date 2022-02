Goud voor Takagi op de 1.000 meter, Leerdam pakt zilver

Miho Takagi behaalde donderdag haar eerste persoonlijke gouden medaille. Beeld AFP

De tijd van Takagi, 1.13,19, betekende een nieuw olympisch record. Het oude, 1.13,56 stond op naam van Jorien ter Mors, de kampioen van vier jaar geleden. Zij slaagde er afgelopen december niet in zich te plaatsen voor deze Olympische Spelen en na het olympisch kwalificatietoernooi beëindigde ze haar schaatsloopbaan.

Leerdam had goede hoop op de olympische titel, maar zag die vervliegen toen ze na iets meer dan een ronde bijna onderuit ging in de bocht. Ze moest zichzelf met een hand aan het ijs overeind houden. Met haar eindtijd van 1.13,83 oogde ze direct na de finish erg ontevreden, maar toen het uiteindelijk genoeg bleek voor de tweede plaats, lachte ze weer. Bowe was met 1.14,61 geen enkele bedreiging voor Leerdam.

De 27-jarige Takagi behaalde deze Winterspelen al driemaal zilver. Ze was de op een na beste op de 500 en 1.500 meter. En na een val van haar zus Nana was dat ook het hoogst haalbare op de ploegenachtervolging.

Sterke slotronde

Vier jaar geleden in Zuid-Korea was Takagi ook favoriet op verschillende afstanden en maakte ze het individueel niet waar. Ze bleef toen steken op zilver op de 1.500 meter en haalde brons op de kilometer. Alleen bij de ploegenachtervolging lukte het toen wel. Donderdag bewees ze ook in haar eentje een olympische titel te kunnen winnen.

Antoinette de Jong was de enige Nederlandse die al vroeg in het programma, voor de dweilpauze in actie kwam. Ze zette met 1.14,92 een tijd neer die dankzij haar sterke slotronde van 28,6 lang boven aan het scorebord bleef staan. Leerdam was de eerste die eronder dook en later zouden er nog drie volgen. Zo belandde De Jong op de vijfde plaats.

Wüst, die haar 20ste en laatste olympische optreden had, was de minste van de drie Nederlanders met 1.15,11, goed voor de zesde plaats. Ze was niet content met dat resultaat en schudde het hoofd.