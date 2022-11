Golfoorlog tussen de reguliere PGA en met Saoedisch gesponsorde toernooien draait om geld, veel geld

Voormalig Amerikaans president Donald Trump en Phil Mickelson (r) eerder dit jaar tijdens een LIV-golftoernooi in Bedminster. Beeld via Getty Images

Waar draaide het om bij LIV Golf?

In één woord: geld. Het ging om een reeks van golftoernooien in Engeland, Thailand en Saoedi-Arabië en vijf in de VS, die elk waren gedoteerd met 25 miljoen dollar prijzengeld, te verdelen over 48 spelers. In plaats van 72 holes in vier rondjes, gingen ze drie keer de baan rond en speelden 54 holes – LIV in Romeinse cijfers.

Afvallers door een zogenoemde cut waren er niet. De winnaar kreeg steeds 4 miljoen, de nummer 48 en laatst 120.000 dollar. Afgelopen zondag in Miami waar het achtste en laatste LIV-toernooi werd gespeeld, stond het dubbele op het spel. Dat zijn aanzienlijk hogere bedragen dan de spelers gewend zijn in de PGA-Tour, het hoogste niveau in golf en de maat der dingen. De in 1929 opgerichte PGA, de Professional Golfers’ Association, heeft golfers die aan een LIV-toernooi meededen voor onbepaalde tijd geschorst.

Waarom golfers schorsen?

De PGA beschouwt spelers die kiezen voor LIV als dissidenten die zijn overgelopen naar een concurrent. Op zijn beurt spande LIV-baas Greg Norman, een Australische golflegende, een antikartel-zaak aan tegen de PGA wegens competitievervalsing.

Afsplitsingen binnen een sport zijn van alle tijden, net als het verzet daartegen van de gevestigde orde. Bij dat verzet gebruikt de PGA als argument dat LIV met naar schatting 2 miljard dollar wordt gefinancierd door een mensenrechten schendend regime dat onder veel meer verantwoordelijk is voor de moord op en het in stukken zagen van de Saoedische Washington Post-journalist Jamal Khashoggi. ‘Kijk, we maken allemaal fouten’, zei Norman daarover.

Een golfprof die een balletje slaat op een LIV-toernooi is in de ogen van critici een instrument van de Saoedische leider Mohammed bin Salman. Die zou Saoedi-Arabië met politieke, economische en sociale hervormingen naar een toekomst zonder olie-inkomsten willen loodsen. Het organiseren van mondiale sportevenementen zoals Formule 1-races en golftoernooien, heet een pijler te zijn onder dat hervormingsbeleid. Qatar probeert met het WK voetbal iets vergelijkbaars.

Vooralsnog is Saoedi-Arabië het land dat vrouwen en critici van het regime onderdrukt en laat verdwijnen, middeleeuwse lijfstraffen kent en buurland Jemen bombardeert ten koste van honderdduizenden levens.

Wie laat zich door zo’n land betalen?

De meest controversiële naam die in LIV-verband opdook was die van de 52-jarige Phil Mickelson. Deze succesvolle linkshandige golfer werd vorig jaar de oudste winnaar van een van de vier majors, de belangrijkste golftoernooien. Hij schaarde zich als een van de eersten achter LIV, hoewel hij een golfjournalist toevertrouwde dat hij walgde van het Saoedische regime dat golf louter gebruikte om hun mensenrechtenschendingen te maskeren. ‘Ze executeren daar iemand omdat-ie homo is.’

Mickelson wilde echter niets liever dan de door hem verfoeide PGA een hak zetten. ‘Het Saoedische geld biedt ons daarvoor een once-in-a-lifetime kans.’ Volgens de veteraan zal LIV de PGA dwingen beter voor zijn leden te zorgen, in plaats van ze tegen elkaar uit te spelen en uit te buiten.

Bedreigt het Saoedische initiatief de PGA?

Aanvankelijk maakte de PGA zich niet zoveel zorgen toen half juni de LIV-cyclus begon vlakbij Londen. Een half uur na het begin van dat toernooi schorste de PGA 17 spelers voor onbepaalde tijd. Het leken vooral voormalige grootheden in de herfst van hun carrière zoals Sergio Garcia, Ian Poulter en Lee Westwood.

In de loop van het LIV-seizoen kregen zij gezelschap van steeds meer topspelers en namen de zorgen van de PGA toe. Volgens de gerenommeerde datawebsite FiveThirtyEight keerde bijna eenderde van de top-150 zich af van de PGA en liep over naar LIV, waar per toernooi tot vijf keer zoveel te verdienen valt. De PGA reageerde met een verhoging van zijn prijzengeld, maar de LIV-prijzenpot gaat volgend jaar van 255 naar 405 miljoen dollar. Volgens FiveThirtyEight ‘verscheurt’ LIV de golfsport.

Oud-president en notoir valsspelende golffanaat Donald Trump is fan van LIV. Logisch, want op zijn golfbanen waren twee LIV-toernooien, waaronder de laatste in Miami. ‘Mijn Saoedische vrienden hebben eindeloos veel geld’, zei Trump, die strijdt met de PGA sinds de organisatie niet meer voor zijn golfbanen kiest. De PGA heeft LIV tegengewerkt, legde Trump uit, en daarmee zichzelf vernietigd.

Welke speler verdiende het meest?

De Amerikaanse golfer Dustin Johnson, voormalig nummer 1, won de LIV-Tour. Althans, hij harkte in de acht toernooien aan prijzengeld ruim 35 miljoen euro bij elkaar. Voor zijn vier jaar lange LIV-deelname was Johnson eerder al verleid met naar verluidt 125 miljoen. Aldus verdiende ‘DJ’ in vijf maanden bijna 70 miljoen. Iets minder dan hij in totaal in de vijftien jaar voor de komst van LIV, op de PGA-Tour, bij elkaar sloeg.