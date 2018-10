Golfer Joost Luiten na blessure: ‘Ik hoop eind dit jaar nog in top-30 uit te kunnen komen’

Hij werd gedeelde elfde in de Valderrama Masters in Zuid-Spanje. Zo keerde Nederlands beste golfer Joost Luiten na vijf maanden blessureleed terug op de Europese Tour.

Joost Luiten tijdens Valderrama Masters in Spanje, op 20 oktober 2018. Beeld Getty Images

Joost Luiten begon zonder verwachtingen aan het toernooi in Spanje. Hij had nog geen idee hoe hij zijn niveau moest inschatten. ‘En dan is het halen van de cut al mooi. Het was ook een nogal rommelig toernooi, door onweer en regen werd het telkens stilgelegd. Daarom werd het ingekort en moest ik maandag ook nog drieënhalve hole lopen. Eigenlijk niet zo lekker, om op die manier na een lange afwezigheid weer in mijn spel te moeten komen. Maar ook dat beschouw ik als een test.’

Waar ben je het meest tevreden over?

‘De belangrijkste vraag was of de pols zich goed zou houden. Ik heb natuurlijk heel veel geoefend de afgelopen tijd. Maar een test in een wedstrijd is heel anders. Dan heb je de spanning erbij.’

Pijn gehad?

‘Nee. De linkerpols waar ik aan ben geopereerd, hield het heel goed. Met mijn chirurg Richard Koch had ik in de aanloop naar deze wedstrijd een baan van achttien holes gelopen. En hij vond dat ik weer kon spelen. Ik voelde nog wel een pijntje als ik een bal uit de bunker moest spelen. Maar ik weet dat het niet ongewoon is. Na de polsoperatie in 2009 duurde het ook een heel jaar voordat ik helemaal niets meer voelde.’

En je kreeg ook nog last van je duim?

‘Irritatie aan het duimgewricht. In het spel had ik er geen last van. Maar na drie dagen voelde het wat moe aan. Maar ik hoef daar niet aan geopereerd te worden. De dokters zeggen dat dit zich vanzelf zal herstellen.’

Heb je je techniek moeten aanpassen door de operatie?

‘Gelukkig niet. Ik heb die vijf maanden wel benut om wat technische dingen bij te schaven. Maar als ik mijn swing had moeten aanpassen als gevolg van de operatie, had de terugkeer veel langer geduurd. Een grote technische verandering kost enorm veel tijd.’

Wat is je doel voor de rest van het jaar?

‘Volgende week speel ik in Turkije. Er komen nog drie grote toernooien aan. De beste zestig spelers van de Tour mogen meedoen aan de finale van de Race to Dubai in december. Ik sta 61ste. Dus dat moet kunnen lukken. Ik hoop aan het einde van dit jaar ergens in de top-30 uit te kunnen komen.’

Is het anders een mislukt jaar?

‘Zeker niet. Ik heb begin dit jaar een toernooi gewonnen. De zesde zege in mijn carrière. Als je elk jaar een toernooi wint, doe je het goed. Maar het was een Ryder Cup-jaar en dan wil je daar eigenlijk bij zijn. Door mijn polsblessure ging dat niet meer. En dan zit je je wel te verbijten als je het Europese team op de televisie ziet winnen. Deelname aan de Ryder Cup blijft toch een doel.’