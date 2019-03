Golfster Anne van Dam naar Amerika. ‘Je kunt roepen de beste te willen worden, maar dat moet ook meezitten’

Het is niet alleen een ander continent, het is een geheel nieuwe wereld. De ­Ladies Professional Golf Association (LPGA), de Amerikaanse vrouwentour, is geen vriendinnenclub waar de golfsters ’s avonds elkaar opzoeken, zoals dat bij de Europese Tour (LET) het geval is. Iedereen is op zichzelf aangewezen, merkt golfster Anne van Dam die afgelopen weekeinde als derde Nederlandse vrouw debuteerde op de LPGA.

De 23-jarige Arnhemse hoopt er meer succes te hebben dan haar landgenoten die het eerder probeerden in het Amerikaanse professionele circuit. Christel Boeljon gooide vier jaar geleden van de ene op andere dag het ­bijltje erbij neer. Ook Dewi-Claire Schreefel kon er geen potten breken. Zelfs Joost Luiten lukte het vooralsnog niet succesvol te zijn in de VS.

Van Dam deed afgelopen weekeinde mee aan een toernooi in Phoenix, Arizona, met 1,5 miljoen dollar aan prijzengeld. Na drie dagen stond ze heel goed, maar door een slechte ronde van 76 op de vierde dag eindigde ze als 69ste. ‘De laatste ronde kwam ik niet in mijn ritme. Soms heb je zo’n ronde’, zegt ze. Maar dankzij het halen van het finaleweekeinde (de cut) mag ze tevreden zijn met haar prestatie.

Het is een veel hoger niveau, merkte ze meteen. De banen zijn langer, de greens sneller. ‘En de verschillen zijn klein. Of je de cut haalt, hangt soms maar van één of twee slagen af. Er is geen echte vaste achterhoede zoals in Europa’, merkte ze. Winnaar werd de Koreaanse Jin Young Ko die 225 duizend dollar verdiende.

Witte badjas

Zondagavond vertrok ze meteen naar San Diego, een rit per auto van 500 kilometer door een wildwestlandschap. Hier speelt ze vanaf donderdag de Kia Classic. Daarna volgt begin april de eerste major voor de vrouwen, dit jaar in Palm Springs. Naast een prijzengeld van 2 miljoen dollar staat het toernooi bekend om de witte badjas – de evenknie van het groene jasje dat de mannelijke golfers één week later kunnen winnen op The Masters in Augusta.

Op de LPGA spelen de beste vrouwen in de wereld. Daar is ook het meeste geld te verdienen. Opvallend is het grote aantal Aziaten in de top van de wereldranglijst – liefst 18 van de eerste 30 speelsters komen uit Azië.

Anne Van Dam op 9 december in Dubai, tijdens laatste ronde van de Dubai Ladies Classic, op de Majlis Course van The Emirates Golf Club. Beeld Getty Images

Van Dam weet wat hun geheim is. ‘Ze zijn vanaf hun 10de gedrild en hebben nooit iets anders gedaan dan de hele dag op de baan staan. Ik ben blij dat ik ook een echte jeugd heb gehad, plezier met vriendinnen heb kunnen maken en mijn vwo heb afgemaakt. Ik zou hun trainingsijver ­kunnen overnemen, maar ik zou niet beter worden door net zoveel uren op de baan te gaan staan. Ik ben dat niet gewend.’

Van Dam pakt het voor de rest puur professioneel aan. In San Diego is haar putting-coach weer present. Ze werkt met een mental coach, een technische trainer en een fysiotherapeut. Daarnaast heeft ze haar vriend Roelof Koopmans, ook een talentvol golfer, bij zich, zodat ze niet in eenzaamheid wegkwijnt. ‘Hij is nu ook mijn caddie wat ik heel fijn vind. We verblijven niet in hotels, maar huren via Airbnb een huis met andere speelsters. Dan heb je nog meer aanspraak.’ Niet onbelangrijk nu ze de komende zeven weken in de VS verblijft.

Anne van Dam tijdens de Andalucia Costa del Sol Spain Open 2018, in de La Quinta Golf & Country Club in Malaga. Beeld EPA

Anne van Dam heeft het voordeel dat ze haar hele leven al veel op zichzelf was aangewezen. Beide ouders waren piloot en veel weg van huis. Op zondagochtend werd ze door haar vader meegenomen naar de Edese golfclub Papendal, waar haar talent werd ontdekt. Al heel jong zat ze in allerlei jeugdselecties. ‘Dat ik echt potentie had, ontdekte ik op mijn 17de. Toen mocht ik meedoen aan The International bij Schiphol en eindigde meteen als 25ste.’

Doorbraak

In 2016 won ze in China haar eerste toernooi op de professionele tour. Maar de echte doorbraak kwam in het najaar van 2018 toen ze zowel het Barcelona Open als het Andalusië Open won. Begin deze maand won ze ook een toernooi in Australië, waardoor ze nu zelfs eerste staat in de stand van de Solheim Cup, nadat ze vorig jaar tweede werd in het eindklassement van de Europese Tour.

Van Dam heeft veel mee. Ze is atletisch en heeft souplesse. Ze kan een bal gemiddeld 270 meter wegslaan, wat ver is in het vrouwencircuit. Wat moet verbeteren is de tweede slag naar de green – een gemiddelde afstand van 130 meter – waarbij ze de bal zo dicht mogelijk bij de vlag moet zien te krijgen. Het moeilijkste om de echte wereldtop te bereiken is vaak het mentale aspect. Op dit moment zit het goed. Ze is positief ingesteld, communicatief sterk en zal niet gauw overdonderd worden.

Van Dam: ‘Vrouwen hebben als ze een kinderwens hebben, vaak minder lang de tijd voor een carrière. Mannen worden vader en gaan een week later gewoon op reis.’ Van Dam stelt zich tot doel in de toekomst ten minste een keer een major te winnen. ‘Je kunt wel roepen de nummer één van de wereld te willen worden. Maar dat moet ook een beetje meezitten. En ik wil een keer voor Europa meedoen aan de Solheim Cup – de strijd tegen de VS.’