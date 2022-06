Golfers zwichten voor omstreden oliegeld uit Saoedi-Arabië en nemen schorsing voor lief

De Amerikaan Dustin Johnson maakt zich op voor zijn eerste ronde. Het golftoernooi in Londen begon gisteren met de nodige festiviteiten. Beeld Action Images via Reuters

De Amerikaanse golforganisatie PGA heeft donderdag zeventien dissidente spelers geschorst omdat zij deelnemen aan het eerste LIV Golf Invitational Series. Dit door Saoedi-Arabië gefinancierde evenement (prijzenpot van 23,3 miljoen euro) geldt als een ‘wild toernooi’ en wordt niet erkend door de reguliere bonden.

Onder de bestrafte spelers zitten grote namen als Phil Mickelson, Dustin Johnson, Sergio Garcia, Ian Poulter, Martin Kaymer, Graeme McDowell, Louis Oosthuizen en Lee Westwood.

Het toernooi begon donderdag op Centurion Club, net ten noorden van Londen. Spelers en toeschouwers kregen er te maken met een nieuwe ervaring. Zo klonk er luide muziek. Ook lopen de spelers maar 54 in plaats van 72 holes.

De beveiliging was ook zeer streng, niet om de spelers te beschermen, als wel de afgevaardigden uit de rijke en omstreden golfstaat. Het Saoedische overheidsinvesteringsfonds steekt komende twee jaar bijna 2 miljard euro in de golfsport.

Investeren in golf maakt deel uit van ‘sportswashing’, een poging van Saoedi-Arabië om met sport het imago van het land te verbeteren. Tevens probeert het land door te diversifiëren minder afhankelijk te worden van olie.

Vorig jaar nam het de Engelse voetbalclub Newcastle United over en het steekt ook miljoenen in Formule-1. Als media-adviseur van de LIV is Ari Fleischer aangesteld, die nota bene als perswoordvoerder van oud-president George W. Bush in het verleden de nodige kritiek heeft geuit op het regime in Riyad.

Het aanstellen van Greg Norman als toernooidirecteur is een gouden greep gebleken. Met een flinke geldbuidel in de hand heeft de Australische golflegende meerdere topspelers weten over te halen om mee te doen. Daarbij gig het zelfs om spelers die tot voor kort niets moesten hebben van de woestijnstaat, zoals de Amerikaan Mickelson. Zijn Engelse collega Ian Poulter heeft voorspeld dat meer golfers de overstap zullen wagen.

Alleen hebben golforganisaties als de DP World Tour en de PGA spelers nooit geen toestemming gegeven om deel te nemen.

In de golfsport is met een combinatie van schok en woede gereageerd op de bereidheid veel spelers om deel te nemen aan een toernooi dat wordt gefinancierd door een bruut regime. De sjeiks zijn verantwoordelijk voor ernstige misstanden, met als dieptepunt de moord op de journalist Jamal Kashoggi, vier jaar terug.

De sportwereld heeft door de jaren regelmatig breuken gezien, meestal veroorzaakt door de lokroep van meer prijzengeld. Eind jaren zeventig zorgde de Australische miljonair Kerry Packer met zijn World Series voor een schisma in de cricketwereld.

In de jaren negentig kreeg de schaaksport te maken met een coup van Gary Kasparov en Nigel Short, die braken met de Fide en de PCA in het leven riepen. Recent probeerden Europa’s grootste voetbalclubs een nieuwe competitie op te richten.