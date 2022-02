Goud op de relay shorttrack, voor bondscoach Otter voelt het als de voltooiing van een levenswerk

Een groepshug na het goud. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Eén momentje lijkt het mis te gaan voor de Nederlandse vrouwen op de 3.000 meter aflossingswedstrijd. De duw die Selma Poutsma wil geven aan Xandra Velzeboer is net verkeerd getimed en hup: de Chinese Qun Chunyu schiet voorbij en ook de Zuid-Koreaanse Kim A-lang duikt in het gaatje. Niks ervan, denkt Velzeboer. Ze zet aan. In een slag of drie, en een bocht, is ze haar rivalen voorbij.

Op het missertje bij die wissel na, tien ronden voor de finish, leidt Nederland de hele finale, 27 ronden lang. De reparatie van Velzeboer luidt een overdonderend Nederlands slot van de relay in. Ze slaat een gat dat nooit meer echt wordt gedicht, ook niet als na haar Schulting en Yara van Kerkhof hun beurt doen. Uiteindelijk glijdt Schulting als slotrijdster van het viertal naar het goud, voor Korea en China. Haar luide kreet klinkt door het Indoor Capital Stadium.

Schulting wist al hoe het was om olympisch kampioen te worden. Zij werd het al tweemaal. Vier jaar terug en twee dagen geleden was ze de beste op de 1.000 meter. De relay is anders. ‘Dit is geweldig. Nu kun je het echt samen delen’, glundert ze, een half uurtje nadat ze met haar ploeggenoten gehuldigd is op het ijs.

Mooiste onderdeel

Die gezamenlijkheid maakt de relay, waar vier rijders elkaar elke paar ronden aflossen met een flinke duw, het mooiste onderdeel van het shorttrack, vindt bondscoach Jeroen Otter. Het is een wedstrijdvorm waarin de hand van de coach het beste zichtbaar is. Wie een individuele sporter naar een zege begeleid, is veel meer afhankelijk van het talent en de vermogens van dat individu. Wie een team begeleidt, moet veel meer kneden en puzzelen.

Dat het zondag is gelukt, voelt als de voltooiing van zijn levenswerk. Hij noemde het zijn ‘opus magnum’. Over de vraag of dit de fraaiste prestatie uit zijn coachloopbaan is, hoeft hij niet lang na te denken. Nog voor het vraagteken uitgesproken is, antwoordt hij al. ‘Dit is de allermooiste.’

Jarenlang schaafde Otter aan zijn ploeg. Eerst met Jorien ter Mors als drijvende kracht en de sterke zussen Sanne en Yara van Kerkhof. Daarna kwam Suzanne Schulting erbij. Steeds beter ging het, steeds krachtiger werd het collectief, ook nadat Sanne van Kerkhof afzwaaide en later Ter Mors na de Spelen van Pyeongchang afscheid van het shorttrack nam.

Al sinds Otter zijn coachloopbaan begon, in 1994, streeft hij olympisch relaygoud na. Eerst in de Verenigde Staten, later in Canada en sinds 2010 in dienst van de KNSB. De laatste keer in Pyeongchang vier jaar geleden lukte het net niet. De vrouwen slaagden er niet in om de finale te bereiken, maar waren veroordeeld tot de B-finale. Daar reden ze de snelste tijd, sneller nog dan Zuid-Korea in de echte eindstrijd. Vanwege twee diskwalificaties in de A-finale kregen ze brons. Het was een troostprijs, meer niet.

In de plannen die hij daarna voor de Spelen van Beijing maakte, speelde Lara van Ruijven een sleutelrol. Zij ontwikkelde zich onder Otters hoede en in de stimulerende omgeving van de ploeg tot een sprinter van wereldklasse. Ze was in 2019 de allereerste Nederlandse die een wereldtitel shorttrack veroverde, op de 500 meter.

Verlies Van Ruijven

Maar in de zomer van 2020, tijdens een trainingskamp in Frankrijk, werd Van Ruijven ziek. Een auto-immuunstoornis met complicaties. Ze overleed, slechts 27 jaar oud. Het verlies hakte erin. Nog altijd is het gemis een factor van belang in de ploeg. ‘Al zijn we het stadium van het hele emotionele en het huilen wel gepasseerd’, zegt Schulting.

Voor de Olympische Spelen sneed Otter het gesprek over Van Ruijven aan. Het was goed om het over haar te hebben, vond hij. Dat vonden de relayrijdsters ook. Ondanks haar overlijden is ze deel van het succes van de Nederlandse shorttrackers en in gedachten nog altijd deel van de ploeg. Van Kerkhof: ‘Ze heeft ons op dit niveau gebracht, ze heeft ons hier gebracht.’

Van Ruijven reed altijd met een pantermotief op haar helm en bril en dankte daar de bijnaam ‘panter Lara’ aan. Ter nagedachtenis reden alle Nederlandse shorttrackers met een klein hartje met panterprint op hun linkermouw in Beijing. De strenge kledingregels op de Spelen werden ervoor verruimd. ‘Vlak voor de start wreef ik erover’, zegt Van Kerkhof. ‘Ik dacht: Laar, geef me kracht.’

Ondanks de tragedie van anderhalf jaar geleden, toonde de Nederlandse ploeg zich de afgelopen twee winters sterker dan ooit. De vrouwen werden wereldkampioen in 2021 en waren de uitgesproken topfavoriet voor de olympische titel. En dat wilden ze uitdragen door de finale te domineren.

Dat lukte mede dankzij een meesterzet die Otter toepaste in de volgorde van de aflossing. Poutsma heeft een ‘raketstart’. Maar degene die als eerste begint, is ook degene die normaliter de rest van de race Schulting op gang moet brengen. En laat nou Schulting de zwaarste zijn en Poutsma degene met de minste duwkracht. Vooral aan het slot zou dat nadelig uit kunnen pakken.

Toch startte Poutsma wel. ‘Niemand kan haar bijhouden’, verklaarde Otter. Maar na de beurt van Van Kerkhof en Schulting kwam niet Velzeboer in de baan, maar Poutsma opnieuw. Zo veranderde onderweg de volgorde van de Nederlandse ploeg. Poutsma kon wel starten, maar Velzeboer zou Schulting op gang brengen. De tactiek werkte perfect. Met een glimlach die grote tevredenheid uitdrukte zei Otter: ‘Ik had niet anders verwacht’.