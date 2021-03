Goalgetter Haaland behoort na een jaar in de Bundesliga al tot de buitencategorie

Robert Lewandowski (l) en Erling Braut Haaland tijdens het topduel tussen Bayern München en Borussia Dortmund (4-2). Beeld AFP

Even is het schrikken voor het ongenaakbare Bayern. Na acht minuten spelen in Der Klassiker staat Dortmund, dat in Duitsland een slecht seizoen beleeft, al met 2-0 voor in München. Met een scherpe knal van rand strafschopgebied en een intikker na een reuzensprint doet Haaland het grote Bayern, onderweg naar een tiende landstitel op rij, even wankelen.

Hoewel Robert Lewandowski (3 goals) en Leon Goretzka koploper Bayern München aan een late zege helpen (4-2), en het gat op de ranglijst tussen eeuwige uitdager Dortmund en Bayern onoverbrugbaar is (16 punten), boezemt Haaland angst in. Zo goed is deze spits al op 2-0jarige leeftijd. Te snel voor sterke verdedigers, te sterk voor meer wendbare mandekkers.

Wondercijfers

Na het era van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die zo’n beetje elk mogelijk doelpuntenrecord hebben verbroken, lijkt het onmogelijk om nog cijfers te noteren die ongeloofwaardig aanvoelen. Messi en Ronaldo hebben immers jarenlang het ongewone gewoon gemaakt.

Maar Haaland komt in de buurt van het onmogelijke. Als Dortmund-spits is hij gemiddeld eens per 78 speelminuten goed voor een treffer. Dit seizoen eindigt 32 procent van zijn schoten in een doelpunt. Ter vergelijking: in een topcompetitie als de Bundesliga of Champions League is een speler statistisch gezien een ‘bovengemiddeld goede spits’ als hij eens per 200 speelminuten een doelpunt maakt, en 10 procent van zijn schoten in doelpunten weet om te zetten.

Op 18 januari 2020 speelde Haaland, die van Red Bull Salzburg werd overgenomen, zijn eerste wedstrijd voor Borussia Dortmund. Sindsdien maakte hij 32 competitietreffers in 34 duels. In de grote vijf Europese clubcompetities scoorden in die periode alleen Lewandowski (46 goals) en Ronaldo (37) vaker. En dat terwijl Haaland als tiener debuteerde bij Dortmund.

Vliegende start

Dat Haaland bijzonder jong is om al tot de absolute elite der topaanvallers te behoren, valt pas echt op als zijn Champions League-cijfers worden vergeleken met die van andere wereldsterren.

Haaland maakt zijn tweede doelpunt in het Champions League-duel met Sevilla. Beeld EPA

In zijn eerste dertien Champions League-duels maakte Haaland liefst 18 treffers. De Noor komt uit juli 2000 en wordt dus komende zomer pas 21 jaar oud. Cristiano Ronaldo, de Champions League-topscorer aller tijden, was ruim 24 jaar toen hij zijn 18de doelpunt op het miljardenbal maakte.

De Portugees had daar 54 wedstrijden voor nodig, ruim vier keer zoveel duels als Haaland. Ook grootheden als Messi (22 jaar, 35 duels), Lewandowski (26 jaar, 31 duels) en Neymar (24 jaar, 32 duels) liepen al een behoorlijke poos langer mee, toen zij Champions League-goal nummer 18 maakten.

Dinsdagavond krijgt Haaland een volgende kans om zijn jonge recordkoers voort te zetten in het internationale toernooi. Dan komt Sevilla op ­bezoek bij Borussia Dortmund, dat een 3-2-voorsprong uit het eerste duel verdedigt.