Golfer Benjamin Reuter (16) houdt een kans om de cut te halen na debuut op KLM Open

Benjamin Reuter donderdag in actie op hole 4. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op de allereerste hole geeft Benjamin Reuter meteen zijn visitekaartje af op de KLM Open, het open Nederlands golfkampioenschap. Zijn kaarsrechte afslag landt 20 meter verder dan die van zijn twee medespelers, de Zweed Anton Karlsson en de Australiër Dimitrios Papadatos.

De ervaren Tourspelers kijken verbluft naar de onbekende Nederlander die op 19 mei 16 jaar oud is geworden. Zijn tweede slag met een wedge is iets te kort en belandt voor de green. Maar met een fabuleuze chip en een knappe putt haalt hij zijn par. ‘Hij is een koele kikker’, weet zijn golfvriend Nevill Ruiter (17).

Vorige week wist Reuter niet eens dat hij zou mee kunnen doen aan een professioneel golftoernooi. Hij kreeg een wildcard toen hij afgelopen weekeinde een ronde van 64 slagen liep op de Hilversumsche – een record voor een amateur. De deelname was een enorme bonus.

Hij kent de baan. The International in Badhoevedorp, waar het toernooi wordt gespeeld, is 6 minuten fietsen van zijn school: het Calandlyceum. Hij speelt er elke ochtend van half negen tot tien uur, voordat de klas begint.

Gelegenheidscaddie

Dat Reuter een uitzonderlijk talent is, blijkt wel uit het feit dat Amerikaanse universiteiten al aan hem trekken. Als hij volgend jaar zijn middelbare school heeft voltooid, zal hij zeker naar de VS gaan, zegt zijn moeder Gisela Reuter-Otto. ‘In Texas bieden ze een heel goede scholarship.’

Zijn jonge broertje Frederick (12) heeft ook maar een dagje gespijbeld. Hij zit zelf op de voetbalschool van FC Utrecht en geeft niet veel om golf. Maar hij wil zijn broer zien. Zijn vader Fred Reuter treedt op als gelegenheidscaddie.

‘Ik heb nooit gecaddied’, geeft Reuter toe. ‘Eigenlijk ook niet erg goed gespeeld. Maar we vormen een mooi duo: de jongste en de oudste deelnemer aan de KLM Open.’ Ook voor Benjamin is het onwennig om met een caddie te werken. ‘Het moet nu. Maar ik trek liever mijn eigen trolley.’

25 uur per week

Van onwennigheid op de baan is ook op de volgende holes niet veel te zien. Hij maakt keurig zijn pars. Alleen op hole 6 moet hij een bogey incasseren. Op de 14de maakt hij zijn eerste birdie, waardoor hij weer gelijk staat aan de baan.

Nevill Ruiter – handicap 0,9 – kijkt bijna jaloers toe. ‘Wat hij beter doet dan ik? Zijn ball striking. Hij slaat ze rechter.’ Het leven van de beide jongelingen staat in dienst van golf. Zo’n 25 uur per week besteedt Reuter aan de sport. Uitgaan hoeft voor hem niet. Woensdagavond lag hij om 22.00 uur in bed. Om 7.00 uur donderdag stond hij op. Anderhalf uur trok hij uit om zich in te slaan.

Pas op hole 16 gaat het mis. Hij slaat de bal in het water. Hij beperkt het verlies op die hole tot één slag. Ook op de laatste hole is er een afzwaaier, zodat hij finisht met een score van +2.

Hij baalt van de twee bogeys in de laatste drie holes. ‘Ik vond het niet een heel goede ronde. Mijn approaches naar de vlag waren niet goed’, zegt hij bescheiden. ‘Vrijdag zal ik misschien onder par moeten spelen om de cut te halen.’

Dimitrios Papadatos geeft hem nog een vaderlijke raad. ‘Je speelt nog een beetje te gehaast. Dat hoeft niet. Neem de tijd die je volgens de regels is gegund.’

Vader Fred Reuter is tevreden. Hij heeft de hele ronde de tas met clubs moeten dragen en ziet er meer uitgeput uit dan zijn zoon. ‘Ik weet dat Benjamin het niet goed genoeg vond. Maar het is tenminste geen +10 geworden. Hij blijft meedoen en houdt een kans de cut te halen. Dan krijg ik nog een zwaar weekeinde.’