Goud én nationaal record voor Sifan Hassan op de 3 kilometer in Birmingham

Sprintster Dafne Schippers kwam op de 100 meter niet verder dan een zesde plaats. De nummer drie van de WK op deze afstand eindigde in een tijd van 11,22. Bij de wereldtitelstrijd in Londen was de Utrechtse beduidend sneller: 10,96. Olympisch kampioen Elaine Thompson uit Jamaica won in Birmingham in een tijd van 10,93. Ze kwam bij de WK op de 100 meter niet verder dan de vijfde plek. Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust pakte zondag evenals bij de WK zilver in 10,97. Jura Levy uit Jamaica finishte als derde in 11,08. Wereldkampioen Tori Bowie liep niet mee in Birmingham.



Schippers had moeite om zich voor de finale te plaatsen. Na een slechte start werd ze vierde in haar serie. Ze ging uiteindelijk als zevende door naar de finale.