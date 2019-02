Goede reclame was het zeker niet; de 53ste Super Bowl was hard en saai

De New England Patriots hadden in Atlanta aan slechts 13 punten voldoende om de Los Angeles Rams verslaan, die niet verder kwamen dan 3 punten. Het was voor de club de derde landstitel in vijf jaar. De 41-jarige Patriots-quarterback (spelverdeler) Tom Brady greep zijn zesde Super Bowl-zege; een record voor een individuele speler.

Het waren geen feiten die bij Amerikaanse journalisten de slechte smaak van de wedstrijd wegspoelden, te zien aan hun commentaren maandag. Daarin werd de Super Bowl eensgezind omschreven als saai. Dat was een flink contrast met de lyrische commentaren na de Super Bowl van vorig jaar, toen Philadelphia Eagles en Patriots gezamenlijk tot 74 punten kwamen; het op een na hoogste puntenaantal ooit.

Zondag heersten alleen de verdedigers, met het minste aantal punten ooit in de Super Bowl als gevolg. Het duel was een fysieke veldslag vol keiharde tackles die steeds meer onder een vergrootglas liggen in de sport. Voornamelijk vanwege de vele hersenschuddingen bij spelers, die blijvende schade blijken te veroorzaken.

President Trump vond twee jaar geleden nog dat de sport te ‘soft’ was. In een interview met CBS verkondigde hij zondag een paar uur voor de Super Bowl plots dat hij zijn 12-jarige zoon Barron liever niet American football zag spelen. ‘Het is een gevaarlijke sport’, zei hij. Daarmee wakkerde hij een slepende discussie aan, kort voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar.

Sony Michel #26 van de New England Patriots scoort een touchdown tegen de L.A. Rams. Beeld AFP

Een ander heikel punt werd na de finale aangestipt. Julian Edelman, de kleine bebaarde aanvaller van de Patriots, werd verkozen tot waardevolste speler van de wedstrijd vanwege de tien ballen die hij ving, goed voor 129 meter aan terreinwinst.

Diezelfde Edelman miste de eerste vier duels van het seizoen door een schorsing, omdat hij was betrapt op doping. Zowel competitie als speler maakten niet bekend om welk middel het ging. De competitie hanteert een eigen antidopingbeleid. ‘NFL-samenvatting: Colin Kaepernick buitengesloten, Edelman bejubeld’, twitterde de honkbaljournalist Jon Heyman cynisch na de wedstrijd.

Kaepernick knielde in 2016 tijdens het Amerikaanse volkslied als protest tegen de raciale ongelijkheid in de VS. Sindsdien is de quarterback clubloos, volgens hemzelf vanwege zijn activisme. Rond de Super Bowl steunden tal van atleten zoals basketballers Kevin Durant en LeBron James met de hashtag #ImWithKap op sociale media.

Edelman miste het gehele vorige seizoen vanwege een gescheurde kruisband. Zondag zei hij na de wedstrijd dat hij zich met hard werken had teruggeknokt. Het zal door de meeste footballfans worden omarmd als een modern heldenepos. Het is sportcolumnist Nancy Armour van USA Today een doorn in het oog, schreef ze maandag. ‘Als Edelman zoiets zegt en later blijkt dat hij onderweg een stuk heeft afgesneden, is dat meteen vergeten en vergeven in de NFL. Volgend jaar viert de NFL zijn honderdste seizoen. De competitie zal allemaal geweldige dingen over zichzelf rondbazuinen. Weet dat integriteit daar niet een van is.’

De cheerleading squad van de Los Angeles Rams. Beeld Getty Images

Cordarrelle Patterson van de New English Patriots wordt getackeld door drie spelers van de L.A. Rams. Beeld EPA

Julian Edelman #11 van de New England Patriots en John Johnson #43 van de Los Angeles Rams. Beeld Getty Images

Adam Levine van Maroon 5 trad op. Beeld AFP

Robert Woods van de Los Angeles Rams (L) wordt getackeld door Jonathan Jones van de New England Patriots. Beeld AFP