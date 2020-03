Golfsurfen is op Spelen 2024 niet in Frankrijk maar bij Tahiti

De Australische surfer Jack Freestone tijdens een wedstrijd in Tahiti in 2019. Beeld AFP

Het kleine eiland in de Stille Zuidzee ligt zo’n 15 duizend kilometer van de Franse hoofdstad. De golfsurfcompetities worden georganiseerd in Teahupo’o, waar ook de Wereld Surf League jaarlijks professionele wedstrijden organiseert. Volgens het organisatiecomité van Parijs 2024 zijn daar de golven van ‘optimale’ kwaliteit. Het schilderachtige kustplaatsje in Tahiti, dat behoort tot Frans-Polynesië en dus Frans overzees gebied is, staat bekend om zijn stranden met kraakhelder water en torenhoge golven.

De keuze voor Tahiti is opvallend. Ten faveure van Teahupo’o werden enkele stranden aan de Franse zuidwestkust en voor de kust van Bretagne niet beschouwd als de gewenste locatie. Vorig jaar plaatste IOC-voorzitter Thomas Bach nog zijn vraagtekens bij een eventuele keuze voor Tahiti, door zijn voorkeur uit te spreken voor een locatie zo dicht mogelijk bij de gaststad.

TOPSHOT - Tahitian surfer Matahi Drollet rides the swell on August 24, 2019, in Teahupoo, Tahiti, during a freesurf session at the 2019 Tahiti Pro event. (Photo by brian bielmann / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE Beeld AFP

Vanuit Parijs neemt een vliegreis naar Tahiti bijna één dag in beslag. Geheel uniek is de enorme afstand niet. Tijdens de Zomerspelen van Melbourne in 1956 werden de paardensportdisciplines noodgedwongen afgewerkt in Stockholm vanwege de strenge Australische quarantaineregels.

Golfsurfen maakt deze zomer tijdens de Spelen van Tokio voor het eerst deel uit van het olympische programma. Voor de kustlijn van Kujukuri, zo’n 60 kilometer ten noorden van Tokio, gaat een groep van veertig golfsurfers (20 vrouwen en 20 mannen) de uitdaging met de elementen aan.