Glasgow Rangers, aangevoerd door Steven Gerrard, stoot Celtic van de troon

Fans van Rangers vieren het kampioenschap. Beeld Reuters

Bij hun wederopstanding kunnen de ‘Gers’ een Engelsman dankbaar zijn: manager Steven Gerrard, de Liverpool-legende.

Bij Ibrox Park, het stadion van Glasgow Rangers, brak zondagmiddag een spontaan volksfeest uit nadat rivaal Celtic niet verder dan 0-0 was gekomen bij Dundee United. Hierdoor is de voorsprong van Rangers 20 punten met nog zes wedstrijden te spelen. De volgende wedstrijd is toevallig de stadsderby tegen Celtic, de beruchte Old Firm.

Dat de fans massaal de lockdownregels negeerden was geen wonder. De 55ste landstitel, een Europees record, is misschien wel de emotioneelste uit het 149-jarige bestaan. Tien jaar geleden was de club wegens financiële onregelmatigheden failliet verklaard, een grote schok omdat Glasgow Rangers de succesvolste club uit het Schotse voetbal is.

Rangers veroverde de eerste landtitel nadat het tien jaar geleden failliet werd verklaard. Beeld Reuters

Alle divisies gewonnen

De club mocht een doorstart maken, maar moest opnieuw beginnen. Dat betekende de derde divisie, met reizen naar clubs als Elgin City en Annan Athletic. Twee keer op rij werd het kampioen, maar het duurde twee seizoenen om uit de Championship te komen, de op een na hoogste divisie. Nu is Rangers wel de enige club die alle divisies heeft gewonnen.

Eenmaal op het hoogste niveau zou het nog vijf jaar duren eer het katholieke Celtic van de troon kon worden gestoten. Het is vooral een triomf voor de 40-jarige Gerrard die drie jaar geleden tot manager was benoemd. Hiermee nam de clubleiding een gok omdat Gerrard geen enkele praktijkervaring had. Wel stond hij bekend als een geboren leider.

In de eerste twee seizoenen eindigde Rangers op 9 en 13 punten van Celtic, maar beetje bij beetje wist Gerrard een jong en hecht team te smeden. ‘De grootste ster is het team’, verklaarde hij na het binnenhalen van het felbegeerde kampioenschap. ‘Er is geen ego in het team. We spelen samen. Er is een goede stemming in de kleedkamer.’

De Rangers, de pro-Britse club in Schotland, kunnen ook voor het eerst sinds 2009 de Schotse beker winnen. Tevens zit de ploeg nog in de Europa League. Terwijl hij feest viert, zal Gerrard vanuit een ooghoek hebben gezien dat Liverpool, de club die hij ooit wil leiden, zondag voor de zesde keer op rij een thuisnederlaag heeft leed, ditmaal tegen Fulham.