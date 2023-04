Golflegende Tiger Woods strompelt bij Masters richting einde carrière

Tiger Woods Beeld Getty

Zoals altijd waren alle ogen op Tiger Woods gericht. De 47-jarige golflegende, die zich nog maar zelden op de baan laat zien, was afgelopen weekend weer eens te bewonderen, bij de prestigieuze Masters in het Amerikaanse Augusta. Het werd een pijnlijke vertoning. Gehinderd door zijn zwaar gehavende lichaam moest Woods de strijd voortijdig staken.

Het belangrijkste toernooi van het seizoen werd geplaagd door hevige regen en wind. Toen het spel zaterdag werd stilgelegd, stond Woods in de stromende regen op de zeventiende hole. Met kleine, voorzichtige pasjes strompelde de Amerikaan naar zijn tas met clubs. Zijn rechterbeen kraakte, een slepende voetblessure speelde op. Lopen ging nauwelijks meer. Voor zijn vele fans waren het ontnuchterende beelden.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Een ochtend later trok Woods zich terug uit het toernooi. Door het opgeschorte speelschema had hij op de slotdag liefst 29 holes moeten spelen. Het was een onmogelijke opgave.

Woods speelde nog maar een handvol toernooien sinds zijn zware auto-ongeluk in februari 2021. Op een weg in Los Angeles vloog de Amerikaan toen met 140 kilometer per uur, tweemaal de toegestane snelheid, uit de bocht. Zijn rechterbeen was verwoest en moest bijna geamputeerd worden. Het wordt nu bijeengehouden met metalen platen en schroeven.

Al niet meer de fitste

Door een reeks rugblessures en -operaties was Woods voor zijn ongeluk al niet meer de fitste. Hij moest het hebben van oplevingen. De grootste kwam in 2019, toen hij verrassend de Masters won.

Dit weekend was het een klein wonder dat Woods zich nog wist te plaatsen bij de beste vijftig spelers, waardoor hij op de slotdag op papier in actie had mogen komen. Het kwam er dus niet van.

De pijn aan zijn rechterbeen was ‘constant’, onthulde Woods na de eerste ronde. Het lopen van hole naar hole vormt zijn grootste uitdaging. Bij de Masters mogen geen golfkarretjes worden gebruikt, net als bij de andere toernooien van de Amerikaanse PGA Tour.

Hevig zwetend bewoog Woods zich tijdens de eerste ronden over de heuvelachtige baan. Zijn gemankeerde manier van lopen verried zijn fysieke kwelling.

Woods wil nog wel, maar kan niet meer. ‘De magie zit er nog in, ook al is hij gehavend’, zei Viktor Hovland, die de eerste ronden in een groepje met Woods speelde. Ook de Noor had zich vergaapt aan zijn tegenstander, net als de duizenden aanwezige toeschouwers. ‘Toen ik hoorde dat ik met hem ging spelen, schoot mijn hart me in de keel.’

Bij de banen waar Woods speelde, was het zoals gewoonlijk drukker dan elders. Het ‘Tiger Effect’ bleek nog altijd te werken, ook al leunt het tegenwoordig zwaar op nostalgie. Woods is publiekslieveling sinds hij in 1992 als 16-jarige amateur bij de Masters debuteerde. Hij won het toernooi vijf keer, een derde van zijn vijftien majoroverwinningen.

In het slop

Voor zijn carrière in het slop raakte door breed uitgemeten buitenechtelijke affaires, blessureleed en een kortstondige verslaving aan pijnstillers, tilde hij de golfsport naar nieuwe hoogten. Woods werd een Amerikaans sporticoon, miljardair en uithangbord van Nike. Populair bleef hij altijd. Op de baan toonde hij zich in zijn beste jaren een onfeilbare machine, de worstelingen van de jaren daarna maakten hem menselijker.

Zijn aantrekkingskracht drijft deels op de hoop op een volgende comeback, op een flard van de oude Tiger. Afgelopen weekend kwam die niet.

Mogelijk was het zijn laatste optreden in Augusta. ‘Ik weet niet hoeveel Masters ik nog in me heb’, zei hij afgelopen dinsdag voor aanvang van het toernooi. ‘Mijn been zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik kan niet zo vaak spelen als ik zou willen. Dat is mijn toekomst. En daar heb ik vrede mee.’

Woods grapte over de PGA Tour voor vijftigplussers waarbij hij zich over een paar jaar zou kunnen aansluiten. Golfkarretjes zijn er toegestaan.

Eerder dit seizoen sprak hij nog de hoop uit dit seizoen alle vier de majortoernooien te spelen. De volgende, de PGA Championship, staat in mei op het programma. Vorig jaar moest Woods ook daar opgeven. Bij de daaropvolgende British Open wist hij zich niet te plaatsen voor de laatste speelronden.

Woods is naar eigen zeggen ‘koppig’. Waar hij aan de start verschijnt, denkt hij te kunnen winnen, wellicht tegen beter weten in. De Amerikaan heeft nog altijd honger naar competitie, ook al kan hij zich niet meer met de besten meten.

De Spanjaard Jon Rahm, volgens sommigen de beste speler ter wereld, werd zondag gekroond tot winnaar van de Masters. De 28-jarige uit Baskenland mocht na afloop de befaamde, felbegeerde groene blazer aantrekken. Woods heeft er vijf van in zijn kast hangen. De kans lijkt gering dat de collectie in de komende jaren nog wordt uitgebreid.