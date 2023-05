Goed Ajax hoopt weer op tweede plaats na vreemde misstap PSV

Zwaar gehinderd door Mike van der Hoorn probeert Brian Brobbey uit te halen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Voetbal is ook en vooral de waan van de dag. Zo mislukt als het seizoen ook is voor Ajax, zo blij waren het publiek en het elftal zondag tegen half vijf. Zo groot was de opluchting na de 3-1 tegen FC Utrecht, vooral ook door de geboden herkansing op de al bijna verloren gewaande tweede plaats door de 3-3 van PSV, thuis tegen Heerenveen.

‘De opluchting is groot’, zei Steven Bergwijn en, over zichzelf: ‘Het plezier bij mij is terug. Dat komt ook door de trainer (John Heitinga, red.), die veel vertrouwen in me heeft.’ Bergwijn voetbalde vrij op 10, in plaats van als linksbuiten. ‘Je hebt wat meer ruimte en ik kom wat sneller bij de goal. Maar ik zal overal spelen om het team te helpen.’

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Komende zondag op het programma, om de spanning weer te geven: AZ - PSV en FC Twente - Ajax. Ajax staat nog drie punten achter PSV en kan, zeker door het betere doelsaldo, tweede worden, met de voorronde van de Champions League als beloning. Ajax kan ook derde blijven en zelfs zakken naar de vierde plaats, als het verliest bij Twente en AZ wint van PSV. Dan is de voorronde van de Conference League het lot.

Oprechte blijdschap

Het bedanken van het publiek was logisch na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, maar er was ook oprechte blijdschap. Ook door het ontluiken van talent. Jorrel Hato, 17 jaar, is al een tijdje een van de besten en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Invaller Mika Godts, een net zo jonge Belg, bleef al rustig in de strafschoppenserie tegen PSV in de bekerfinale. Met gevoel legde hij de bal in de slotfase terug op Davy Klaassen voor de beslissende 3-1.

Maar al met al is het natuurlijk het seizoen van de mislukkingen, waarin Ajax de ongekende voorsprong op de rest van Nederland, uitgedrukt in kampioenschappen en weerspiegeld in de begroting, uit handen gaf, zeker als het om verwikkelingen op het veld gaat. De mislukking zat verpakt in het fluitconcert voor algemeen directeur Edwin van der Sar. Nu de ene trainer, Alfred Schreuder, allang is ontslagen en de andere, John Heitinga, al wekenlang ronddobbert in de doldrums van onwetendheid over zijn toekomst, is de directie aan de beurt. Want iemand moet toch verantwoordelijk zijn voor de neergang?

Van der Sar was lichtjes ontstemd door de motie van afkeuring, terwijl hij voor de aftrap op het veld afscheid nam van, eerst, assistent-trainer Michael Reiziger. Die besloot te vertrekken nadat bleek dat hij niet in aanmerking kwam voor het hoofdtrainerschap na Schreuder. Van der Sar prees ook de 40-jarige doelman Maarten Stekelenburg, die zijn lange loopbaan beëindigt. Een korte invalbeurt was Stekelenburg niet gegeven.

Want de tweede mislukking was het scoreverloop, althans totdat Ajax alsnog afstand nam. Nadat Ajax had verzuimd al voor rust om tot een nulletje of drie uit te lopen, maakte Utrecht doodleuk 1-1 door Anastasios Douvikas, de topschutter van de eredivisie, die met zijn doelpunt liet zien het ware gevoel van een spits te bezitten. Voorzet van Taylor Booth aannemen op de borst, wegdraaien van Hato, de bal op snelle wijze nog naar zijn andere been brengen en scoren. Terwijl PSV dus leek te gaan verliezen (1-3-tussenstand).

Zomermiddagvoetbal

Het was verder vrolijk zomermiddagvoetbal in de Johan Cruijff Arena. Ajax speelde goed tegen een opponent die uitbolde richting play-offs om de voorronde van de Conference League. Ajacieden lieten technisch vermogen zien en frivoliteiten. Balletje hooghouden door Mohammed Kudus, overstapjes, foefjes. Fraaie wisselingen van flank.

Typerend was het doelpunt voor rust, dat tevens een bewijs was voor het statische gehalte van de defensie van FC Utrecht. Het compliment was voor Hato, hoe hij de bal ontfutselde aan Douvikas. Bergwijn, de laatste weken enigszins in de vorm die bij de topaankoop van Ajax hoort, nam de voorzet van Wijndal aan en scoorde. PSV begon te prutsen tegen Heerenveen, het publiek ging recht zitten in de zon. Ajax nam, na rust met een soort vechtvoetbal, toch weer een voorsprong door Brian Brobbey, die de bal van dichtbij inschoof, na een voorzet van Hato en terugkoppen door Kudus.

Het was nog even spannend, omdat PSV na de late 3-3 joeg op de zege, die het belang van de overwinning van Ajax teniet had gedaan. ‘Realistisch is een plek in de Europa League’, zei John Heitinga na afloop. ‘Maar wij hopen op meer.’