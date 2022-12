‘Godfather’ van de tenniscoaching Nick Bollettieri had geen verstand van techniek, wel van winnen

Nick Bollettieri (links) met zijn pupil Andre Agassi in 1988 op de US Open in New York. Beeld Sports Illustrated via Getty Ima

De zondag op 91-jarige leeftijd overleden Bollettieri geldt als pionier met zijn eigen Nick Bollettieri Tennis Academy in Bradenton, Florida. Zijn concept heeft wereldwijd navolging gekregen. ‘Met zijn academie heeft Nick een revolutie ontketend in de tennissport’, zegt de Nederlandse tenniscoach Sven Groeneveld, die jarenlang op de academie van Bollettieri werkzaam was. ‘Nick bood als eerste een complete tennisopleiding aan, inclusief scholing en fysieke training. Nu doet iedereen dat, het is de nalatenschap van Bollettieri.’

Staccato dreunt Bollettieri in de documentaire Love Means Zero uit 2017 de namen op van de grootheden die hij op zijn academie heeft begeleid. André Agassi, Jim Courier, Monica Seles, Maria Sjarapova, Anna Koernikova, Mark Philippoussis, Mary Pierce, ‘my Venus and Serena Williams’, Boris Becker, Tommy Haas. Kei Nishikori. En met flinke overdrijving: ‘Hey baby, dat zijn 180 grandslamtitels.’

Die zelfverheerlijking is soms potsierlijk. Becker leerde bij Bollettieri door het uiterlijk vertoon heen te kijken. ‘Nick was steevast iets te bruin, droeg altijd een zonnebril en liep vaak met ontbloot bovenlijf over de tennisbaan', vertelt de Duitse Wimbledonkampioen in Love Means Zero. ‘Nick heeft zelf nooit een tennispartij gewonnen. Maar hij leerde je als geen ander hoe je een tennispartij moest winnen.’

Van tennis had Bollettieri geen verstand, toen hij eind jaren zeventig als voormalige paratrooper lesgaf voor drie dollar per uur. Dat tarief bedroeg tegen de duizend dollar per uur, toen Bollettieri het boegbeeld werd van zijn – later door IMG overgenomen – academie. Hij erkent het ruiterlijk in de documentaire. ‘Andere coaches weten meer van techniek. Hoe je een forehand of backhand uit de heupen slaat? Wist ik veel. Maar ik ben de grootste motivator.’

Hardhitters

Bollettieri leidde dan ook vooral hardhitters op als Courier en Sjarapova, veelal eendimensionale spelers die vastgekleefd waren aan de baseline. In zijn autobiografie Open beklaagde Agassi zich over de eenzijdige trainingsmethoden van Bollettieri. Aan het netspel besteedde hij geen aandacht. Groeneveld: ‘Nick ontwikkelde de sterke kanten van zijn pupillen, en dat waren voornamelijk hardhitters.’

Bollettieri, geboren in het aan The Bronx grenzende Pelham, New York, werd in 2017 opgenomen in de Tennis Hall of Fame. Groeneveld zegt zijn voormalige leermeester te eren als de ‘Godfather’ van de tenniscoaching. ‘Al die jaren dat ik met mijn spelers op zijn academie trainde, liet ik me inspireren door de energie, het enthousiasme, de discipline en de liefde voor de sport die Nick dagelijks met zich meebracht.’

Love Means Zero heeft in de documentaire een dubbele betekenis. Bollettieri wilde zich louter omringen met winnaars. Hij schroomde niet om pijnlijke keuzes te maken als zijn pupillen elkaar troffen op een grandslamtoernooi. Voor zijn halve finale op Roland Garros in 1992 zag Jim Courier tot zijn verbijstering hoe Bollettieri pontificaal plaatsnam in de spelersbox van zijn lievelingsspeler Andre Agassi. ‘Alsof Nick zijn ene zoon boven de andere verkoos.’

Courier maakte gehakt van Agassi en won het grandslamtoernooi in Parijs. Agassi behaalde enkele weken later uitgerekend op het door hem aanvankelijk gehate Wimbledon zijn eerste grandslamtitel. ‘Voor mij misschien wel de mooiste’, aldus Bollettieri. Maar zijn liefde voor Agassi bleek uiteindelijk niets waard.

Gebakken lucht

Agassi las een jaar later in de Amerikaanse krant USA Today dat Bollettieri de samenwerking met hem verbrak. Even later plofte een brief bij hem op de mat met dezelfde strekking. ‘Geen telefoontje, niets, dit was de manier waarop Nick na negen jaar afscheid van mij nam.’ Agassi heeft het zijn leermeester nooit vergeven. Bijna 25 jaar later weigerde hij zijn medewerking aan de documentaire over Bollettieri, die nadien spijt betuigde over de breuk.

Al in de jaren negentig vertelde oud-prof Brenda Schultz-McCarthy over de ‘gebakken lucht’ die ze aantrof op de academie van Bollettieri. De naamgever poseerde glimlachend met iedereen, maar concentreerde zich vooral op de grote namen die zijn school cachet gaven. Toch betaalden ouders gretig duizenden dollars voor de opleiding van hun kinderen in de wetenschap dat slechts 2 procent van de leerlingen op de Bollettieri Academy het tot proftennisser zouden schoppen.

Het weerhield kinderen er niet van om zich te laten tuchtigen door een man met spartaanse methoden, die nu wellicht als grensoverschrijdend gedrag zouden kunnen worden betiteld. In zijn autobiografie Open rekent Agassi genadeloos af met de angstcultuur op de tennisacademie van Bollettieri. Hij rebelleerde openlijk tegen de ‘gevangenisdirecteur’.

Nick Bollettieri spreekt het publiek toe tijdens ‘Kids Day’ op de Miami Open in 2017. Beeld Aaron Gilbert / Icon Sportswire via Getty

Turbulent leven

Groeneveld erkent dat spelers ‘die niet in zijn straatje paste’ het zwaar hadden bij Groeneveld. ‘In zijn tijd kon Nick spelers als soldaten trainen. Nu moet je bijna elke tennisser behandelen als een Rembrandt en draag je als coach fluwelen handschoenen.’

Liefdevol toonde zijn dochter Angelique Anne onlangs op Facebook een foto van haar broze vader op zijn sterfbed. Zo vond Bollettieri toch nog harmonie na een turbulent leven, waarin zijn ‘kinderen op plaats twee, drie en vier’ stonden, zoals hij zelf erkende.

De flamboyante Amerikaan zag maar liefst zeven huwelijken mislukken, tot hij op 73-jarige leeftijd trouwde met de 33 jaar jongere Cindy Eaton. Soms raakte hij zelf de tel kwijt, grapte Bollettieri in Love Means Zero. ‘Ik was nooit thuis. Een van mijn vrouwen vroeg me: ‘Kies je voor die schurk Agassi of voor mij?’ Mijn was draaide nog in de wasmachine, maar ik heb alles meegenomen en mijn huis en zelfs mijn boot aan haar gelaten.’

Lachend zegt Groeneveld dat Bollettieri eigenlijk maar met één vrouw was getrouwd. ‘En zij heette tennis.’