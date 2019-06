Golfer Gary Woodland wint US Open, Tiger Woods is kansloos

Gary Woodland wint de US Open op Pebble Beach. Beeld EPA

In januari van dit jaar speelde golfer Gary Woodland, nummer 25 van de wereld, tijdens de Phoenix Open de befaamde 16de hole met Amy Bockerstette, een 20-jarig meisje met het syndroom van Down. Op de par 3-hole sloeg ze de bal verbazingwekkend ver weg. Helaas belandde die in een bunker. Maar ze kreeg de bal uit het mulle zand en maakte met een putt van drie meter haar par. Het publiek stond op de banken. En Woodland wist niet wat hij meemaakte. ‘Dat is fantastisch.’

‘Ik heb heel wat meegemaakt in mijn carrière’, aldus de 35-jarige Woodland. ‘Maar dit was veruit mijn mooiste moment. Ik zal het nooit vergeten.’ De beelden van Woodland die opliep met de eigenzinnige Bockerstette werd met vijf miljoen kijkers de meest bekeken video van de PGA Tour ooit – nog voor alle magistrale putts van Tiger Woods.

Woodland noemde haar zijn grote inspiratie. En zondag kon hij de kroon op dit jaar zette met een overwinning in de 119de US Open. Het was zijn eerste overwinning in een major. Hij bleef met dertien slagen onder par Brooks Koepka voor, die de titel in 2017 en 2018 won, en nu de nummer één van de wereld is. Op de spectaculaire course van Pebble Beach waar spelers hun ballen over vervaarlijke kliffen moeten zien te slaan, wist hij het hoofd koel te houden. Koepka eindigde uiteindelijk op tien slagen onder par.

‘Verschrikkelijk goed’

De Engelsman Justin Rose werd derde met een score van zeven slagen beter dan de baan. De 43-jarige Tiger Woods, die in 2000 op deze baan een van zijn mooiste overwinningen behaalde, kwam niet in de buurt van een podiumplaats. Maar met een score van twee slagen onder par speelde hij een goed toernooi. ‘Met twee onder par win je normaliter dit toernooi. Maar die andere jongens zijn zo verschrikkelijk goed dat je echt uit een ander vaatje moet tappen.’ De US Open staat bekend als het moeilijkste van de vier majors. Maar op Pebble Beach hadden de spelers het geluk dat er vier dagen lang nauwelijks een zuchtje wind stond, terwijl de baan ook was gekozen omdat het hier langs de Stille Oceaan vaak onheilspellend kan spoken.

Woodland begon de ronde met drie slagen voorsprong. Maar hij werd onder grote druk gezet door Koepka die op de eerste zes holes vijf birdies scoorde. Uiteindelijk was het verschil nog maar één slag. Maar toen redde Woodland op miraculeuze wijze enkele pars, terwijl Koepka zijn kansen op de greens niet kon benutten. Koepka moet het vooral hebben van de enorme afstanden. De snelheid van zijn afslag is dankzij een superieure golfswing bijna 200 kilometer per uur, waardoor hij met de driver afstanden van 350 meter kan halen. Daarmee won hij vorige maand nog het US PGA en werd hij achter Woods tweede op de Masters. ‘Helaas maakte ik vandaag de putts niet. Gary lukte dat wel. Ik speelde heel goed, maar net niet goed genoeg’, aldus de 29-jarige Koepka. Woodland, die vorig jaar voor het eerst tijdens een major een top-10 plek haalde, zei pas op de laatste hole te hebben durven dromen van de overwinning die hij ook opdroeg aan de verbazingwekkende Bockerstette.