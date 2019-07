Golfer Tiger Woods past slaapritme in Amerika aan voor Britse Open

Met zijn promotionele actie hoopte hij een eind te maken aan de verhalen dat hij de voorbereiding op de vierde en laatste golfmajor van het jaar op de baan van Royal Portrush in Noord-Ierland niet serieus zou nemen. Woods heeft in de aanloop naar de oudste van de vier majors vijf weken geen officieel toernooi gespeeld. Hij sloeg zijn laatste wedstrijdbal op het US Open in Pebble Beach, waar hij half juni op een gedeelde 21ste plek eindigde.

Daarna ging hij met zijn 75-jarige moeder en zijn kinderen twee weken op vakantie in Thailand – ‘we hebben olifant en tuktuk gereden’ – en werkte hij in alle beslotenheid op de golfbaan rond zijn huis aan zijn swing. Ook probeerde hij een nieuwe driver uit. Zondagochtend kwam hij met zijn privé vliegtuig aan op de luchthaven van Londonderry en liep hij meteen een oefenronde liep over de voor hem onbekende course.

Veel rust had hij niet. Zijn ronde met landgenoot Patrick Reed – de Amerikaanse Master-winnaar van 2018 neemt in september deel aan het KLM Open – trok zondag meer dan tienduizend toeschouwers die op jacht waren naar een van zijn ballen, handschoenen of handtekeningen. Veiligheidsfunctionarissen hadden alle moeite om iedereen op afstand te houden.

Hoewel nummer één van de wereld Brooks Koepka the man to beat is, blijft Woods degene die de meeste aandacht trekt. Sinds de 43-jarige Amerikaan in april zijn 15de majortitel haalde, is Tigermania terug en zijn alle schijnwerpers op hem gericht. Zelf denkt hij dat op oudere leeftijd vijf weken zonder toernooi op oudere leeftijd heilzaam kan werken. ‘Ik heb vorig jaar al gezegd dat ik in 2019 minder toernooien zal spelen en zo pakt het ook uit.’

Maar niet iedereen is het daarmee eens. Padraig Harrington, de 48-jarige Ier die twee keer het Britse Open won en de captain zal zijn van het Europese team voor de Ryder Cup van volgend jaar, zei het vreemd te vinden. ‘Als je echt The Open wil winnen moet je daarvoor een aantal serieuze toernooien spelen.’

Dat Woods in eigen land een Europees slaapschema was gaan aanhouden, werd door veel van zijn landgenoten lacherig afgedaan. De Amerikaan Justin Thomas zei in een interview met The Daily Telegraph: ‘Wie staat op om één uur? Toch geen normaal mens? Misschien kan Tiger niet slapen en gebruikt hij dit als een excuus om zo vroeg op te staan. Ik wil ook winnen, maar ik ben er zeker van dat ik dat ook kan doen door vroeg hier te zijn en mijn lichaam in enkele dagen over de jetlag heen te laten komen.’

Tijdens de oefenrondes oogde Woods enigszins stijf. Op de persconferentie dinsdag erkende hij dat zijn spel nog niet optimaal is. ‘De touch rond de greens voelt goed en ik kan de bal nu neerleggen waar ik die wil hebben. Maar als de wind gaat aantrekken en draaien, moet ik de hoogte van mijn slag kunnen aanpassen.’

Ook maandag en dinsdagochtend oefende hij op de baan om die beter te leren kennen. Hij zei dat hij ook graag een oefenronde met Brooks Koepka en diens van Portrush afkomstige caddie Ricky Elliot had willen spelen. Koepka won vier van de laatste negen majors en eindigde dit jaar tweede tijdens The Masters en de US Open. ‘Hij speelt zo ongelooflijk consistent en eindigt elke keer in de top. Ik vroeg hem met een sms of hij zin had een oefenronde te spelen. Maar ik heb niets gehoord’, aldus Woods.

Naast Koepka behoort ook Rory McIlroy tot de favorieten. Royal Portrush is een van de thuisbanen van de Noord-Ier. Hij liep er op zijn 16de al eens een rondje van 61 slagen. The Open werd voor het laatst hier gehouden in 1951, toen de eerste prijs 300 pond was. Nu is die ruim 1,5 miljoen pond. In totaal is 20 miljoen pond gestoken in de vernieuwing van de baan, die Noord-Ierland op de kaart moet zetten als bestemming voor met name Amerikaanse golfliefhebbers.

De Nederlander Joost Luiten – 80ste op de wereldranglijst – miste de afgelopen weken de cuts op het Ierse en Schotse Open, maar wanhoopt niet. ‘Je moet wel een beetje geluk hebben met de weersomstandigheden bij de starttijd.’ Luiten begint donderdagmiddag om 14.15 uur met zijn ronde. Woods zit in een flight die als een van de laatste om 15.15 uur van start gaat. Gezien die starttijd had hij in Florida ook gewoon om negen uur kunnen opstaan.