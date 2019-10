Giro gemaakt voor de tijdritbenen van Tom Dumoulin

Peter Sagan bij de bekendmaking van het parcours van de Giro d’Italia. Beeld AFP

De Tour de France is voor pure klimmers, de Giro d’Italia voor tijdritspecialisten. Dat is de conclusie nadat beide organisatoren hun parcours voor 2020 hebben getoond. De Italianen lijken een wensenlijst van Tom Dumoulin te hebben ingewilligd die doorgaans tijd wint op concurrenten in de tijdrit. Drie keer rijden de renners deze discipline: 8,6 kilometer tijdens de opening in Boedapest, 33,7 kilometer aan het einde van de tweede week en 16,5 kilometer op de slotdag in Milaan. Dat aantal staat tegenover de enkele tijdrit van 33,6 kilometer in de Tour.

De Giro ondergaat op het eerste oog een gedaantewisseling met Franse kenmerken. De hoge stijgingspercentages en passages over grindweggetjes zijn ingewisseld voor lange beklimmingen. Als hij zijn maagproblemen onder controle heeft, zijn dat gunstige omstandigheden voor Dumoulin, een publiekslieveling in Italië. De lichte klimmers krijgen minder kans de Nederlander te pijnigen.

Tien keer voert de route over meer dan 200 kilometer, negen keer meer dan de collega’s in de Tour doen. De meeste van die lange ritten liggen in de slotweek. Vijf van die zes dagen zijn boven de 200 kilometer en drie daarvan zijn zware bergetappes. De aankomsten liggen alle drie op grote hoogte terwijl onder andere de bekende Colle dell Agnello, Mortirolo, Col d’Izoard en Stelvio zijn overwonnen.

Ook veel sprinters – Peter Sagan deed al zijn toezegging – hebben met interesse gekeken naar het gepresenteerde parcours. De kansen in de Tour zijn voor hen veel minder dan voorgaande jaren. In Italië liggen minimaal zes kansen voor Dylan Groenewegen en co.

De grote vraag is met welke samenstelling Jumbo-Visma beide grote ronden rijdt. Met aanwinst Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk zijn drie man geschikt voor een hoge eindklassering in zowel Giro als Tour, maar de ploegleiding dient ook rekening te houden met Groenewegen en zijn verlangen naar rappe helpers die hem in gang schieten.