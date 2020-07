Go Ahead gunt ‘lieve, naïeve krachtpatser’ Douglas een kans

Douglas zaterdag tijdens een een training van Go Ahead Eagles.

Zijn lichaam oogt log. Het wenden en keren gaat niet zo soepel als voorheen. En met de bal aan zijn voet ziet het er af en toe onwennig uit. Maar tijdens de eerste training van Go Ahead Eagles staat de glimlach op het gezicht van Douglas Franco Texeira (32) gebeiteld.

Ruim drie jaar na zijn laatste wedstrijd maakt de oud-verdediger van FC Twente, met wie hij in 2010 landskampioen werd, zaterdagochtend zijn rentree op het voetbalveld. Een horde cameraploegen en journalisten is naar het Gelderse Terwolde, waar de eerstedivisionist uit Deventer zich klaarstoomt voor het nieuwe seizoen, afgereisd om de vergeten voetballer aan het werk te zien.

Elke stap van de tot Nederlander genaturaliseerde Braziliaan wordt nauwlettend gevolgd. In 2012 leek hij de ontbrekende schakel in het Nederlands elftal en mocht hij onder bondscoach Louis van Gaal in de wedstrijd tegen Roemenië een helft lang warmlopen, zonder dat hij ooit zijn debuut zou maken. Nu probeert Douglas zijn vastgelopen carrière als proefspeler bij Go Ahead Eagles nieuw leven in te blazen.

‘Douglas komt van heel ver’, zegt Kees van Wonderen na de training. De trainer van The Eagles werkte in het verleden als assistent-trainer bij Twente met de verdediger samen en zag hoe zijn carrière na een veelbelovende start een onverwachte wending nam. ‘Ik hoorde dat hij op zoek was naar een plek waar hij zich kan rehabiliteren.’

Douglas kwam in 2007 vanuit Brazilië naar Twente en baarde al snel opzien met zijn imposante figuur, uitschuifbare benen en brute kracht. In de zes jaar in Enschede werd hij landskampioen en won hij de beker en twee keer de Johan Cruijff-schaal. Hij trouwde een Nederlandse vrouw en werd geselecteerd voor het Nederlands elftal. Niets leek een mooie loopbaan in de weg te staan.

Plaspil

Tot hij via het Russische Dinamo Moskou en Turkse Trabzonspor in 2017 bij Sporting Portugal vanwege dopinggebruik voor negen maanden werd geschorst. Hij zou een plaspil hebben genomen, een erkend middel om dopinggebruik te verdoezelen. Na afloop van de eerste training bij Go Ahead Eagles wil hij niet veel kwijt over die zwarte periode. ‘Door mijn schorsing heb ik lange tijd niks kunnen doen, maar nu kijk ik weer vooruit’, zegt hij in goed verstaanbaar Nederlands.

De gevallen verdediger vertrok in zijn eentje naar zijn familie in Brazilië. Zijn vrouw en drie dochters keerden terug naar Enschede. Van de topsporter was weinig meer over toen hij zich na een half jaar weer bij zijn gezin voegde. Met zijn 115 kilo leek hij in de verste verte niet meer op de ooit zo atletische verdediger die zo nu en dan gevaarlijk voor het doel van de tegenstander opdook. Toch doofde het vuurtje nooit.

‘Ik miste het voetbal. Ik heb vanaf mijn 13de alleen maar op het veld gestaan. Ik wist niet wat ik anders moest doen’, zegt Douglas in een witte tent aan de rand van het veld terwijl de regen met bakken uit de hemel komt. Ruim zes maanden werkte hij zich vijf dagen per week met een personal trainer in Enschede in het zweet om een terugkeer als voetballer mogelijk te maken. Hij viel 20 kilo af.

Op de strak gemaaide grasvelden van SV Terwolde komt hij soms nog houterig over. Tijdens het positiespel heeft hij moeite het tempo bij te benen. Bij het partijspel ontbreekt het af en toe aan het juiste balgevoel. Toch is Van Wonderen positief verrast over de fitheid van de ‘lieve, naïeve krachtpatser’. ‘Zijn vetpercentage is nog iets te hoog, maar niet exorbitant. Als hij het echt wil, acht ik de kans groot dat hij kan terugkeren in het profvoetbal.’

Zijn eerste training sinds jaren is voor Douglas als een stap terug in de tijd. Voor even voelt hij weer het geluk dat hij dagelijks ervoer toen hij onder contract stond bij Twente. Zelfs het samenkomen met zijn teamgenoten in de kleedkamer heeft hij gemist, bekent hij. Dat zijn oude club bij monde van technisch directeur Jan Streuer in Tubantia liet weten geen interesse te hebben in de verdediger doet daar niks aan af.

Douglas: ‘Ik vind Twente een prachtige club en gun ze het allerbeste, maar ik moet verder.’ Waar is nog niet duidelijk. Go Ahead geeft hem de kans fit te worden. Over een paar weken bekijken beide partijen de situatie opnieuw. Al schuift Van Wonderen niet onder stoelen of banken dat hij een fitte Douglas graag aan zijn selectie toevoegt. ‘Hij beschikt over kwaliteiten die voor een club als Go Ahead normaal niet haalbaar zijn. Bovendien kunnen de jonge gasten zich aan hem optrekken.’

Zelf hoopt Douglas stiekem nog op een club uit de eredivisie, al prijst de verdediger die ooit zo dicht bij zijn debuut voor het Nederlands elftal was zich ook gelukkig met Go Ahead Eagles. ‘We zullen het over een paar weken zien, maar één ding weet ik zeker: komend seizoen ben ik weer profvoetballer.’