Goals en assists van Cody Gakpo worden nu al gemist bij PSV: 0-0 tegen Sparta

Ook PSV'er Anwar El Ghazi loopt zich vast op de hechte Sparta-defensie. Adil Auassar (l) verliest zijn evenwicht, Shurandy Sambo blijft rustig. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Na afloop van het teleurstellende gelijkspel van PSV tegen Sparta ging het op de persconferentie vooral over de speler die er niet meer is. Het aanwezige journaille wilde van trainer Ruud van Nistelrooij weten of het spel van PSV zonder Cody Gakpo is veranderd. En of het vertrek van de buitenspeler naar Liverpool nog een thema is binnen de groep.

Fysiek was de 23-jarige aanvaller dan niet meer aanwezig, zijn geest waarde zaterdagavond nog altijd rond in het Philips Stadion. Het gemis van de meest waardevolle speler van de eerste seizoenshelft liet zich direct voelen. Zonder diens doelpunten (9) en assists (12) wist PSV niet te scoren tegen het goed georganiseerde Sparta, de verrassende nummer zes van de competitie.

Extra uitdaging

De verkoop van Gakpo stelt Van Nistelrooij in zijn debuutseizoen als hoofdtrainer van PSV voor een extra uitdaging. Met de oud-spits aan het roer wil de club voor het eerst in vijf jaar weer kampioen worden, maar dat moet Van Nistelrooij wel zien te bewerkstelligen zonder zijn beste speler. Of PSV deze maand nog een vervanger haalt, is nog niet duidelijk.

De club had een deel van de transferopbrengsten van Gakpo hard nodig om de financiële gaten te dichten. Dus stelde Van Nistelrooij in aanloop naar Sparta ietwat zwaarmoedig dat hij niet wist hoe realistisch het kampioenschap is. Om daar aan toe te voegen dat PSV voor het onrealistische wil gaan. De ambitie blijft hoe dan ook overeind.

‘Gakpo is geen thema meer voor ons’, zei Van Nistelrooij na afloop desgevraagd. Hij wilde het ontbreken van de aanvaller dan ook niet als excuus gebruiken voor het matige optreden tegen Rotterdamse middenmoter. Daar sloot ook aanvoerder Luuk de Jong zich bij aan. ‘Natuurlijk baal je als je meest waardevolle speler weggaat, maar we hebben nog steeds genoeg kwaliteit in de ploeg.’

Aangepaste speelwijze

Zonder Gakpo toonde PSV een ander gezicht bij de herstart van de competitie, al hield dat volgens Van Nistelrooij geen verband met het vertrek van de topscorer. De coach gebruikte de vijfweekse winterstop om de speelwijze enigszins aan te passen. ‘Deze plannen lagen er al. Toen we aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft begonnen, wist ik nog niet dat Cody weg zou gaan.’

Vooral de nieuwe rol van de vleugelverdedigers viel op. Op links heeft Philipp Max een offensievere rol gekregen. Met zijn voorzetten moet hij spits Luuk de Jong bedienen. Aan de andere kant speelt rechtsback Jordan Teze een stuk behoudender en naar binnen geknepen, bijna als derde centrale verdediger. ‘Ik wilde al vanaf het begin van het seizoen op deze manier spelen, maar dat kon niet door personele problemen’, aldus Van Nistelrooij.

Daarmee doelde hij onder meer op de blessures van aanvallers De Jong en Noni Madueke, spelers op wie Van Nistelrooij lange tijd niet tot nauwelijks een beroep kon doen. ‘Voor de winterstop hebben we noodgedwongen middenvelders in de voorhoede moeten opstellen. Nu hebben we daar weer specialisten staan en kan ik spelen zoals ik graag wil en zoals ik ook bij Jong PSV heb gedaan.’

Naast De Jong en Madueke completeerde Anwar El Ghazi als vervanger van Gakpo de aanval tegen Sparta. De buitenspeler lijkt voorlopig het vertrouwen van Van Nistelrooij te krijgen, terwijl Xavi Simons als aanvallende middenvelder stond opgesteld. Het 19-jarige talent dat op het WK zijn debuut maakte in het Nederlands elftal speelde ongelukkig en werd 25 minuten voor tijd gewisseld.

Voorspelbaar

PSV begon sterk tegen Sparta, met veel druk op de tegenstander en voorzetten vanaf de zijkant. Precies zoals Van Nistelrooij het voor ogen had. Maar vanaf de zijlijn moest hij toezien hoe die goede openingsfase geen vervolg kreeg. De thuisploeg voetbalde in het vervolg van de wedstrijd voorspelbaar en in een te laag tempo. Grote kansen waren zeldzaam. ‘Come on PSV, come on PSV’, klonk het geregeld vanaf de tribunes.

PSV had wel een vleugje Gakpo kunnen gebruiken. Met zijn dribbels, verdekte schot of ragfijne voorzet zette hij zijn ploeg voor de winterstop zo vaak op het goede spoor. Nu hoopte PSV vooral dat de bal nog een keer goed zou vallen. De ingevallen Guus Til schoot in kansrijke positie over.

PSV klampte zich een paar minuten voor tijd vast aan een mogelijke strafschop. Scheidsrechter Van der Eijk werd door de VAR naar de kant geroepen, maar was van mening dat de botsing tussen Sparta-verdediger Mica Pinto en Teze te weinig was om de bal op de stip te leggen. ‘Ik vond het een penalty’, aldus Van Nistelrooij. ‘Maar als we daarvan afhankelijk zijn, zegt dat veel over hoe wij hebben gespeeld. We hebben het zelf niet goed gedaan.’