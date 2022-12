Goddank is het WK bijna voorbij, dit dieptepunt in de sportgeschiedenis

Er zijn nep-OneLove-aanvoerdersbanden te koop, de KNVB liet vrijdag een ferme waarschuwing uitgaan. In het illegale circuit worden banden aangeboden voor woekerprijzen, tot 33,50 euro maar liefst. De KNVB wijst erop dat de officiële verkoopprijs slechts 4,99 euro is, de kostprijs. Het gaat immers om een ‘ideëel doel’.

De ware OneLove-aanvoerdersband is ‘van professionele kwaliteit’ en kan alleen worden besteld in de webshop van de bond. Er is vast nog voldoende voorraad, Oranje en zeven andere Europese landen hebben ze in Qatar niet gebruikt. De dreiging van een gele kaart was te groot. Dit kon Virgil van Dijk er absoluut niet bij hebben. Weg band.

Bondscoach Louis van Gaal had er vrede mee. Het moest alleen nog maar om het voetbal gaan, een gele kaart voor de aanvoerder zou de ploeg duperen. Met een ontmoeting op het trainingsveld met arbeidsmigranten, échte arbeidsmigranten, was de mensenrechtencampagne van de KNVB afgesloten. Iedereen had het leuk gevonden. Klaar.

Daarna was er nog een minister die tijdens Nederland - Qatar een OneLove-speldje droeg, onder een sjaal want de zaak moest niet op de spits worden gedreven. Op die sjaal stond de tekst ‘Never mind’, maar dat was een onhandigheid, géén statement. Ze droeg de sjaal omdat ze representatief voor de dag wilde komen, zei ze. Naast haar in het Al Bayt Stadion zat een minister, om zijn arm had hij een grote pro-Palestijnse band.

Het WK in Qatar is verlopen zoals verwacht, niet alleen vanwege de twee finalisten. Er was kortstondige opwinding over de absurditeit van een winters evenement in een shariastaat waarin werkslaven massaal worden uitgebuit en vrouwen worden onderdrukt, plus die heisa over de OneLove-band dus, maar daarna was het business as usual.

Ze hadden daar toch maar mooi een zwik schitterende stadions uit de grond gestampt, op korte afstand van elkaar en goed bereikbaar. Geweldige metro ook. Zonnetje ook prima.

Het voetbalfeest was dan weliswaar wat rommelig begonnen, eenmaal op gang gekomen toonde ’s werelds grootste sport zich in zijn vertrouwde, eendimensionale gedaante: ballen op de paal, tv-debatten over de tactiek van Oranje, huiveringwekkende strafschoppenseries, persconferenties van Louis van Gaal, gekrakeel over de verloochening van de Hollandse School, de aanloop van Virgil van Dijk, de snelheid van Daley Blind.

De bloei van Marokko als voetballand. Andries Noppert. Sprookje. Truus van Gaal. Wippie. Nóg meer voetbalpodcasts, snel over naar Joep Schreuder in Doha.

Niet Argentinië of Frankrijk wint het WK, maar Qatar – en daarmee een deel van de wereld dat dankzij de onmetelijke rijkdom (en met hulp van de Fifa) de misstanden behendig en gewetenloos verdonkeremaant. Nog nooit werkte sportswashing zo effectief, met Lionel Messi als schaamteloze ambassadeur, een werktuig in de handen van een deep state die het voetbal misbruikt en alles op alles zet om in 2030 een nieuwe slag te slaan, een WK in Saoedi-Arabië.

‘Ja, maar het is maar een klein deel van de wereld dat zich drukt maakt over mensenrechten en onderdrukking.’

Clarence Seedorf die samen met een vrolijke ploeg oud-topspelers op komt draven voor een wedstrijdje tegen – daar waren ze weer – arbeidsmigranten, met Fifa-voorzitter Gianni Infantino als scheidsrechter. Infantino die zegt dat supporters niet zitten te wachten op gezeik over mensenrechten, maar gewoon lekker naar wedstrijden willen kijken.

Er zijn trouwens geen duizenden arbeidsmigranten omgekomen bij de bouw van de stadions en de bijbehorende infrastructuur, het waren er drie. Ook erg, maar drie. Op een persconferentie maakte Infantino er vrijdag welwillend vier van. Iedere dode is er één te veel, zei hij ook nog. En dit toernooi was ‘het beste WK ooit’.

Een speldje. Goddank is het voorbij, dit dieptepunt in de sportgeschiedenis. Het had geen dag langer moeten duren.