Goed bedoeld plan van door witte mannen bestuurde KNVB

Ons voetbal is van iedereen, staat op het zaterdag gepresenteerde actieplan van de KNVB om racisme en discriminatie buitenspel te zetten. Heerlijk is de ideale wereld met een metafoor aan het einde van de regenboog.

Maar net nadat ze zondag op tv bij FoxSports een schermvullend lijstje tonen met het pakket van ‘voorkomen, signaleren en sanctioneren’, meldt oud-voetballer Dries Boussatta in de studio bijna terloops dat vooral blanke mannen de voetballerij besturen. Ze vroegen hem wat hij van het pakket vindt. Vandaar. Boussatta zegt nog ‘blank’. Wij bij de Volkskrant praten inmiddels over witte ministers en witte verslaggevers. Witte mannen.

De betrokken ministers Bruins en Koolmees en de KNVB-directeuren Gudde en Van der Zee lachen tevreden, poserend met het rapport. Op het voorblad staat een foto met een kring internationals. Voetballers in alle kleuren, hand in hand. Door de internationals zelf destijds in scene gezet als reactie op de zaak die de discussie aanzwengelde, na racistische bejegening van Ahmad Mendes Moreira van Excelsior.

Alles is goedbedoeld aan de plannen, want de directie van de KNVB bestaat uit redelijke, witte mannen. Kijk ook naar de bondsdocenten, of naar Fifa en Uefa, naar amateurclubs. Oneindig veel witte mannen besturen het voetbal en de rest van de sport. Veelal politiek correcte mannen, met hoogstens eens een fout grapje als de deur dicht is. Af en toe neemt een vrouw de horde naar een bestuursfunctie. Laat staan hoe moeilijk het voor ‘kleur’ is om de regentenkamer binnen te dringen.

Ja, op het veld telt vooral talent. Bezoek een willekeurig complex in de Randstad en geniet van de veelkleurigheid, met kinderen als voorbeelden van integratie. Onze jongens van Onze Gezellen kijken zaterdag gebiologeerd naar de wat uitgelopen wedstrijd voordat het hun beurt is. WV-HEDW – De Meer in Amsterdam, voor 13-jarigen. Heerlijk, onbekommerd voetbal.

Tranen, kleuren. Commotie, omdat de ene leider per ongeluk een speler te veel op het veld zet en omdat de allochtone scheidsrechter dat op een leuke manier oplost. Doldwaas scoreverloop, culminerend in de uitslag 4-6. De blijdschap van de winnaars is immens. Jongens vallen in elkaars armen alsof ze de Champions League en wereldbeker hebben gewonnen op één dag. De verliezende keeper, een donkere, grote jongen, drukt zijn veel kleinere witte ploeggenoten aan de brede borst. Het is een tableau vivant voor een rapportloos tijdperk.

Maar dan zit Dries Boussatta de volgende dag in de warme studio waar ze zo gezellig over voetbal praten. Dat de KNVB eerst eens naar zijn eigen organisatie moet kijken. En dan hebben ze ook nog een gesprekje opgenomen met oud-voetballer Edgar Davids, die als geen ander verontwaardigd kan kijken, met een ondertoon van spot en verbittering. Ja, de intentie is goed, maar de KNVB, dat is zo’n witte organisatie.

En wat hier is gezegd over de KNVB, geldt ook de televisiewereld, de Volkskrant, de advocatuur, de politiek en meer sectoren. Het is noodzakelijk om racisme te bestrijden, maar het is zeker zo nodig om bij het begin te beginnen, onder meer door het bieden van gelijke kansen.