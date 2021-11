Goede start onder nieuwe hockeybondscoach Delmee: ‘Maar er is nog heel veel werk te doen’

Dennis Warmerdam (13), dit weekend een van de vele debutanten, scoort de 2-0 in het duel van zondag met België. Beeld ANP

‘Ik ben tevreden, maar niet gelukkig’, zei Delmee. ‘Het grootste gevaar is nu te denken dat we er al zijn. Er is nog heel veel werk te doen. Wat nu goed is, zal op het WK over ruim een jaar niet goed genoeg zijn. Het niveau moet omhoog.’

In aanloop naar het tweeluik met België stelde Delmee vorige week geen flauw idee te hebben waar zijn ploeg stond. Het gelijkspel van vrijdag (waarbij Nederland mede dankzij de sterke doelman Maurits Visser na shoot-outs won) en de winst van zondag gaven de Nederlandse hockeymannen weer wat kleur op de wangen. ‘Natuurlijk was het voor iedereen spannend. Voor de spelers, maar voor mij ook’, zei Delmee. ‘Je wilt er niet met 5-0 worden afgetikt door België. Deze twee wedstrijden geven ons vertrouwen, hier kunnen we op verder bouwen.’

Delmee, sinds 1 september de opvolger van Max Caldas als bondscoach, wil de komende maanden benutten om te inventariseren hoe het Nederlandse mannenhockey ervoor staat. In januari en februari staan een trainingsstage in Spanje en een serie Pro League-wedstrijden op het programma. Vanaf juni wil de bondscoach gericht gaan bouwen aan een team met het oog op het WK hockey begin 2023 in India. Anderhalf jaar later staan de Olympische Spelen van Parijs al voor de deur.

Vernieuwd

Met een grotendeels vernieuwde selectie en staf begon Delmee twee maanden geleden aan de voorbereidingen op de Pro League-wedstrijden tegen België. De 23-koppige selectie van het Nederlands team telt maar liefst veertien nieuwe namen ten opzichte van de ploeg die op de Olympische Spelen al in de kwartfinales sneuvelde.

Vijf hockeyers besloten na Tokio te stoppen als international: Billy Bakker, Mink van der Weerden, Glenn Schuurman, Roel Bovendeert en Mirco Pruyser. Verder denken nog altijd vier spelers na over hun toekomst: Seve van Ass, Robbert Kemperman, Jeroen Hertzberger en Sander de Wijn.

Bij de samenstelling van zijn selectie keek Delmee verder dan technisch geschoolde hockeyers die zes man kunnen uitspelen. Snelheid én karakter zijn voor de 401-voudig oud-international essentiële kwaliteiten. Delmee vindt het net zo belangrijk wat spelers doen zonder als met bal. ‘In het hedendaagse hockey moet je als aanvaller ook ballen veroveren, jagen en meeverdedigen’, zei de Brabantse coach zondagmiddag na de 2-1 overwinning op België.

Karakteraanvallers als Jelle Galema, Dennis Warmerdam en Koen Bijen lieten zich afgelopen weekend gelden door vele vuile meters te maken. Illustratief voor wat Delmee van zijn voorhoedespelers verlangt, was een actie van Bijen op eigen helft. Na een lange sprint terug dook hij aan de zijlijn met succes naar de bal en zette razendsnel een tegenaanval op die tot een grote kans leidde. Het leverde geen doelpunt op, wel een groot compliment van zijn coach.

Slechte balaannames

Zeker niet alles liep gesmeerd in de twee wedstrijden tegen de Belgen die gecoacht worden door de Nederlander Michel van den Heuvel. Delmee moet zich in het lege Wagener Stadion af en toe hebben verbeten bij slordige passes en slechte balaannames, zijn stokpaardjes. Ook was het evident dat met zoveel nieuwelingen automatismen ontbraken.

Maar liefst negen spelers maakten afgelopen weekeinde hun debuut in het Nederlands team. Het meest bijzondere verhaal was zonder twijfel dat van Dennis Warmerdam. Dit weekend was het exact vier jaar geleden dat bij de aanvaller van Pinoké een zeldzame tumor in zijn onderarm werd ontdekt. In eerste instantie zag het ernaar uit dat zijn arm geamputeerd moest worden. In mei 2018 werd een armbesparende operatie uitgevoerd, waarbij de kans aanwezig was dat bepaalde functies verloren zouden gaan. Wonder boven wonder verliep de operatie uitstekend en een jaar later stond Warmerdam alweer op het hockeyveld.

De inmiddels 27-jarige Warmerdam debuteerde vrijdag en twee dagen later maakte hij zijn eerste goal. ‘Ongelooflijk, dit is niet te beschrijven’, zei Warmerdam met een grote glimlach. ‘Eerst debuteren en vandaag ook nog scoren… echt een droom. Een paar jaar geleden was het Nederlands elftal halen voor mij zó ver weg en nu sta ik hier. Dit pakt niemand meer van me af.’

In zijn tweede interland tikte Warmerdam, op aangeven van debutant Tim Swaen, na vijf minuten spelen attent de 2-0 binnen. Nederland was in de derde minuut al op voorsprong gekomen door een doelpunt van Thijs van Dam. De Belgische strafcornerspecialist Alexander Hendrickx maakte kort voor rust de 2-1. In de tweede helft bleef het strijdvaardige Nederland zonder grote problemen overeind.