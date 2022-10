Go Ahead is al drie duels ongeslagen tegen kampioen Ajax

Duel tussen Calvin Bassey en Willum Willumsson of Go Ahead Eagles. Beeld ANP

Het berouw kwam weer eens na de zonde bij Ajax. Laks voetbal, met slechts 1-0 voorstaan, weigeren 2-0 te maken. En dan alleen al door die houding de verdiende 1-1 incasseren, via die ene, uitstekende uitbraak van Go Ahead. Vloeiend spel met de invallers Martijn Berden en Finn Stokkers, die vanaf de linkerflank voorzette. De IJslander Willum Willumsson dook vanaf rechts op en schoot diagonaal in, van dichtbij. Daley Blind met een sliding en Remko Pasveer met de hand kwamen net niet bij de bal.

Zo was AZ dankzij de 1-4 in Groningen de winnaar van de avond, de nieuwe koploper in de eredivisie, met een punt meer dan Ajax. PSV verloor bij Cambuur, AZ is nog ongeslagen, met twee gelijke spelen. Ajax wacht, inclusief Europa Cup, al drie duels op een overwinning. Bijkomend doel van Ajax op deze avond was om energie te sparen voor de ongetwijfeld hete avond dinsdag, in de cruciale wedstrijd tegen Napoli voor de Champions League. De Italianen vormen een uitstekend elftal en Ajax mag niet verliezen, om realistische kansen te houden op overwintering in de belangrijkste Europese clubcompetitie.

Beter doelsaldo

Een paar uur na de zeperd van PSV in Leeuwarden dacht Ajax de koppositie weer over te nemen van PSV, dat tot zaterdag een beter doelsaldo had. Ajax was virtueel even weer eerste, tot de gelijkmaker van Go Ahead een kwartier voor tijd. PSV kan zondag zelfs naar de vierde plaats zakken als Feyenoord in Nijmegen van NEC wint en in punten gelijk kan komen met Ajax.

Ajax, met een op vier plaatsen gewijzigde ploeg ten opzichte van voor de onderbreking voor interlands, speelde matig en tam, maar kwam tot de 1-1 nooit in de problemen tegen Go Ahead, dat stug verdedigde en aanvallend weinig klaar speelde, op die ene prachtige aanval na dan. Want ja, 1-0 blijft een hachelijke tussenstand, dat zullen ze inmiddels toch wel weten bij Ajax.

Ajax, dat zijn laatste wedstrijden verloor van Liverpool (Champions League) en AZ, heeft sinds de rentree van Go Ahead in de eredivisie, ruim een jaar geleden, in drie duels nog niet van de club uit Deventer gewonnen, en mag zich om dat feit toch wel achter de oren krabben. Dat is een blamage op zich, want Go Ahead is een prachtige club, maar de middelen zijn bescheiden.

Go Ahead wist vorig seizoen eveneens met een punt te vertrekken uit de Arena (0-0) en won thuis met 2-1. Zo’n wedstrijd als vorig seizoen in Amsterdam, met een defensief Go Ahead en Ajax dat in betrekkelijk rustig tempo aanviel, was het in feite opnieuw, al vielen er nu dan een paar doelpunten, waarbij de 1-0 van Davy Klaassen kort voor rust bevrijdend had kunnen werken.

Lauw applausje

Het publiek had zelfs een lauw applausje over voor de eerste helft, vermoedelijk mede door de late goal, in de 45ste minuut, van Mister 1-0, zoals ze Klaassen bij Ajax noemen. Dusan Tadic zette na de stuit voor, Klaassen kwam voor zijn tegenstander en liet de bal kundig op de zijkant van de rechtervoet vallen. Keurig doelpunt. Het was honderdste keer dat hij bij een treffer was betrokken in de eredivisie, met 67 goals en 33 assists. Daarmee is zijn waarde bepaald.

Trainer Alfred Schreuder hield vier spelers die de laatste tijd in de basisploeg stonden aan de kant: Steven Bergwijn, Steven Berghuis, Edson Alvarez en Mohammed Kudus. Hij waakt voor overbelasting en wil ook anderen zien, onder wie de in de basisploeg debuterende Lucas Ocampos en Florian Grillitsch. De Argentijn Ocampos is bepaald geen technisch wonder en ging al snel zwerven, toen bleek dat hij weinig aandeel had in het spel. Hij liet geen enkele indruk achter. Hij heeft in het verleden, onder meer bij Sevilla, behoorlijk wat laten zien, maar zaterdag leek hij verdwaald in een elftal waar hij weinig te zoeken heeft.

De Oostenrijker Grillitsch is een defensieve middenvelder met overzicht en een fijne, hard ingespeelde pass. Schreuder wisselde de twee na ruim een uur, toen Alvarez en Bergwijn in het veld kwamen. En ach, ondanks het matige gehalte van het spel viel best wat te genieten: van de passing van Daley Blind bijvoorbeeld, zijn technisch vermogen en inzicht. Van de werklust van Davy Klaassen, en zijn talent om altijd op de juiste plaats te verschijnen. Of af en toe van Kenneth Taylor, die het spel naar zich toetrekt. En van Go Ahead, als team.

De spanning bleef bewaard, omdat Ajax na rust verzuimde de 2-0 te maken. En toen viel die 1-1 voor de ploeg van René Hake. Verdiend, omdat Go Ahead uitstekend verdedigde, geconcentreerd was en een groot hart toonde, het hart dat Ajax miste.