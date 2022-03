Go Ahead weet niet opnieuw te stunten, PSV naar de bekerfinale

Noni Madueke (l) van PSV heeft de defensie van de Eagles weer eens dolgedraaid en geeft een voorzet. PSV won met 2-1 in Deventer. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Na een even meeslepende als boeiende wedstrijd plaatste PSV zich voor het eerst in negen jaar voor de finale van het bekertoernooi. In het fraaie decor van een sfeervolle Adelaarshorst won de ploeg van trainer Roger Schmidt woensdag tegen het dapper knokkende Go Ahead Eagles (1-2), dat een helft lang met een man minder speelde na een rode kaart voor verdediger Joris Kramer.

Schmidt benadrukte al bij zijn komst naar PSV, bijna twee jaar geleden, dat hij de KNVB-beker als een hoofdprijs ziet. Net zoals het landskampioenschap, al staat dat natuurlijk nog altijd vele malen hoger aangeschreven dan de ‘dennenappel’. In de competitie heeft PSV twee punten minder dan koploper Ajax, dat donderdagavond in de andere halve finale op bezoek gaat bij AZ.

Weinig succes

De combinatie PSV en de beker was de afgelopen jaren allesbehalve een doorslaand succes. De Eindhovenaren wonnen het bekertoernooi voor het laatst in 2012. Een jaar later verloor het de finale van AZ. De laatste acht seizoenen kwam het niet verder dan de kwartfinale, en werd het onder meer uitgeschakeld door Roda JC, NAC en RKC, clubs uit de eerste divisie.

Heerlijk was de sfeer onder de felle lichtmasten van het authentieke stadion in de woonwijk aan de befaamde Vetkampstraat. Zodra Go Ahead Eagles ook maar in de buurt van het doel van PSV-keeper Joël Drommel kwam, stak een orkaan aan geluid op vanaf de tribunes dicht aan het veld. Groter dan ooit was het vertrouwen in Deventer na knappe overwinning op Ajax, afgelopen zondag. Was een tweede stunt in vier dagen mogelijk?

Terechte rode kaart

PSV dicteerde het spel en liet de bal makkelijk rondgaan, terwijl Go Ahead Eagles de ruimtes vaak klein hield, zo nu en dan eruit kwam als het kon, maar toch vooral fel verdedigde, zeker na de rode kaart op slag van rust voor Kramer. De verdediger hield de doorgebroken Eran Zahavi vast, waarna scheidsrechter Pol van Boekel, op advies van VAR Dennis Higler, hem alsnog van het veld stuurde. Terecht.

Verheffend werd het spel van PSV vaak als Joey Veerman aan de bal kwam. De van Heerenveen overgekomen middenvelder startte dit keer vanaf de linkerkant en vormde samen met Mario Götze en Noni Madueke de drie meest aanvallende spelers achter spits Eran Zahavi. Samen met Götze zorgde Veerman voor de creatieve ideeën waar de zo vaak wisselende formatie van PSV zo nu en dan om schreeuwt. Alsof het spel van PSV tot rust komt, zodra hij de bal aan zijn voeten heeft, omdat hij met een simpele pass de vrijstaande man weet te vinden.

Veel balverlies Sangaré

Even opvallend was het vele balverlies van Ibrahim Sangaré, de beste ­PSV’er dit seizoen. Tien minuten voor rust liet hij de bal op het middenveld van zijn voeten snoepen. Go Ahead schakelde razendsnel om en scoorde uit de eerste de beste echte kans. Inigo Cordoba kopte de bal na een fraaie voorzet van Ragnar Oratmangoen achter de verbouwereerde Drommel. Het was precies waar Schmidt bang voor was. Zodra Go Ahead Eagles op voorsprong kwam, kunnen ze goed verdedigen, had hij zijn ploeg vooraf gewaarschuwd.

Eerder dit seizoen noemde de Duitse coach Go Ahead Eagles al het best voetballende team waartegen PSV had gespeeld. Trainer Kees van Wonderen heeft een frisse ploeg van de promovendus gemaakt, die bovendien in de competitie vier punten wist te pakken tegen regerend kampioen Ajax. Een plek in de bekerfinale, na 1965 de tweede in de historie van de club, had de droomweek van Go Ahead Eagles compleet gemaakt.

Ruimtes klein houden

Maar in een paar minuten voor rust bleek de werkelijkheid weerbarstiger. Zahavi, opnieuw zwak spelend, maakte op aangeven van Mauro Junior gelijk. De spits tikte de voorzet van de rechtsback van dichtbij binnen. Niet veel later moest de thuisploeg met een man minder verder en kon het niet veel meer dan verdedigen en de ruimtes nog kleiner houden dan het al deed.

Al snel in de tweede helft werd een doelpunt van Mauro Junior afgekeurd, na hinderlijk buitenspel van Zahavi. Twintig minuten voor tijd was het alsnog raak. Veerman, de beste man op het veld, dribbelde vanaf links het strafschopgebied in en schoot PSV met zijn rechtervoet verdiend naar de finale, op 17 april in de Kuip.