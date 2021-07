Goud in zicht voor Nederland: windsurfer Kirian Badloe is niet meer in te halen

Het goud kan Kiran Badloe niet meer ontgaan. Zijn voorsprong in het klassement is te groot om op de laatste dag te worden ingehaald. Beeld EPA

Hij deed het op zijn ‘Dorians’. Na twaalf races, nog voor de finale dertiende wedstrijd, kon reeds de vlag uit. Door een zwak resultaat van zijn Italiaanse belager Camboni in race 12, de laatste van de reguliere serie, kwam Badloe in gewonnen positie. Mattia Camboni, lang in de nek van de Nederlander hijgend, is na de winderige donderdagmiddag geklopt.

Ook de nieuwe nummer twee uit het klassement, de Fransman Thomas Goyard, zal Badloe in de afsluitende race van zaterdag, de zogenaamde ‘medalrace’, niet meer kunnen achterhalen.

Goyard staat in de netto-score na twaalf wedstrijden 19 punten achter. In de finale, waarin slechts tien plankzeilers van start gaan, tellen de scores dubbel: 2 voor een eerste plaats, 20 voor de nummer laatst, de nummer tien.

Bondscoach Jaap Zielhuis maakte aan de oever van de baai bij Enoshima de snelle rekensom. Goyard kan in het beste geval, hij eerste, Badloe tiende, achttien punten inhalen. Dat maakt de drievoudig wereldkampioen Badloe ook meteen de olympisch kampioen. Slechts als hij zaterdag in de slotrace gediskwalificeerd wordt of niet van start zou gaan, gaat de titel alsnog naar Goyard. Dat is een theoretisch verhaal, geen praktijk.

Het olympisch goud van Badloe is een logisch gevolg van zijn overheersing van de laatste jaren. Hij werd in 2019, 2020 en 2021 wereldkampioen op de RS:X die windsurfers wel de pannekoek noemen en die na deze Olympische Spelen het museum zal ingaan. De 26-jarige Nederlander was een grootmeester op het platte ding. Hij leerde het vak van Texelaar Dorian van Rijsselberghe, een fenomeen op de plank. De twee raakten zeer bevriend. Na 2016 stelden ze een open competitie in voor de olympische kwalificatie. Badloe besliste die in 2020, in Australië, in zijn voordeel. Van Rijsselberghe, bij dat WK tweede, vertrouwde hem zijn erfenis toe.

Onverstoorbaar zegevieren

Dit jaar bewees de nieuwe koning van het windsurfen dat hij de keizer kon zijn. In Enoshima, het oord dat hij pas op 17 juli bereikte, ver na de eerder gewenste openingsdagen, was hij in het begin nog wat aftastend. Gebrekkige wind was niet in zijn voordeel. Toen het ging waaien, schoof hij naar voren door. Een diskwalificatie, na een protest van Camboni in race 5, leek hem terug te werpen, maar Badloe is van het onverstoorbare soort. Hij zegevierde uiteindelijk in vijf races (3, 4, 9, 11 en 12). Goyard kwam aan drie zeges.

Op de voorlaatste dag van de competitie, een middag met flinke grondzeeën, viel alles de kant van Badloe op. Hij profiteerde optimaal van zijn lengte in de harde wind. Niemand kon hem in race 11 en 12 bijhouden. Hij ging als de brandweer. In race 10, er waren drie races deze middag, was hij nog tegenvallend begonnen: 5de.

Veel van het succes van Badloe en eerder van Van Rijsselberghe valt toe te schrijven aan coach Aaron McIntosh. Hij mag intussen als een genie worden beschouwd door drie opeenvolgende gouden olympische successen van de Nederlandse vloot.