Gokken op de paarden bij de Kentucky Derby is nog steeds big business, maar de kritiek zwelt aan

Het paard Eight Belles wordt na de Kentucky Derby in bedwang gehouden. Eight Belles werd tweede, maar bleek twee gebroken benen aan de race overgehouden te hebben en moest worden afgemaakt. Beeld AP

In het hoogseizoen van het Amerikaanse paardenrennen ligt de sport opnieuw onder een vergrootglas vanwege het overlijden van een groot aantal paarden: rondom de populaire Kentucky Derby sneuvelden begin vorige maand zeven volbloeden. De zoveelste controverse leidt tot discussie over het voortbestaan van Amerika’s oudste sport.

De paarden stierven op of rondom de baan van Churchill Downs, waar de Kentucky Derby jaarlijks wordt gehouden. Twee paarden stortten op mysterieuze wijze in tijdens races in aanloop naar het grote evenement, waarop de dresseur van de dieren werd geschorst. De vijf overige paarden raakten in de week in aanloop naar de Derby geblesseerd bij kleinere wedstrijden of trainingen en werden afgemaakt.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Sinds het seizoen in maart werd geopend, stierven in totaal twaalf paarden op en om de baan van Churchill Downs. Op vrijdag werd besloten om die voorlopig te sluiten.

Het Amerikaanse paardenrennen verkeert in zwaar weer. Ooit was het de populairste sport van het land, voordat honkbal een hoge vlucht nam. In de loop der jaren nam de aandacht voor de races af, maar in de maanden mei en juni wist de sport de aandacht van het grote publiek nog in zekere mate te grijpen. Alles draait daarbij om de Triple Crown, drie grote races op rij in respectievelijk Kentucky, Baltimore en, komend weekend, New York.

Houdbaarheidsdatum gepasseerd

Het zijn evenementen die in de 19de eeuw begonnen. Volgens critici en dierenrechtenactivisten zijn het uithangborden van een sport die zijn houdbaarheidsdatum gepasseerd is.

De resterende aantrekkingskracht van het paardenrennen zit hem voor een groot deel in het wedden: in 2022 ging er 12 miljard dollar in om. De grote belangen zorgen indirect voor een ander, macaber aspect van de sport: met grote regelmaat overlijden de vierbenige hoofdrolspelers.

Volgens de Jockey Club, een organisatie uit de sport die het aantal bezweken paarden sinds 2008 bijhoudt, sneuvelden er vorig jaar 328 paarden in en rondom Amerikaanse racebanen. De dierenrechtenactivisten van Horseracing Wrongs telden er 901.

Bij de prestigieuze Kentucky Derby, die jaarlijks 150.000 toeschouwers trekt, kwamen de donkere kanten van het Amerikaanse paardenrennen weer eens pijnlijk aan het licht. Na afloop ging het niet over het winnende paard Mage, de vele beroemdheden die aanwezig waren of het recordbedrag van 412 miljoen dollar dat op de twee minuten durende race was gewed. De zeven overleden paarden overschaduwden de festiviteiten.

Beenbreuken

De geblesseerde dieren werden afgemaakt omdat een beenbreuk, de meest voorkomende kwetsuur, bij een paard vrijwel niet te herstellen is. Door de snelheden die de volbloeden bereiken, ruim 70 kilometer per uur, staan hun benen onder zware druk.

Problematisch is de dopingcultuur in het Amerikaanse paardenrennen. Arthur B. Hancock, een Amerikaanse paardenfokker die zich inzet voor betere behandeling van de dieren, sprak eerder van een cultuur van ‘drugs and thugs’ in zijn sport: doping en misdadigers dus.

Na een grootschalig onderzoek in 2020 bleken 27 trainers hun paarden verboden middelen te hebben toegediend, om de dieren harder te laten rennen of sneller te laten herstellen. Andere doping laat de paarden vlak voor de start nog een aanzienlijke portie kilo’s aan vocht verliezen. Het welzijn van het dier telt niet.

Een duidelijke, landelijke anti-dopingaanpak ontbrak tot voor kort, maar zo nu en dan werden valsspelers gepakt. Twee jaar geleden werd het winnende paard bij de Kentucky Derby, een volbloed genaamd Medina Spirit, gediskwalificeerd na een positieve test. Vanwege hartproblemen viel het dier enkele maanden later dood neer.

Twee jaar geschorst

Bob Baffert, de succesvolle trainer van Medina Spirit, werd voor twee jaar geschorst. Dit jaar keerde hij terug met winst bij Preakness Stakes, de tweede van de Triple Crown. In dezelfde week kreeg een van zijn andere paarden een spuitje nadat het dier een been had gebroken en de jockey van zijn rug had gegooid.

Dierenrechtenactivisten roepen al jaren dat deze tak van paardensport moet worden opgedoekt, zoals eerder met de races met hazewindhonden gebeurde. Het prominente Peta noemde de ovalen baan van Churchill Downs een ‘slachtveld’ na de noodlottige periode rondom de Kentucky Derby.

Het recente schandaal valt in het niet bij de bijna vijftig paarden die in 2018 en 2019 binnen een jaar tijd overleden bij de baan van Santa Anita Park in Californië. In een reactie daarop riep het Amerikaanse congres de Horseracing Integrity and Safety Authority (Hisa) in het leven. Dat orgaan onderzoekt misstanden in de sport en is verantwoordelijk voor aanscherping van de regels.

Recentelijk werd onder meer het zweepgebruik beperkt, vorige maand werden landelijke dopingregels geïntroduceerd. Bepaalde krachten binnen de sport probeerden lang die rechtszaken tegen te houden.

De afgelopen jaren is er sprake van lichte verbetering: per duizend paarden die vorig jaar aan de start verschenen, overleden er 1,25, bleek uit cijfers van de Jockey Club. Het waren er minder dan voorheen. Maar zolang het paardenrennen bestaat, zullen er dieren sneuvelen. Blessures horen erbij, in tegenstelling tot andere sporten leiden die bij de omstreden races vaak tot het zetten van een spuitje.

‘Ik kijk niet meer om te zien wie er wint’, zei Joseph Gerth, journalist van de Louisville Courier Journal, ‘maar in de hoop dat de paarden de stal levend halen.’