Giro d’Italia blijft slachtoffers eisen, nog maar drie ploegen zijn intact

Nico Denz (Team DSM) wint donderdag de 12de etappe in de Giro d’Italia. Beeld Tim De Waele / Getty

Dat deze Giro zwaar zou worden, was vooraf bekend, maar door de slechte weersomstandigheden – vooral veel regen die de wegen glad maakt – en een coronagolf die door het peloton gaat, zijn er nu, na twaalf etappes en de zware derde week nog in aantocht, al 40 van de gestarte 176 renners uitgevallen.

Nog maar drie ploegen zijn intact en hebben alle acht gestarte renners in koers: Astana, Bahrein-Victorious en Jumbo-Visma, dat vooraf drie renners met corona zag afhaken. Van de andere negentien ploegen is minstens één renner naar huis.

Een groot deel door coronabesmettingen, zoals bij Soudal-Quick-Step, dat eerst de gedoodverfde favoriet Remco Evenepoel de handdoek zag werpen en daarna nóg vier besmette renners naar huis moest laten gaan. Opmerkelijk: alleen renners bleken het virus te hebben opgepikt, niemand van de omvangrijke staf heeft vooralsnog een covidbesmetting.

Valpartijen

Andere reden voor de vele uitvallers: valpartijen. Het opmerkelijkste incident in dat verband was woensdag, toen de UAE-renner met de enigszins omineuze naam Covi onderuit schoof en in één beweging de hele top-3 van dat moment in ongewenste nabijheid van het asfalt bracht – de drie stonden bij de start binnen 5 seconden van elkaar.

Rozetruidrager Geraint Thomas had geluk, zei hij na afloop, ‘want ik viel vrij zacht op Covi’. Primoz Roglic, kopman van Jumbo-Visma en de nummer twee, viel op zijn zij met de daarbij behorende schaafwonden en ‘Roglic-relativering’: ‘Ik heb wat vlees verloren, maar daardoor ben ik wel een paar gram lichter.’

Veruit het grootste slachtoffer was nummer drie, Tao Geoghegan Hart, Giro-winnaar in 2020 en in de optimale vorm om een gooi te doen naar zijn tweede zege in de Ronde van Italië. De Ineos-ploeggenoot van klassementsleider Thomas lag minutenlang doodstil op het natte wegdek in een naar beneden lopende bocht. ‘Ik heb mijn been gebroken’, zei hij tegen de bezorgde Jumbo-Visma-knecht Koen Bouwman, nadat die voor de tweede keer deze Giro zijn fiets aan Roglic had afgegeven. Hart werd met een ambulance afgevoerd en bleek een breuk in het bekken te hebben.

Adjudanten

De twee Ineos-kopmannen hadden adjudanten bij zich, en die vielen ook. De Nederlander Thymen Arensman kon probleemloos door en hoewel hij zegt niet uit te zijn op een goed klassement, staat het rondetalent wel op de achtste plek, 2.32 minuut achter de enige resterende kopman van Ineos, Thomas.

Hun vierde ploeggenoot in de ‘Covi-val’, Pavel Sivakov, ging net als Hart hard tegen de grond. Hij had te veel pijn aan de heup om zomaar weer op de fiets te springen. ‘Daarvoor moest ik toch 4 tot 5 minuten wachten’, zei Sivakov. Aldus duikelde hij van plek 8 naar 23 in het algemeen klassement.

Alessandro Covi, de ongelukkige aanstichter van al het leed bij Ineos, reed de elfde etappe woensdag wel uit en zag ploeggenoot Pascal Ackermann nipt de massasprint winnen. Maar Covi stapte donderdag niet meer op. Hij heeft mogelijk een breuk in het heiligbeen.

De donderdagse twaalfde etappe was net als een dag eerder een prooi voor een Duitser. Ditmaal Nico Denz (Team DSM), die een sprintje van drie won. De rit naar Rivoli was er zo een die de volgers ‘sans histoire’ noemen. Een etappe zonder grote incidenten: inmiddels een welkome zeldzaamheid deze Giro.