Golf mist een superster - 'Iedereen kan Britse Open winnen'

Geen vedette

Sinds Tiger Woods geblesseerd raakte, lijkt het golf in een neerwaartse spiraal geraakt

Het gemis van een vedette doet het golf geen goed. De kijkcijfers voor The Masters waren in april dit jaar in de VS 11 procent lager dan in 2016 en 21 procent lager dan in 2015. Sinds Tiger Woods geblesseerd raakte, lijkt het golf in een neerwaartse spiraal geraakt. Zijn kroonprinsen, de Noord-Ier Rory McIlroy en de Amerikaan Jordan Spieth, zijn niet in staat gebleken de fakkel over te nemen.



Slooter denkt dat het deels de tijdgeest is. 'De mensen willen idolen en soundbites. Eens in dertig of veertig jaar staat een uitzonderlijk talent als Woods op. Al die andere jaren zijn zo vaak grote toernooien gewonnen door golfers die nu al vergeten zijn. Het publiek wil meteen een nieuwe superster. Toen Jordan Spieth in 2015 twee toernooien won, riep iedereen dat er een nieuwe Woods was opgestaan. Dat kan je toch niet meteen verwachten.'