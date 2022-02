Go Ahead zorgt voor sensatie door verdiende zege op koploper Ajax

Duel tussen Ajax-aanvoerder Dusan Tadic (l) en Boyd Lucassen van Go Ahead Eagles. De Deventenaren wonnen met 2-1. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Go Ahead - Ajax eindigde in 2-1, zodat PSV met nog tien duels te spelen slechts twee punten achterstaat op de kampioen, die zijn slechtste wedstrijd in tijden speelde, door zeldzame slordigheid en desinteresse. Het stadion, afgeladen vol na tijden van corona, beefde en leefde intens mee, kolkte en bruiste, en onderging de zege als in een droom. En woensdag komt PSV op bezoek in Deventer, in de halve finale van de KNVB-beker.

Ondanks het wanstaltige spel van Ajax, dat geen les trok uit de 0-0 tegen de promovendus in de Arena, dient de nadruk te liggen op de topprestatie van de thuisclub, als eerste promovendus met vier punten tegen Ajax sinds Telstar in 1965. Go Ahead verdedigde compact met vijf man, ving het desolaat ogende Ajax eenvoudig op, ging overal de strijd aan, vond telkens de vrije man op het middenveld, durfde Ajax vooral voor rust aan te pakken en trok brutaalweg ten aanval, indien mogelijk. Daarbij geholpen door de heerlijke atmosfeer in het klassieke stadion De Adelaarshorst aan de Vetkampstraat, midden in een woonwijk in Deventer, met publiek dat dol was van enthousiasme en elke Amsterdamse mislukking bejubelde. Wat inhield dat bijna onophoudelijk iets te jubelen viel.

Wanprestatie

Trainer Erik ten Hag van Ajax sprak bij ESPN van een wanprestatie: ‘De tegenstander wil heel graag. Dan moet je minimaal hetzelfde doen. Energie in de wedstrijd gooien. Taken uitvoeren. Die goals mogen nooit vallen. En we speelden veel te ver bij spits Haller vandaan, in de aansluiting.’

Go Ahead had negen duels in de eredivisie geen zege behaald. ‘Als je dit weet te presteren, in samenwerking met het publiek, is dat niet normaal’, oordeelde trainer Kees van Wonderen. ‘We wilden iets verder vooruit verdedigen dan in Amsterdam.’ Hij was best verbaasd dat Go Ahead het tot het einde volhield, want de 2-1 viel al in de 64ste minuut. ‘De strijd en de wil bij onze jongens is het mooist om te zien.’ Aanvoerder Luuk Brouwers: ‘We zijn enorm trots, al leek de klok in de tweede helft achteruit te lopen.’ Van Wonderen: ‘We gaan een halve dag genieten, vanaf dat moment denken we alleen aan woensdag.’

Het spel van Ajax leek nergens op, al was het voor Go Ahead na rust vooral een kwestie van overleven. Tijdrekken. De zaak dichttimmeren. Dat lukte relatief eenvoudig, ondanks de vrij snelle treffer van Steven Berghuis. Antony bewaart zijn beste optredens voor grote wedstrijden. Devyne Rensch, tot de rust rechtsback in plaats van Noussair Mazraoui, zag vrijwel elke cruciale actie mislukken, Daley Blind werd overlopen, net als het middenveld, waar Jay Idzes, Luuk Brouwers en Philippe Rommens heersten.

Ajax miste centrale verdediger Jurriën Timber, vervangen door Perr Schuurs, en doelman Remko Pasveer, die een vinger brak voor het duel bij Benfica. André Onana keepte. Hij had in de beginfase moeite met trappen en leverde de bal soms zomaar in, al kon hij weinig doen aan de doelpunten, waarmee het aantal tegentreffers voor Ajax deze competitie van 5 naar 7 ging.

Enigszins gelukkig maar verdiend

De doelpunten van Go Ahead kwamen met enig geluk tot stand, al waren ze verdiend. Inigo Cordoba schoot met links, waarna de bal via Blind over Onana viel, vlak onder de lat. Go Ahead kwam in de blessuretijd van de eerste helft zelfs op 2-0, na voorbereiding van Ragnar Oratmangoen op links, diens lage voorzet en het al dan niet toevallige balletje van Brouwers, waarna Rommens vrij was om de bal van dichtbij hoog in te schieten.

Destijds, bij de 0-0 in Amsterdam, was het gelijkspel vooral te danken aan het geconcentreerde, massale verdedigen. In aanvallend opzicht had het elftal van Van Wonderen in de Arena niets in te brengen. Dat was nu anders in de eerste helft. Go Ahead heerste door feller te zijn, door soms uitstekend druk te zetten en vrijwel alle persoonlijke duels te winnen, en ook door goed, gedurfd te voetballen.

Go Ahead is nog niet helemaal gevrijwaard van degradatiezorgen, maar zeker nu het publiek terug is in de stadions, is voetbal weer een feest in Deventer. Dat belooft iets voor het duel met PSV, woensdag.