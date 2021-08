Gokje Schmidt slaagt: met B-ploeg wint PSV in Almelo én pakt het rust in aanloop naar topduel met Benfica

Bruma schiet de 0-1 binnen. Beeld ANP

Lef heeft Roger Schmidt wel. De Duitse trainer trekt zich schijnbaar niets aan van de kritiek die hij vorig seizoen kreeg op zijn rigoureuze doorwisselpolitiek bij PSV.

Op de openingsspeeldag tegen Heracles Almelo is het signaal duidelijk: alles draait om aanstaande woensdag. Dan moet PSV op bezoek bij Benfica in Lissabon, voor de laatste kwalificatieronde van de Champions League.

Onwennige openingsfase

En dus treedt PSV in een haast onherkenbare opstelling aan in Almelo. Met André Ramalho en Phillipp Mwene, Ibrahim Sangaré en Noni Madueke staan er welgeteld vier spelers aan de start uit het basiselftal dat in de voorbije weken zo wervelde tegen Galatasaray, Midtjylland en Ajax.

‘Ik vond dit het juiste moment om met wat frisse spelers te beginnen’, aldus Schmidt na afloop. ‘We hebben de voorbije weken erg veel moeten spelen, dus was doorwisselen een goed idee.’

PSV moet in de openingsfase even wennen aan de vele wijzigingen. Met aanvallende sterren Mario Götze, Eran Zahavi en Cody Gakpo en keeper Joël Drommel op de bank en Marco van Ginkel (speelt niet op kunstgras), Phillip Max (lichte blessure) en Olivier Boscagli (vader geworden) niet eens in de wedstrijdselectie, is het aanvankelijk goed zichtbaar dat de Eindhovenaren hun bepalende spelers missen.

Vooral op de backposities oogt PSV kwetsbaar voor rust. Meermaals stokt het balbezit zodra de ideeën bij Jordan Teze of Mwene vandaan moeten komen. Ook is het kwaliteitsverschil tussen Götze en zijn back-up Mauro Júnior op de ‘10-positie’ pijnlijk groot. De jonge Braziliaan, ooit uitblinker bij Heracles als huurling, is met balverlies en overtredingen een bron van onrust. Na rust keert Götze daarom terug op het veld.

Pas in minuut 18 tekent PSV voor het eerste schot, via een afstandspoging van Davy Pröpper. Een vinnig overstapje en dito versnelling van Madueke levert een minuut later de eerste, echte kans van de wedstrijd op, maar zijn poging van dichtbij wordt geblokkeerd door twee Heraclieden.

Madueke krijgt de eerste grote kans in de wedstrijd. Beeld ANP

Optimisme afgestraft

Waar PSV met een sterk gewijzigd elftal aantreedt, bleef bij thuisploeg Heracles de selectie juist grotendeels onveranderd. Het basiselftal van trainer Frank Wormuth telt slechts twee zomeraankopen: op de aanvallende flanken staan nu de van Emmen overgenomen Nikolai Laursen en ex-Feyenoorder Bilal Basacikoglu.

Sterspeler Rai Vloet (16 goals, 7 assists) is nog altijd niet vertrokken uit Almelo. Hij zorgt voor de eerste ‘oehs’ en ‘ahhs’ in het stadion, wanneer hij na een halfuur met een dwarrelbal vanaf de rand zestien keeper Yvon Mvogo opvallend veel problemen bezorgt. Enkele minuten later oogt Mvogo weer onzeker bij een zeer houdbaar schot van Laursen. Zonder te spelen loopt Drommel uit in de concurrentiestrijd onder de Eindhovense lat.

Zoals onder leiding van Wormuth gebruikelijk is, speelt Heracles dapper vooruit. De opbouw van PSV wordt flink opgejaagd, het tempo in het Almelose balbezit ligt plezierig hoog. ‘Het is hier altijd lastig spelen’, aldus Madueke. ‘Vanwege het kunstgras, maar ook vanwege de manier van spelen van Heracles. Ze spelen hier altijd met veel enthousiasme, vooral voor rust hadden we daar wat moeite mee.’

Maar kort voor rust buit PSV deze optimistische aanpak van Heracles wel uit in eigen voordeel. Wanneer centrumverdediger Lucas Schoofs uitglijdt bij het verwerken van een lange haal vanuit de PSV-achterhoede, kan Pröpper de ongedekte Bruma richting het Almelose doel diep sturen. De jonge Heracles-rechtsback Noah Fadiga (21) is tot dan toe de vermakelijkste speler op het veld, maar door zijn aanvalsdrift is hij op dit sleutelmoment niet tijdig terug om de counter van PSV te stuiten.

De eerder nog afgedankte Bruma krijgt het na zijn openingsgoal even op de heupen. Enkele minuten later bekroont hij een soepele passeeractie bijna met een beauty van een tweede goal, maar zijn afstandsschot eindigt op de paal. Schmidt: ‘Zolang Bruma een speler van mij is, zal ik hem blijven gebruiken. Hij heeft wat opties om te vertrekken, maar ik ben blij dat hij er nog is.’

Götze kantelt wedstrijd

Na rust is PSV plots volkomen de baas. Het tempo gaat omhoog, de combinaties lukken weer, Heracles wordt uit de tent gelokt. De oorzaak van dit veranderde wedstrijdbeeld is duidelijk: Götze doet weer mee. Met slim vrijlopen, technisch fijnbesnaarde aannames en slimme passes verlengt de Duitser telkens aanvallen die voor rust bij PSV nog doodliepen.

Na het invallen van Götze domineert PSV het duel. Beeld ANP

Zo ook in de 64ste minuut, wanneer Götze op de rand van het strafschopgebied de bal kalm naar de rechterflank verplaatst. Op laag aangeven van Teze werkt man in vorm Madueke vervolgens de beslissende 0-2 binnen, knap uit de draai geschoten. ‘Speelden we met zeven wijzigingen? Zo voelde het voor mij absoluut niet’, zegt Madueke na afloop.

In de daaropvolgende slotfase komen de Eindhovenaren niet in de problemen. Zonder de gedachten al te veel te laten afdwalen richting Benfica speelt PSV het duel zakelijk uit. Toch is de spanning rondom het aanstaande kwalificatieduel na afloop voelbaar. Madueke: ‘Het is het grootste duel uit mijn loopbaan. Ik kan niet wachten.’