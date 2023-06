Golfstaten rukken op in de sport, maar Bayern München verbreekt zijn band met Qatar Airways

De naam Qatar Airways prijkt hier nog op de mouw van het Bayern-shirt, met in het midden oud-Ajacied Noussair Mazraoui. Beeld AP

Voor Bayern München is het schluss, voorbij met de sponsoring door Qatar Airways. De vliegtuigmaatschappij uit de Golfstaat stond op de mouw van het Bayern-shirt, in ruil incasseerde de Duitse recordkampioen 25 miljoen euro per jaar. De breuk tussen München en Qatar is een bijzondere ontwikkeling, want de greep van de olielanden op het internationale voetbal neemt almaar toe.

De deal met Qatar, dat bekendstaat om de beroerde staat van mensenrechten, leidde tot uitdrukkelijke protesten in woord en gebaar van de Bayern-achterban. Vooral het levensgrote spandoek met een illustratie van twee Bayern-bestuurders die bebloede shirts omhooghouden bij een wasmachine (‘Voor geld wassen wij alles schoon’) ging de wereld over.

Spandoek met afbeelding van Bayern-bestuurders Oliver Kahn en Herbert Hainer. Beeld Corbis via Getty Images

In Duitse voetbalstadions zie je vaker van dit soort progressieve uitingen. Bij SC Freiburg hield de harde kern eens een enorm anti-seksisme-spandoek omhoog.

Toch is het bijzonder dat het hypercommerciële Bayern na vijf jaar tot deze stap overgaat. Bestuurders keerden zich eerder nog fel tegen de protesten. ‘Dit is FC Bayern München en niet de algemene vergadering van Amnesty International’, tierde erepresident Uli Hoeness tijdens de meest recente jaarvergadering die door de kwestie over de sponsor behoorlijk uit de hand liep.

Het Arabische oliegeld druppelt inmiddels door de hele voetbalwereld. Onder meer Manchester City, Newcastle United en Paris Saint-Germain zijn ermee doordrenkt, de meeste andere internationale topclubs hebben een dealtje lopen.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Het WK 2022 werd georganiseerd in Qatar. Protesten, hoe minimaal ook, werden door de Fifa verboden. De nationale bonden gehoorzaamden gedwee. Almaar groter wordt de olievlek. Het WK vrouwenvoetbal en Lionel Messi worden gesponsord door Saoedi-Arabië, het land dat steeds meer voetbalsterren naar de eigen competitie lokt.

Sportswashing wordt dit ook wel genoemd: door internationale sportwedstrijden te organiseren en topclubs en -spelers te sponsoren wordt de aandacht afgeleid van misstanden. Bij Bayern was de maat kennelijk vol.

Homofobe uitspraken

Kritische Bayern-fans kregen openlijk bijval van middenvelder Leon Goretzka, die stelde ‘niet tegen beëindiging van de overeenkomst te zijn’. Goretzka noemde homofobe uitspraken van de Qatarese WK-ambassadeur ‘volstrekt onacceptabel’. Het is zeldzaam dat een actieve prof van zo’n grote club zich uitspreekt in een dergelijk debat.

De clubleiding van Bayern nam in een statement over de scheiding overigens bepaald geen afstand van de sponsor die in totaal 125 miljoen in het laatje bracht – een bedrag waarmee de beoogde nieuwe spits Harry Kane kan worden gefinancierd.

‘Beide partners hebben actief een uitwisseling tussen culturen bevorderd’, zo luidt de verklaring van Bayern. ‘Het was altijd het doel van FC Bayern en Qatar Airways om mensen door voetbal te verbinden, ook vrouwenvoetbal. Door vertrouwen, open uitwisseling zijn er vriendschappen ontstaan die zullen blijven bestaan.’